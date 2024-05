Wolfsburg. Die Designer Outlets in Wolfsburg laden zu den „Kids Days“ ein. Am Sonntag ist verkaufsoffen. Welche Attraktionen es noch gibt.

Die Macher kündigen „das bunteste Wochenende des Jahres“ an: Am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Juni, feiern die Designer Outlets in Wolfsburg die „Kids Days“ mit einem verkaufsoffenen Sonntag und einem Programm für die ganze Familie, heißt es in der Mitteilung. Anlass soll der internationale Kindertag am 1. Juni sein.

„Die Kids Days sind ein fester Bestandteil unseres Kalenders und haben sich mittlerweile zum buntesten Wochenende des Jahres entwickelt“, erklärt Center-Manager Michael Ernst. Mit familienfreundlichen Angeboten wie Outdoor- und Indoorspielplätzen, den kleinen „Kidscabs“-Autos, einer Vielzahl von Kindermarken in den Stores, speziellen Kindermenüs in den Restaurants sowie ausreichend Wickelräumen und Familienparkplätzen würden die Designer Outlets schon immer großen Wert auf das Wohl der kleinsten Gäste legen. „Deshalb freuen wir uns jedes Jahr aufs Neue, gemeinsam mit unseren Stores ein spannendes Programm für die Kinder auf die Beine zu stellen“, führt Ernst fort.

Auch Maskottchen sind in den Designer Outlets Wolfsburg unterwegs

In Zusammenarbeit mit den Kids-Stores organisieren die Designer Outlets eine Rallye, bei der Eltern mit ihren Kindern eine Stempelkarte füllen können, die sie durch das Vorzeigen ihres Vorteilscodes als registrierter Kunde an der Center-Information erhalten sollen. Stempel gebe es bei mehr als 15 verschiedenen Marken und Ständen und könnten durch Mitmach-Aktionen, die Verzierung mit einem kostenlosen Airbrush Tattoo oder einen Einkauf ab fünf Euro erlangt werden. Sobald fünf von sechs Stempeln gesammelt sind, könnten Eltern und Kinder den letzten Stempel an der Center-Information abholen und als Preis ein Malbuch sowie eine Goodie-Bag mitnehmen.

Durch das Shopping-Center werden auch die Maskottchen der Filmreihe „Trolls“ laufen, die sowohl am Samstag als auch am Sonntag für kleine Späße und viele Fotos bereitstehen, heißt es. Unterstützung erhalten sie von lokalen Maskottchen wie „Wölfi“ vom VfL Wolfsburg. Der Bundesligist soll zudem mit einer Hüpfburg und Torwandschießen vor Ort sein, während der Ravensburger Store ein Glücksrad aufstellt und eine Mal-Aktion startet.

Achtung: Die Zufahrt könnte aufgrund einer Baustelle in Wolfsburg schwierig werden

Zum verkaufsoffenen Sonntag öffnen die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr ihre Türen, die Gastronomie hat bereits ab 12 Uhr geöffnet. Unter www.designeroutlets-wolfsburg.de/angebote/ können sich Kunden bereits im Voraus einen Überblick über aktuelle Angebote verschaffen. „Die Designer Outlets weisen darauf hin, dass es aufgrund von Sanierungsarbeiten am Willy-Brand-Platz zu Straßensperrungen kommt, die sich auch auf die Zufahrt zum Center auswirken“, heißt es. Empfehlungen für eine problemlose Anfahrt gibt es ebenfalls auf der Internetseite des Outlets.

