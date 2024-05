Wolfsburg. Die IG Metall Wolfsburg hat 20.000 weibliche Mitglieder – doch die Geschäfte sollen in den nächsten 4 Jahren weiter drei Männer führen.

Na klar, nachgedacht hat man bei der Wolfsburger IG Metall schon über eine diversere Besetzung der dreiköpfigen Geschäftsführung. Am Ende belässt man im Gewerkschaftshaus aber doch lieber alles beim Alten.

Der Ortsvorstand - von den 19 Mitgliedern sind 5 Frauen - hat sich entschieden, Flavio Benites, Christian Matzedda und Matthias Disterheft im Juni zur Wiederwahl vorzuschlagen. Damit bleibt das Führungsgremium der mitgliederstärksten deutschen Geschäftsstelle mit fast 90.000 Mitgliedern wie in den Jahrzehnten zuvor eine Männerbastion.

Das schlechte Gewissen wird spürbar

Liest man die knappe Nachricht dazu in der Metaller-Zeitung „Wir“, ist das schlechte Gewissen zwischen den Zeilen spürbar. „Bereits im März hatte sich der Ortsvorstand bei einer Klausur Gedanken über die künftige Ausrichtung der Geschäftsstelle gemacht und intensiv über seine Wahlempfehlung für die Geschäftsführung diskutiert. Dabei wurden auch Anregungen aus den Reihen der Mitglieder nach mehr Diversität in der Geschäftsführung und einer Verjüngung ernst genommen und berücksichtigt. Aus Sicht des Ortsvorstandes braucht es in der gegenwärtigen Situation vor allem Konstanz und Stabilität, um den Veränderungen und Herausforderungen der Transformation zu begegnen. Der Ortsvorstand hat deswegen einstimmig beschlossen, die Wiederwahl der bisherigen Geschäftsführer Flavio Benites, Christian Matzedda und Matthias Disterheft zu empfehlen. Gleichzeitig sollen aber die Themen Diversität und Verjüngung auf die Agenda für die Zukunft gesetzt werden“, heißt es darin.

„Gleichzeitig sollen aber die Themen Diversität und Verjüngung auf die Agenda für die Zukunft gesetzt werden.“ Aus der IG Metall-Publikation „Wir“

Delegierte der IG Metall in Wolfsburg setzen auf erfahrene Männer an der Spitze

Diese Begründung mutet vor allem deshalb etwas seltsam an, weil die Wolfsburger Metaller sich ansonsten zu ihrer Vorreiterrolle in der Republik bekennen. Zudem sind die Gewerkschaften ja grundsätzlich ganz vorne dabei, wenn es gilt, nach mehr Frauen in Führungsrollen und divers besetzten Gremien zu rufen. Noch kurioser ist die Begründung, die ja eindeutig nahelegt, dass die Herausforderungen der Zeit nur von den drei amtierenden Geschäftsführern gemeistert werden können.

Nun ist unbestritten, dass das amtierende Trio sehr erfahren und gut vernetzt ist. Der gebürtige Brasilianer Benites ist 62 Jahre alt und steht fachlich für gute Kontakte zur internationalen Gewerkschaftsbewegung, Matzedda und Disterheft waren beide VW-Betriebsräte mit langer Erfahrung in der praktischen Arbeit. Disterheft ist zudem Mitglied des Braunschweiger Rates und Multifunktionär in regionalen Entscheidergremien. Matzedda hat italienische Wurzeln und damit gute Kontakte in die große Wolfsburger Italienergemeinschaft. Doch Erfahrung und gute Netzwerke können ja alle Amtsinhaber in Unternehmen, Verbänden und Vereinen für sich reklamieren. Anders als im Rest der bundesdeutschen Gesellschaft hat das Senioritätsprinzip bei der Wolfsburg IG Metall offenbar noch Geltung.

In Braunschweig steht eine Frau an der Spitze

Dennoch: Rund 20.000 Mitglieder der Wolfsburger IG Metall sind Frauen, die in über 100 verschiedenen Betrieben beschäftigt sind. „Ihre Interessen und Themen werden im Ortsfrauenausschuss, dem größten Frauengremium der IG Metall Wolfsburg, vertreten“, heißt es auf der Homepage der Metaller. Vorsitzende ist Susanne Preuk, die Mitglied des VW-Betriebsausschusses ist und damit die operativen Entscheidungen auf Betriebsebene entscheidend mitgestaltet.

Der Ortsfrauenausschuss setzt sich aus gewerkschaftlich engagierten Frauen zusammen. Die Mitglieder werden alle vier Jahre von den IG Metall-Vertrauensfrauen in den Betrieben gewählt. Bei der IG Metall in Braunschweig setzt man schon länger auf weibliche Führungskräfte. So folgte dort 2022 auf Eva Stassek erneut eine Frau - und mit Garnet Alps sogar eine mit gut 40 Jahren noch relativ junge weibliche Führungskraft. Auf solch starke Zeichen wartet man am Mittellandkanal seit Jahrzehnten vergeblich.

Ricarda Bier sollte vor vier Jahren Nachfolgerin von Hartwig Erb (Mitte) als Erste Bevollmächtigte der Wolfsburger IG Metall werden. Matthias Disterheft war schon damals für die Finanzen zuständig. © IG Metall Wolfsburg | Privat

Der steile Aufstieg von Ricarda Bier endete jäh

Der Wachwechsel hätte auch in Wolfsburg schon vor vier Jahren erfolgen können. Die damalige Zweite Bevollmächtigte Ricarda Bier wollte mit 33 Jahren die erste Frau an der Spitze der bedeutsamen Geschäftsstelle werden. Sie galt als Favoritin des damaligen VW-Betriebsratschefs Bernd Osterloh und stand als studierte Politikwissenschaftlerin auch für eine Öffnung der Metaller für neue Zielgruppen aus der Software- und Digitalisierungsbranche. Ihre steile Karriere hatte sie auch schon in die Bundeszentrale der IG Metall nach Frankfurt am Main geführt. Vier Monate lang führte sie nach dem Ausscheiden von Hartwig Erb die Geschäfte als kommissarische Erste Bevollmächtigte zusammen mit Disterheft und Matzedda. In dieser Phase kam es offenbar zu einer starken Entfremdung mit dem Geschäftsstellenteam. Am Ende verlor die Kandidatin die Wahl sehr deutlich gegen Benites.

Seitdem steht die Wolfsburger IG Metall in Sachen Gleichberechtigung auf höchster Ebene wie ein Dinosaurier aus einer unangefochten männerdominierten Welt da. In der Welt der VW-Betriebsräte geben Frauen längst den Ton an. In Wolfsburg und im Gesamtbetriebsrat steht Daniela Cavallo an der Spitze. Auch im Werk Braunschweig ist mit Daniela Nowak eine Frau oberste Verfechterin der Arbeitnehmerrechte. Und an der Spitze der Bundes-IG Metall steht bekanntlich mit Christiane Benner ebenfalls eine Frau.

