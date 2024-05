Wolfsburg. Auf der L295 bei Hattorf kam es am Mittwoch zu einem schweren Unfall: Zwei Pkw kollidieren frontal miteinander, es entsteht ein Feuer.

In Wolfsburg hat sich am Dienstagnachmittag ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Wie die Feuerwehr Wolfsburg berichtet, kollidierten gegen 15.40 Uhr zwei Pkw auf der L295 in Hattorf vor dem Gewerbegebiet Heinenkamp frontal miteinander. Dabei wurde ein Insasse schwer verletzt in seinem Fahrzeug eingeschlossen.

Bei dem zweiten Auto kam es zu einem Entstehungsbrand. Durch das Eingreifen von Ersthelfern sowie einem zufällig vorbeifahrenden Krankentransportwagen aus dem Landkreis Helmstedt wurde der Fahrer der brennenden Autos aus diesem befreit. Rettungskräfte mussten den Mann an der Einsatzstelle reanimieren. Ein Kamerad der Feuerwehr Velpke, der ebenfalls mit einem Einsatzfahrzeug auf den Unfall zu kam, löschte den Brand.

Trotz Reanimation: Mann verstirbt nach Unfall in Hattorf

Die Ortsfeuerwehr Heiligendorf übernahm die technische Rettung der eingeschlossenen Person, während die Ortsfeuerwehr Hattorf die Einsatzstelle absicherte. Die eingeschlossene Person wurde befreit und unter Begleitung des Notarztes ins Krankenhaus transportiert. Die reanimationspflichtige Person verstarb jedoch noch an der Unfallstelle.

Zur Bergung der Pkw und Unfallaufnahme wurde die L 295 durch die Polizei gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderung im näheren Umfeld der Einsatzstelle. Im Einsatz waren ein Rüstzug der Berufsfeuerwehr Wolfsburg zusammen mit der Ortsfeuerwehr Hattorf und einem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug der Ortsfeuerwehr Heiligendorf.

