Wolfsburg. Obwohl die Absatzzahlen weiterhin unbefriedigend sind, halten die Wolfsburger an ihrem ersten E-Auto in Treue fest.

Volkswagen will sich im Günstig-Segment versuchen. Für 2027 sind vollelektrische Einstiegsmodelle angekündigt, die um die 20.000 Euro kosten sollen. Kritiker sagen: Sie kommen viel zu spät. Vorerst heißt günstig im E-Bereich bei Volkswagen ID.3 Pure. Und günstig heißt hier: Listenpreis 36.900 abzüglich der Herstellerprämie von 3750 Euro.

„Der neue ID.3 Pure rundet die ID.3 Baureihe nach unten ab. Mit seiner 125 kW (170 PS) starken E-Maschine und einer 52 kWh Lithium-Ionen-Batterie (netto) ist der ID.3 Pure das ideale Einstiegsmodell, das eine kombinierte WLTP-Reichweite von bis zu 388 Kilometern ermöglicht. Die maximale Ladeleistung liegt bei bis zu 145 kW“, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Pure ist nicht die einzige neue Variante. Bestellbar sind jetzt auch der ID.3 GTX und der ID.3 Pro. Beide Autos sind deutlich teurer als der Pure. Der im März vorgestellte GTX hat 210 kW Leistung, der Einstiegspreis liegt bei 50.795 Euro. Der ID.3 Pro liegt haarscharf unter der 40.000-Euro-Schwelle. Die Batteriegrößen reichen damit von 79 kWh (netto) im ID.3 GTX über 59 kWh im ID.3 Pro bis zu 52 kWh im Pure.

Die Verbesserungen des Innenraums gibt es auch beim ID.3 Pure

„Der ID.3 Pure übernimmt aber auch alle Verbesserungen, die VW inzwischen an dem Kompaktmodell vorgenommen hat“, schreibt elektrive.net. Bereits Anfang Mai hatte Volkswagen den Vorverkauf des Modells Pro S gestartet und dabei das neue Anzeige- und Bedienkonzept des ID.3 mit neuer Infotainmentgeneration inklusive größerem Touchscreen und neuer Menüstruktur vorgestellt. Eine intuitivere Bedienung ermöglichen ab sofort das Multifunktionslenkrad, beleuchtete Touchslider und der neue Sprachassistent IDA, über den viele Fahrzeugfunktionen gesteuert werden können. Darüber hinaus beantwortet IDA auch Fragen, indem er auf Online-Datenbanken wie Wikipedia zugreift. Neu ist zudem die Integration von künstlicher Intelligenz (KI) durch „ChatGPT“. Kai Grünitz, VW-Markenvorstand für die Technische Entwicklung, sagt dazu: „Mit dem ID.3 GTX transferiert Volkswagen die fast 50-jährige Tradition seiner kompakten GT-Modelle in die Welt der E-Mobilität. Fahrspaß ist damit garantiert.“

Ob die Modelle für ein deutliches Absatzplus beim ID.3 sorgen können, ist eine der großen Fragen in der Kernmarke. Denn es gilt ja eine relativ lange Zeit von drei Jahren zu überbrücken, ehe die Einstiegsstromer dann auf den Markt kommen. Im Gegensatz zu den SUV-Elektroautos ID.4/ID.5 leidet der ID.3 immer noch unter dem verpatzten Marktstart 2019.

Vor dem Ladestopp wird bei den neuen ID.3-Modellen die Batterie vorkonditioniert

Auf Reisen sorgt laut VW bei allen neuen ID.3-Modellen ein innovatives Lade- und Thermomanagement dafür, dass die Batterie vor dem nächsten DC-Ladestopp vorkonditioniert wird. Die Batterie wird dabei auf Optimaltemperatur erwärmt, um mit der jeweils maximalen Leistung geladen werden zu können. Alle ID.3 haben bereits ein großes Spektrum serienmäßiger Assistenzsysteme an Bord. Dazu gehören unter anderem die Geschwindigkeitsregelanlage (per Upgrade auch nachträglich zur automatischen Distanzregelung ACC erweiterbar), der Notbremsassistent „Front Assist“ mit Fußgänger- und Radfahrererkennung, der Spurhalteassistent „Lane Assist“, die Abbiegebremsfunktion und die Verkehrszeichenerkennung. Ebenfalls serienmäßig: die „Lokale Gefahrenwarnung“ Car2X. Optional stehen darüber hinaus Systeme wie der „Connected Travel Assist“ mit Online-Daten für den neuen ID.3 zur Verfügung, der eine assistierte Längs- und Querführung über den gesamten Geschwindigkeitsbereich sowie einen assistierten Spurwechsel auf der Autobahn ermöglicht. Zudem ist eine Spurführung auch ohne erkannte Fahrbahnbegrenzungen möglich, wenn Online-Daten zur Verfügung stehen. Ebenfalls als Sonderausstattung erhältlich sind der „Park Assist Plus“ sowie die Memory-Funktion für das System (automatisches Ausführen eines gespeicherten Parkmanövers über eine Distanz von bis zu 50 Metern). Der „Park Assist Pro“ beinhaltet eine Remote-Funktion für das fernbediente Parken per Smartphone-App. Neu in der ID.3-Baureihe ist der Ausstiegswarner: Er kann im Rahmen der Systemgrenzen davor warnen, eine der Türen zu öffnen, für den Fall, dass sich von hinten ein Verkehrsteilnehmer nähert.

red/tok

