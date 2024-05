Wolfsburg. Das Ärztehaus am Klinikum Wolfsburg hat einen neuen Eigentümer. Oder besser: viele. Wem das Gesundheitszentrum jetzt gehört.

Die Vermögensverwaltungsgesellschaft Swiss Life Asset Managers hat das 2015 gebaute Ärztehaus am Klinikum Wolfsburg gekauft. Das Gesundheitszentrum ist jetzt Bestandteil eines Immobilienfonds namens „Swiss Life ESG Health Care Germany V S.C.S., SICAV-SIF“.

In dem fast 9000 Quadratmeter großen Ambulanzzentrum sind unter anderem diverse Arztpraxen, ein Sanitätshaus, eine Apotheke sowie eine Bäckerei-Filiale untergebracht. Das Seniorenheim Puns war bis zu seiner abrupten Schließung im Jahr 2021 ebenfalls Mieter.

Swiss-Life-Fonds übernimmt Wolfsburger Ärztehaus

Laut einer Pressemitteilung des Käufers befinden sich in dem fünfgeschossigen Gebäude 29 Mieteinheiten. 28 der 29 Mieter böten medizinische oder medizinnahe Produkte und Dienstleistungen an. Primär handele es sich um Ärzte verschiedener Fachrichtungen wie Orthopädie, Psychotherapie und Chirurgie, die sich gegenseitig ergänzten. Auch gebe es im Haus moderne Laborflächen.

„Das voll vermietete Objekt am etablierten Gesundheitsstandort Klieversberg ist eine ideale Ergänzung für unser breit diversifiziertes Portfolio“, so Nikolai Schmidt, der bei der Aktiengesellschaft aus Zürich den Posten als „Head Transaction Health Care“ bekleidet. Die Lage des Hauses mit seiner direkten Anbindung an das Klinikum begünstige Synergieeffekte und sei für viele Unternehmen aus dem Gesundheitssektor hochinteressant.

Gesundheitszentrum am Klinikum Wolfsburg beherbergt 29 Mieteinheiten

Das Ärztehaus an der Sauerbruchstraße steht nicht nur unmittelbar neben dem Klinikum. Es ist über eine Brücke direkt damit verbunden. Hervorgehoben wird in der Mitteilung des Käufers zudem die gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr.

Errichtet wurde das Gesundheitszentrum einst für rund 20 Millionen Euro von Rahlfs Immobilien. Das Unternehmen aus Neustadt am Rübenberge betätigt sich als Immobilienentwickler und Investor für Gewerbeimmobilien und den öffentlichen Hochbau.

Lage am Klinikum Wolfsburg war offenbar ein Kaufargument

Im Fonds der Swiss Life befindet sich das Wolfsburger Gesundheitszentrum jetzt unter anderem in Gesellschaft von drei Pflegeheimen in der Nähe von Aachen und Bonn, über deren Erwerb das Unternehmen ebenfalls erst kürzlich informierte. Der Gesundheitsimmobilienfonds wurde 2020 mit einem Zielvolumen von rund einer Milliarde Euro aufgelegt. Zuletzt umfasste er laut der Pressemitteilung ein beurkundetes Immobilienvermögen von mehr als 620 Millionen Euro, die sich auf 46 Objekte verteilten.

