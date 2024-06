Wolfsburg. Chefarzt Dr. Alexander Wegner und Oberarzt Dr. Marius Ambrock vom Klinikum Wolfsburg sprechen im Gesundheitspodcast über Hüftprobleme.

Ein Sturz oder eine Arthrose sind die häufigsten Ursachen, warum Menschen ein künstliches Hüftgelenk bekommen. Wann sollten sich Patienten einer solchen Operation unterziehen? Welche Risiken gibt es? Und kann eine konservative Behandlung helfen? Antworten auf diese und viele weitere Fragen rund um das Thema Hüfte geben im aktuellen Gesundheitspodcasts „Auf Herz und Nieren“ zwei Experten der Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Handchirurgie am Klinikum Wolfsburg: Chefarzt Privatdozent Dr. Alexander Wegner und Oberarzt Dr. Marius Ambrock.

Dr. Wegner, welches sind die häufigsten Hüftprobleme, die auftreten können?

Wegner: Der häufigste Grund, warum Menschen zum Orthopäden gehen und ein künstliches Hüftgelenk bekommen, sind degenerative Erkrankungen wie die Hüftgelenksarthrose. Außerdem gibt es Dysplasien, also eine Fehlbildung bei der Geburt. Das war früher ein deutlich größeres Problem als heute, weil es seit vielen Jahren ein Screening bei Neugeborenen gibt. Kinderärzte und Orthopäden können eine Fehlstellung direkt nach der Geburt per Ultraschall diagnostizieren und mit gewissen Hilfsmitteln entsprechend korrigieren, ohne operativ tätig werden zu müssen.

Gibt es das noch, dass Kinder mit Fehlstellung wochenlang in einem Gipsbett liegen müssen?

Wegner: Bei schweren Fällen machen wir immer noch die Becken-Bein-Gipse. Bei leichteren Fällen reicht es, wenn man zum Beispiel breit wickelt, damit die Beine nach außen gedrückt werden. Außerdem gibt es spezielle Orthesen, die die Beine des Kindes in einer bestimmten Stellung halten, damit das Hüftgelenk nachreifen kann. Interessant ist, dass bei den Naturvölkern in Afrika Hüftdysplasien bei Kindern so gut wie gar nicht vorkommen. Die Mütter tragen die Babys in einer um den Bauch gewickelten Manduca, so dass die Beine des Kindes nach außen zeigen.

Was sind typische Symptome bei einer chronischen Hüftarthrose?

Wegner: Charakteristisch ist der sogenannte Anlaufschmerz. Das bedeutet, wenn man länger gesessen hat oder morgens aus dem Bett aufsteht, tut es weh und man muss sich erst einmal „einlaufen“, damit es ein bisschen erträglicher wird. Nach der Belastungsphase den Tag über haben die Patienten abends wieder starke Schmerzen.

Dr. Ambrock, bei älteren Menschen kommt es bei einem Sturz häufig zu einem Oberschenkelhalsbruch. Wie schnell muss dann operiert werden?

Ambrock: Bei älteren Patienten gilt nach einem Sturz oder den klassischen, meist osteoporotisch bedingten Frakturen die 24-Stunden-Regelung. Da gibt es eindeutige Qualitätsrichtlinien, an denen man sich orientieren muss. Voraussetzung ist, die Patienten sind operabel, das heißt, sie nehmen zum Beispiel keine Blutverdünner, die vorher abgesetzt werden müssen.

Warum muss das so schnell operiert werden?

Wegner: Wenn man zu lange wartet, steigt die Sterblichkeit. Patienten, die lange im Bett liegen, erleiden häufiger Komplikationen. Es kommt zum Muskelabbau, es gibt die Gefahr von Lungenentzündungen, Thrombosen und Lungenembolien. Das Ziel ist, die Menschen schnell wieder zu mobilisieren.

Welche Möglichkeiten haben Patienten mit einem altersbedingten Verschleiß, damit sie um eine Operation und ein künstliches Hüftgelenk erst einmal herumkommen?

Ambrock: Da spielen drei Punkte eine Rolle. Es gibt das subjektive Empfinden verbunden mit der Einschränkung der Lebensqualität des Patienten und auf der anderen Seite die Meinung der behandelnden Ärzte. Laut einer Leitlinie sollen alle Patienten mit einer Hüftgelenksarthrose vor einer Operation zunächst drei Monate einen konservativen Therapieversuch durchlaufen. Dazu gehört zum Beispiel Kranken- und Wassergymnastik, Bewegungstherapie, Funktionstraining, Rehabilitationssport oder Akupunktur. Ganz wichtig ist der Hinweis: Wenn Patienten eine Infiltration mit Cortison oder mit Hyaluronsäure, also einer Gleitschmierlösung bekommen, dürfen sie in den nächsten drei Monaten nicht operiert werden, weil die Infektionsgefahr zu hoch ist. Das alles ist aber keine Ursachenbekämpfung. Es bringt vielleicht für ein paar Monate Erleichterung, aber die Patienten drehen damit die Uhr nicht zurück.

Mehr als 400 künstliche Gelenke werden jährlich im Klinikum Wolfsburg eingesetzt

Das Klinikum Wolfsburg ist seit neun Jahren ein zertifiziertes Endoprothetik-Zentrum. Wie viele Operationen finden im Jahr statt?

Ambrock: Das waren 2023 insgesamt etwa 400, jeweils über 100 Eingriffe bei der Hüfte und beim Knie und knapp 150 Eingriffe bei den Frakturen. Und dann kommen noch Wechseleingriffe bei Infekten oder Lockerungen dazu. Die zu erfüllende Mindestmenge liegt ungefähr bei 50. Zu uns ins Klinikum Wolfsburg können aber nur Patienten mit einer Einweisung durch den Haus- oder Facharzt kommen. Im Notfall kann natürlich jeder in unsere Notaufnahme kommen, die täglich rund um die Uhr geöffnet hat.

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit ein Patient operiert werden und ein neues Hüftgelenk bekommen kann?

Ambrock: Der am besten geeignete Patient wäre 75 Jahre alt, schlank, ohne Nebenerkrankungen und nimmt keine Medikamente. Das ist aber nicht der Regelfall. Es gibt viele Risikofaktoren, die man berücksichtigen muss, wie zum Beispiel ein schlecht eingestellter Zucker, Blutarmut, Vitamin- oder Eiweißmangel, Über- oder Untergewicht.

Gibt es eine Altersobergrenze für eine neue Hüfte?

Ambrock: Das ist ein Abwägen von Risiko und Nutzen des Patienten und der Ärzte. Aber es besteht überhaupt kein Grund, einen 90-Jährigen, der gesund und sozial aktiv ist, nicht zu operieren, wenn alle Voraussetzungen stimmen.

Wegner: Das ist ja eine ethisch-moralische Frage. In Deutschland gibt es keine Obergrenze. In England hingegen bezahlt die Krankenkasse einen solchen Eingriff bei über 80-Jährigen nicht. Mit der Begründung, dass die Lebenserwartung zu niedrig ist, als dass sich das wirtschaftlich noch lohnt. Dort muss man ein neues Hüftgelenk selbst bezahlen.

Oberarzt des Wolfsburger Klinikums klärt auf: Das sind die Risiken einer Hüft-Operation

Können sich Patienten ihren OP-Termin aussuchen?

Ambrock: Absolut. Die Patienten entscheiden über Ort und Zeit.

Wie groß ist das Risiko bei einer Hüftoperation, welche Komplikationen gibt es?

Ambrock: Die zwei häufigsten Probleme, warum Patienten wiederkommen, ist eine Infektion, also eine bakterielle Besiedlung der Prothese. Oder sie stürzen und brechen sich dann den Oberschenkelknochen oder den Knochen im Bereich der Pfanne. Die Risiken während der Operation sind sehr überschaubar. Was häufiger mal vorkommen kann, ist ein Bluterguss.

Wie lange dauert eine Hüftgelenks-Operation?

Ambrock: Das hängt ein bisschen von der Konstitution der Patienten ab. Bei sehr schlanken Patienten etwa 45 bis 50 Minuten. Bei Menschen, die ein bisschen Hüftspeck haben oder sehr muskelstark sind, sind es 70 bis 80 Minuten.

Wann kann der Patient nach einer Operation das erste Mal wieder aufstehen?

Wegner: Bei uns ist es in der Regel so, dass die Patienten noch am selben Tag oder spätestens am Folgetag aufstehen und Physiotherapie bekommen. Die meisten nutzen beim Gehen aus Sicherheitsgründen Unterarmgehstützen und es ist ein Physiotherapeut dabei. Bitte niemals alleine aufstehen!

Wie lange bleiben die Patienten im Krankenhaus?

Wegner: In der Regel entlassen wir die Patienten nach fünf, sechs Tagen.

Hüft-Operation am Klinikum Wolfsburg: Auf diese Sportarten sollten Patienten besser verzichten

Und dann geht es direkt in die Reha?

Wegner: Die Rehamaßnahme wird mit Hilfe unseres Sozialdienstes schon vor der Operation geplant. Auf Wunsch können die Patienten von der Klinik direkt in die Reha gehen, oder sie sind vorher noch mal ein, zwei Tage zu Hause. Man kann eine Reha auch ambulant machen, je nachdem wie der Patient das möchte.

Ambrock: Man muss aber nicht zwingend in die Reha, sondern kann auch eine Physiotherapie machen. Es ist auch möglich, erst sechs bis acht Wochen nach der Operation eine Reha zu beginnen.

Wie viele Wochen nach der Operation kann man wieder normal laufen?

Ambrock: Im Durchschnitt nach vier bis sechs Wochen. Das ist aber abhängig von der körperlichen Fitness des Patienten vor dem Eingriff.

Gibt es Sportarten, die man mit einem künstlichen Hüftgelenk nicht mehr machen sollte?

Ambrock: Es gibt sicherlich Sportarten, die sind besser geeignet als andere. Die beiden großen Probleme sind zum einen die Luxation, also das Herauskugeln eines Gelenks, und zum anderen der Bruch. Beim Springreiten hätte ich zum Beispiel meine Bedenken. Schwimmen ist gut, wobei Kraulen oder Rückenschwimmen wegen der Paddelbewegungen der Beine dem Brustschwimmen vorzuziehen ist.

Wegner: Das Joggen ist nicht so gut. Da lastet das Sechs- bis Achtfache des eigenen Körpergewichts auf einem Bein. Radfahren hingegen ist gelenkschonend und geht auch mit künstlichen Gelenken sehr gut.

Wie lange hält ein künstliches Hüftgelenk?

Wegner: Die meisten wissenschaftlichen Abhandlungen gehen davon aus, dass 90 Prozent der neuesten künstlichen Hüftgelenke nach 20 Jahren noch intakt sind.

