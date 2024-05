Wolfsburg. Der Wolfsburger Ratsherr Bastian Zimmermann verbringt mehr und mehr Zeit in Braunschweig. Das führt zu unangenehmen Fragen.

Er hat seine Firma in Braunschweig, geht in Braunschweig einem Hobby nach und hat dort einen Zweitwohnsitz. Dass der Wolfsburger SPD-Ratsherr Bastian Zimmermann mehr und mehr Zeit in der Nachbarstadt verbringt, ist auch der politischen Konkurrenz nicht entgangen. Mandatsträger haben sich deshalb nach eigenen Angaben an die Stadtverwaltung gewendet.

Es wird infrage gestellt, ob Zimmermann sein Mandat noch zu Recht innehat. Hintergrund ist, dass laut Niedersächsischer Kommunalverfassung nur in den Rat einer Kommune gewählt werden kann, wer dort auch seinen Wohnsitz hat. Als Wohnsitz gelte laut Bürgerlichem Gesetzbuch der Ort, an dem sich eine Person ständig niederlässt und ihren Lebensmittelpunkt hat. Es wird in Zweifel gezogen, dass Zimmermann überhaupt noch an der von ihm im Ratssystem hinterlegten Adresse in der Wolfsburger Innenstadt wohnt.

Die Frage, um die sich alles dreht: Wo wohnt der Wolfsburger Ratsherr Bastian Zimmermann?

In den vergangenen Monaten hat der politisch sonst sehr engagierte Bastian Zimmermann auffällig häufig in Ausschuss- und Ratssitzungen gefehlt. Sein Mandat im Ortsrat Stadtmitte legte er am 13. März durch eine Verzichtserklärung zum nächstmöglichen Zeitpunkt nieder. Am 8. Mai ermöglichte der Ortsrat durch einen Beschluss das Ausscheiden Zimmermanns.

Dass er viel Zeit in Braunschweig verbringt, verhehlt Zimmermann nicht. Es ist dem Impressum seiner früher in der Schillerstraße ansässigen Firma abzulesen, die jetzt im Stadtteil Rautheim firmiert. Auf Facebook kündigte der Hobby-Hip-Hopper (Künstlername Buxe) zu einem runden Geburtstag Anfang April einen Auftritt mit befreundeten Musikern in einem Braunschweiger Kulturzentrum an. Schon früher zeigte er sich dort im gelben Trikot eines Braunschweiger Sportvereins, bei dem er 2023 wieder mit dem Basketballtraining anfing.

Dass die Rechtmäßigkeit seiner Ratszugehörigkeit in Wolfsburg öffentlich infrage gestellt wird, erfuhr Bastian Zimmermann nach eigenen Angaben am Mittwoch durch eine Anfrage der WN. Der Ratsherr bestreitet die Vorwürfe: „Ich habe meinen Erstwohnsitz in Wolfsburg und bin dort auch erreichbar“, erklärt Zimmermann. In der Wohnung in der Stadtmitte habe er schon immer mit seinem Bruder in einer Wohngemeinschaft gelebt.

Am Briefkasten von Bastian Zimmermanns Meldeadresse steht nur ein Nachname. Zimmermann wohnt hier nach eigenen Angaben seit Jahren mit seinem Bruder in einer WG. © regios24 | Helge Landmann

Doch seine Zukunft sieht er nicht in Wolfsburg – und somit auch nicht im Wolfsburger Rat. „Seit ein paar Monaten habe ich einen Zweitwohnsitz bei meiner Lebensgefährtin in Braunschweig angemeldet“, so der Ratsherr. „Ich möchte ganz umziehen und den Lebensmittelpunkt nach Braunschweig verlegen.“ Mit der Ummeldung werde er auch aus dem Rat der Stadt Wolfsburg ausscheiden.

Der 40-Jährige nennt private Gründe für sein häufiges Fernbleiben von Sitzungen, die Aufgabe des Sitzes im Ortsrat und den geplanten Wohnsitzwechsel. „Ich habe viele Jahre Politik gemacht und gedacht, dem weiter gerecht werden zu können“, sagt er weiter. Doch in letzter Zeit sei er selbst nicht mehr mit seiner Ratsarbeit zufrieden gewesen.

Zimmermann kündigt Ummeldung und Verlust seines Sitzes im Rat Wolfsburg an

Geradezu schockiert reagierte Zimmermann darauf, dass er durch die Presse von der Anschuldigung erfahren habe. Er finde es „unwürdig“, dass ein anderes Ratsmitglied eine Prüfung durch die Stadtverwaltung veranlasse, ohne ihn direkt anzusprechen, kritisiert er. „Man hätte einfach mal direkt ins Gespräch kommen können.“

Nach seinem Verständnis sind die Voraussetzungen für einen Erstwohnsitz in Wolfsburg und das Mandat aktuell noch gegeben. Ummelden müsse man sich, wenn man mehr als 50 Prozent seiner Zeit in der neuen Stadt verbringe, argumentiert er. Das gelte jedoch nicht für die letzte Woche, sondern für einen längeren Zeitraum.

Zimmermanns Abgang könnte Mehrheitsverhältnisse ins Wanken bringen

Der Ratsherr, der 2017 als Nachrücker für Antonia Briel in den Rat einzog, gehörte seit seiner Jugend der Partei „Die Linke“ an. Im Rat bildete er bis 2021 eine Mini-Fraktion mit den Piraten. Bei der Kommunalwahl 2021 wurde er für „Die Linke“ wiedergewählt, fand sich aber als einziger Linker und ohne die Piraten, die keinen Kandidaten mehr ins Rennen geschickt hatten, allein auf weiter Flur. Schon im Dezember 2021 tat sich Zimmermann mit der SPD zu einer Gruppe zusammen. Anfang 2023 wechselte er die Partei und gehört seitdem der SPD-Fraktion an.

Wenn er seine Ankündigung wahrmacht und das Ratsmandat niederlegt, könnte das die SPD in Verlegenheit bringen: Ihr droht eine Verschiebung der Machtverhältnisse. Weil Zimmermann für „Die Linke“ in den Rat gewählt wurde, würde für Zimmermann kein Sozialdemokrat nachrücken. Und dann könnte die SPD beispielsweise einen wichtigen Sitz im Verwaltungsausschuss verlieren, ohne dessen Zustimmung keine Beschlussvorlage in den Rat geht.

