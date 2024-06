Wolfsburg. Die Wolfsburger Porschestraße verliert das nächste Modegeschäft. Der Räumungsverkauf in dem Laden wird aber noch eine Weile laufen.

Die Ladenfront ist mit Rabatt-Werbung gepflastert. Vor Schaufensterpuppen in Sommerkleidung steht in Großbuchstaben „Wir schließen“ und „Räumungsverkauf“. Wer in diesen Tagen in der Fußgängerzone an der Porschestraße 58 vorbeischlendert, wird keine Zweifel daran hegen, dass es für „Pimkie“ in Wolfsburg nicht weitergeht.

In der Filiale der Modekette deutet momentan noch wenig auf die bevorstehende Ladenschließung hin. Auf den Tischen liegen moderne Sweatshirts. An der Wand hängen Jeans. Die Regale sind gut gefüllt. Doch die Verkäuferin kann schon sagen, wann die letzten Artikel über den Tresen gehen: Am 31. Juli soll Schluss sein für „Pimkie“ in der Porschestraße.

Überraschend kommt die Ladenschließung nicht. Im November 2023 hingen bei „Pimkie“ in den Braunschweiger Schloss-Arkaden die gleichen Räumungsverkauf-Ankündigungen wie heute in Wolfsburg. „Pimkie“ schließt in Göttingen, Heidelberg, Offenburg, Augsburg. Die mehr als 50 Jahre alte französische Marke befindet sich seit Jahren im Krisenmodus.

Im Herbst 2023 kündigte der spanische Franchisepartner die Schließung aller Filialen in Spanien an. In Frankreich wurde das Unternehmen vor wenigen Tagen unter Zwangsverwaltung gestellt. In den Monaten zuvor hatte es bereits die Schließung von rund 100 Filialen angekündigt. Und hierzulande ist die einst in deutschen Fußgängerzonen omnipräsente Kette auf wenige Geschäfte zusammengeschrumpft.

Die Betreiberin hatte sich 2021 noch einmal aus dem Insolvenzverfahren retten können. Im Januar 2024 berichtete die Wirtschaftswoche jedoch, dass die Framode GmbH im Rahmen eines Schutzschirmverfahrens Filialen auf Second-Hand-Kleidung umstellen wolle. In einigen Städten gibt es bereits „Kilo Shops“. In der Wolfsburger Fußgängerzone eröffnete allerdings gerade erst im Januar ein anderer Second-Hand-Shop: Auch bei „ReSales“ in der Porschestraße 48 setzt man auf gebrauchte Mode zum kleinen Preis.

