Wolfsburg. Fuß vom Gas: In der kommenden Woche stehen in Wolfsburg wieder mobile Blitzer. Wo Sie besonders aufs Tempo achten sollten.

Autofahrer, aufgepasst: Die Stadt Wolfsburg kündigt für die Woche vom 17. bis 23. Juni wieder mobile Geschwindigkeitskontrollen an mehreren Stellen im Stadtgebiet und auch in den Ortsteilen an. Wir nennen die Strecken, auf denen die Blitzer stehen.

Zu schnelles Autofahren ist nicht nur teuer – und da freut sich die Stadtkasse –, sondern es kann auch gefährlich werden. Das Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit ist laut Polizei die Hauptursache für Verkehrsunfälle. Entsprechend hoch sind die Bußgelder, die verhängt werden. Neben Punkten in Flensburg droht sogar der Führerschein-Entzug.

Blitzer in Wolfsburg: Auf diesen Strecken wird geblitzt

Wer ein teures Bußgeld vermeiden will, hält sich besser an die jeweils vorgeschriebene Geschwindigkeit. In der Woche von Montag, 17. Juni, bis Sonntag, 23. Juni, sind nach Angaben der Stadt Wolfsburg unter anderem an folgenden Standorten Tempokontrollen mit mobilen Blitzgeräten geplant:

B 188

Dieselstraße

Ehmer Straße

Doch Vorsicht: Die Stadt Wolfsburg gibt nie alle Blitzer-Standorte bekannt. Neben den angekündigten Standorten kann auch noch an anderen Stellen geblitzt werden. Auch die Polizei führt regelmäßig Radarkontrollen durch. Allgemein setzt die Stadt feste und mobile Radarfallen ein. Am St.-Annen-Knoten stehen beispielsweise feste Blitzersäulen – die stadtweit einzige Stelle mit festen Radarmessanlagen.

Seit dem 9. November 2021 gibt es einen neuen Bußgeldkatalog. Zu schnelles Fahren wird seitdem noch teurer bestraft. So sollen Radfahrer und Fußgänger besser geschützt werden.

So viel kosten Geschwindigkeitsüberschreitungen außerorts

bis 10 km/h: 48,50 Euro11-15 km/h: 68,50 Euro16-20 km/h: 88,50 Euro21-25 km/h: 128,50 Euro, 1 Punkt26-30 km/h: 178,50 Euro, 1 Punkt und ein Monat Fahrverbot, sollte es innerhalb eines Jahres zweimal zu einer solchen Geschwindigkeitsüberschreitung oder mehr gekommen sein31-40 km/h: 228,50 Euro, 1 Punkt und ein Monat Fahrverbot, sollte es innerhalb eines Jahres zweimal zu einer solchen Geschwindigkeitsüberschreitung oder mehr gekommen sein41-50 km/h: 348,50 Euro, 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot51-60 km/h: 508,50 Euro, 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot61-70 km/h: 633,50 Euro, 2 Punkte, 2 Monate Fahrverbotüber 70 km/h: 738,50 Euro, 2 Punkte und 3 Monate Fahrverbot

So viel kosten Geschwindigkeitsüberschreitungen innerorts

bis 10 km/h: 58,50 Euro11-15 km/h: 78,50 Euro16-20 km/h: 98,50 Euro21-25 km/h: 143,50 Euro, 1 Punkt26-30 km/h: 208,50 Euro, 1 Punkt und ein Monat Fahrverbot, sollte es innerhalb eines Jahres zweimal zu einer solchen Geschwindigkeitsüberschreitung oder mehr gekommen sein31-40 km/h: 288,50 Euro, 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot41-50 km/h: 428,50 Euro, 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot51-60 km/h: 591,50 Euro, 2 Punkte, 2 Monate Fahrverbot61-70 km/h: 738,50 Euro, 2 Punkte, 3 Monate Fahrverbotüber 70 km/h: 843,50 Euro, 2 Punkte, 3 Monate Fahrverbot

Tempokontrollen und Bußgelder: Stadt Wolfsburg hat 2023 mehr Geld eingenommen

Im Jahr 2023 kassierte die Stadt Wolfsburg durch Buß- und Verwarnungsgelder Einnahmen in Rekordhöhe: 4,7 Millionen Euro nahm sie ein. Im vorherigen Jahr waren es noch rund 4,3 Millionen Euro. Laut Stadt waren die Haupteinnahmequellen im Kampf um die Verkehrssicherheit Geschwindigkeitsmessungen, Rotlichtverstöße und Parkvergehen.

Für das Jahr 2024 kalkuliert die Stadt mit Bußgeldern in Höhe von rund 5,5 Millionen Euro. „Diese setzen sich aus der eigenen Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs sowie den von der Polizei verhängten Bußgeldern zusammen“, teilte Stadtsprecher Ralf Schmidt mit.

red

