Wolfsburg. Eine der schönsten Adressen im Norden liegt in Wolfsburg. Findet der Radiosender N-Joy. Genauer genommen liegt sie in Brackstedt.

Lieben Sie Listicles? Der Radiosender N-Joy auf jeden Fall. In einen seiner Artikel in Listenform hat es jetzt eine Wolfsburger Straße geschafft: als eine der schönsten Adressen des Nordens.

Es handelt sich dabei um den Apfelgarten in Brackstedt. Unter einer Satellitenansicht der Straße im 80er-Jahre-Baugebiet „Über der Masch“ heißt es in dem Online-Artikel: „Und wo wohnst du? Im Apfelgarten! Das ist doch mal eine Antwort. Leider dürfen das nur ein paar Anwohner dieser Stichstraße in Wolfsburg von sich behaupten.“

Top-Adressen: Ach, wie schön ist es im Wolfsburger Apfelgarten!

Der Apfelgarten befindet sich auf der Liste in schmeichelhafter Umgebung von Straßennamen wie „Auf dem Meere“ (Lüneburg), der „Herrlichkeit“ in Hamburg, der laut N-Joy „galaktischen“ Milchstraße in Stade und dem Sterntalerweg in Lübeck.

Auch in Wolfsburg hätte man noch einige andere Traum-Adressen finden können. Der Rosmarinweg in den Steimker Gärten klingt doch ziemlich dufte, oder nicht? Wer würde nicht gerne in der Aueteichstraße in Sülfeld wohnen, „Am Seeteich“ in Neuhaus oder im Rosenwinkel in Fallersleben? An majestätisch kreisende Vögel erinnert der Adlerring in Vorsfelde. Und erst die Via Tiber!

Da denkt man beim Adressieren einer Postkarte oder einer Rechnung doch gleich an Trevi-Brunnen, Vespa und Zitroneneis. Sie findet sich zwar in Reislingen und nicht in Rom, aber trotzdem in guter Nachbarschaft zur Via Piave, Via Tronto und Via Arno. Denn im Campo Mediterraneo sind die Straßen nach italienischen Flüssen benannt.

Manchmal liegt das Schöne auch sehr nah. Gleich neben dem von N-Joy herausgepickten Apfelgarten befindet sich in Brackstedt zum Beispiel der Kirschenweg. Auch keine schlechte Adresse, oder?

