Wolfsburg. 2023 entging Wolfgang Porsche nur knapp einem Tortenwurf. Dieses Jahr ist die Versammlung digital. Protest gibt es in Wolfsburg trotzdem.

Bei Europas größtem Autobauer Volkswagen kommen die Aktionäre an diesem Mittwoch zur Hauptversammlung zusammen. Vor einem Jahr hatten Klima- und Menschenrechtsaktivisten die Hauptversammlung empfindlich gestört. VW-Aufsichtsrat Wolfgang Porsche (80) wurde auf dem Podium nur knapp von einem Tortenwurf verfehlt, eine Aktivistin protestierte später mit freiem Oberkörper gegen das chinesische Werk in der Provinz Xinjiang. Vor dem Versammlungsgebäude gab es Klimaproteste und Straßenblockaden auf Zufahrtsstraßen.

Anders als im vergangenen Jahr, als VW-Chef Oliver Blume seine Anteilseigner im CityCube in Berlin begrüßt hatte, findet das Treffen nun wieder rein digital statt. Proteste im Saal wie vor einem Jahr dürfte es dieses Mal daher nicht geben. Offiziell begründet VW die Rückkehr zum rein digitalen Format mit Kostengründen.

In Wolfsburg haben verschiedene Gruppen für Mittwoch dezentrale Protestaktionen angekündigt - unter anderem vor dem Werkstor Ost. Die Gruppe „Amsel 44“ etwa ruft zu „Festspielen“ auf. Zum Schichtwechsel soll es Informationsveranstaltungen an den Werkstoren geben.

Kritik von Aktionären an digitaler Veranstaltung

Aktionsvertreter kritisieren die Entscheidung, nach zwei Präsenz-Versammlungen wieder rein virtuell zu tagen. „In Berlin mussten Sie sich vor der auf Sie zufliegenden Torte wegducken, und heute – im virtuellen Raum – ducken Sie sich vor Ihren Aktionären weg“, sagt Ingo Speich von der DekaBank laut vorab veröffentlichtem Redemanuskript. „Das ist sehr bedauerlich und schadet nicht nur der Unternehmens-, sondern insbesondere der Aktionärskultur in Deutschland.“

Janne Werning von Union Investment pflichtet dem bei. Beide forderten VW auf, die Aktionäre künftig wieder zu Präsenztreffen einzuladen. „Nur dort ist eine lebhafte Generaldebatte möglich, nur dort können die Aktionäre mit ihren Fragen und Anliegen den gesamten Vorstand und Aufsichtsrat erreichen“, sagt Werning laut dem vorab veröffentlichten Redemanuskript.

Volkswagen: Aktivisten kündigen Proteste in Wolfsburg an

Proteste soll es in Wolfsburg am Mittwoch dennoch geben. Klimaschutzaktivisten und VW-Beschäftigte wollen vor dem Werkstor Ost ab 13.30 Uhr eine „alternative Hauptversammlung“ abhalten. Die Klimabewegung fordere eine grundsätzliche Verkehrswende weg vom Auto, heißt es in der Mitteilung der Veranstalter. Bei der „alternativen Hauptversammlung“ diskutieren Teilnehmer, welche gesellschaftlich und klimapolitischen Produkte Volkswagen anstelle von Autos produzieren könnte. In der Vergangenheit äußerte Alfred Hartung von der IG Metall Wolfsburg beispielsweise, dass Arbeiter in Wolfsburg Straßenbahnen, Busse und Fahrräder herstellen könnten.

Bereits am Dienstag haben der Kasseler VW-Mitarbeiter Thorsten Donnermeier und die Wolfsburger Aktivistin Lotta Herzberg Transparente im Wolfsburger Gewerkschaftshaus aufgehängt, auf denen wird unter anderem die Vergesellschaftung von Schlüsselindustrien gefordert.

„Festspiele“ in Wolfsburg angekündigt

Schon vor der Hauptversammlung machten Aktivisten Stimmung. Das Kollektiv „Amsel 44“ hatte angekündigt, sich aus Wolfsburg zurückzuziehen. Trotzdem schalteten sie in Wolfsburg eine Werbekampagne unter anderem am Hauptbahnhof. Am 29. Mai, also am Tag der Hauptversammlung, soll es zu „Festspielen“ in Wolfsburg kommen.

Mit Plakaten wie diesen kündigen die Verkehrswendeaktivisten von „Amsel 44“ Aktionen zur virtuellen Volkswagen-Hauptversammlung am 29. Mai an. Diese Aussage hat Cavallo nie getroffen - sie ist fitkiv und wurde von den Aktivisten erfunden. © Wolfsburger Nachrichten | Verkehrswendestadt

