Wolfsburg. Ob Geburtstag oder Firmenfeier: In Wolfsburg gibt es bald einen neuen Veranstaltungsort. Was die Gäste in der Allercabana erwartet.

In unmittelbarer Nähe zur Vorsfelder Innenstadt entsteht eine neue Eventfläche. Zeltverleiher Daniel Timmas und sein Team bereiten die große Eröffnung der Allercabana vor. Die Location liegt direkt an der Aller und soll privaten Feiern, Unternehmensfeiern oder sonstige Veranstaltungen einen passenden Rahmen geben. Das ist aber noch nicht alles.

„Wir wollen auch öffentlich zugängliche Events veranstalten und an vorangekündigten Tagen für unsere Gäste als Chillout-Area da sein“, kündigt Daniel Timmas an. Los geht es am letzten Juni-Wochenende. Dann eröffnet die Allercabana mit zwei Konzerten. Am Freitag, 28. Juni, kommt „Weitersagen – Die Westernhagen Show“. Für Samstag, 29. Juni, wurde das Helene-Fischer-Double Victoria engagiert. „Eingerahmt werden die Konzerte von den bekannten DJ‘s Alphabeat und Flo.Bee“, berichtet Timmas. Einlass ist jeweils um 18 Uhr. Für beide Veranstaltungen gibt es noch Karten bei Reservix.

Allercabana in Vorsfelde: Eine neue Eventfläche zum Buchen und Besuchen

Die Allercabana verfügt über eine Strandfläche mit Liegestühlen und eine Holzterrasse mit Sitzgelegenheiten und Loungemöbeln, die bei schlechterem Wetter mit Zelten überdacht werden kann. Auf das Wetter sei leider kein Verlass, so Timmas. „Darum haben wir einen Teil des Areals dauerhaft mit Pagoden überdacht.“ Noch in Bau ist eine Strandbar. Auch sie soll rechtzeitig zur Eröffnung fertig werden.

Der Inhaber verspricht ein umfangreiches Getränkeangebot von Softdrinks über Bier, Sekt und Wein bis zu Cocktails. „Wir arbeiten mit ausgewählten Lieferanten zusammen und wollen auch hier überraschen“, so der Vorsfelder.

Zur Eröffnung: Am 28. und 29. Juni wird in der Allercabana gefeiert

„Die Allercabana soll ein Ort sein, an dem man dem Alltag entfliehen und den Moment in vollen Zügen genießen kann“, erklärt Tanja Strehmel. Tagsüber sollen die Gäste die warmen Sonnenstrahlen bei einem Aperol im Sand genießen und in den Abendstunden bei einem Sundowner-Cocktail den Tag ausklingen lassen können. Geöffnet ist die Strandbar in diesem Jahr außer am Eröffnungswochenende am 12. und 13. Juli, 23. und 24. August, 20. und 21. September sowie am 11. und 12. Oktober von 15 bis 23 Uhr.

Das Konzept für die Veranstaltungen umreißt Daniel Timmas: „In Vorsfelde ist fast alles möglich. Bei uns übrigens auch. Deswegen planen wir gerne mit den Veranstaltern individuell die Sommer- oder Firmenfeiern oder auch Geburtstage.“ Nicht zu verwechseln ist die Allercabana übrigens mit der Wobacabana. Die Strandbar von Jennifer Özen und Kaan Ergül feiert bereits am Samstag, 15. Juni, im Wolfsburger Allerpark Eröffnung.

