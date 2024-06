Wolfsburg. Dänemark, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande und die Schweiz - für diese Nationalmannschaften spendiert VW Sondermodelle.

Volkswagen unterstützt während der Fußball-Europameisterschaft nicht nur den gastgebenden deutschen Verband DFB, sondern insgesamt fünf weitere nationale Verbände, die beim Turnier in Deutschland mit von der Partie sind.

Der VW Golf als perfekter Botschafter

Unter „Ein Europa. Ein Gefühl. #EinFussball“ vereinten sich viele Werte, für die Volkswagen stehe, teilte das Unternehmen mit. Insbesondere zur Europameisterschaft im eigenen Land würden diese Werte deutlich: ein Fußball, der nicht nur von der Breite bis in die Spitze, sondern auch über Ländergrenzen hinweg verbinde. Der perfekte Botschafter für diese Aussage sei der Golf, der sich in seiner achten Generationen überall in Europa großer Beliebtheit erfreue und wie kein anderes Modell für die Marke Volkswagen stehe.

„Sechs Golf haben sich die letzten Tage in Wolfsburg für die EURO 2024 in Schale geschmissen und sich die Trikots von Dänemark, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlanden und der Schweiz übergezogen. Bevor sie zum Turnierstart die Reise zu ihren jeweiligen Teams in die Basecamps antraten, kamen siefür ein letztes großes ‚Familienfoto‘ im Werk Wolfsburg zusammen“, heißt es in der Unternehmensmitteilung. Und weiter: „Volkswagen freut sich auf die EURO 2024 und wünscht besonders den Mannschaften aus Dänemark, Frankreich, Italien, den Niederlanden, der Schweiz und Deutschland viel Erfolg bei ihren anstehenden Spielen.“

