Wolfsburg . Tschüss Rutschgefahr: Die Stadt Wolfsburg will ein Holzdeck im Allerpark sicherer machen. In Reislingen Süd-West sind Brücken marode.

Marode Holzbauten stellen die Stadt Wolfsburg vor Herausforderungen – auch finanziell. Nach der Brücke am alten Wehr im Allerpark, die nach einer langwierigen Sanierung 2022 mit einem neuen Kunststoffbelag wieder freigegeben wurde, sollen nun Bauarbeiten an einem der Holzdecks in der Nähe der Volkswagen-Arena und an fünf Brücken in Reislingen Süd-West stattfinden.

Auf dem Holzdeck zwischen der Arena und der Plaza wurden in den vergangenen Jahren schon diverse Holzbohlen ersetzt und Schäden mit Siebdruckplatten ausgebessert. Das hat allerdings die Rutschgefahr erhöht. „Die vermehrten Stürze, insbesondere bei hoher Frequentierung des Bereichs zum Beispiel an Spieltagen in der VfL-Arena, geben Anlass, diesen Bereich zu sanieren, um weiteren und schlimmeren Verletzungsgefahren vorzubeugen und die Verkehrssicherheit wiederherzustellen“, erklärt die Stadtverwaltung in einer Ratsvorlage.

Holzdeck im Wolfsburger Allerpark soll sicherer werden

Sie braucht für die Arbeiten, die noch in diesem Jahr stattfinden sollen, fast eine Million Euro. Der Bauausschuss gab die Mittel gerne frei. „Danke, dass es jetzt endlich kommt“, sagte Jens Tönskötter (PUG). Er erinnerte in der Sitzung daran, dass die Ortsräte der Stadtmitte und der Nordstadt schon in der letzten Ratsperiode Reparaturen beantragt hatten. „Es hat dort wirklich schmerzhafte Unfälle gegeben.“ Auch Andrea Helbing (CDU) begrüßte in Anbetracht der Unfallgefahr ausdrücklich, dass der stark frequentierte Bereich saniert und mit einem rutschhemmenden Belag versehen werden soll.

Tönskötter stellte kritische Fragen dazu, dass an dem Deck wieder Holz zum Einsatz kommt. Die Stadtverwaltung erklärte jedoch, dass bei Verwendung eines anderen Materials die Entwässerung neu überdacht und auch die Podeste mitbetrachtet werden müssten.

Auch fünf Holzbrücken in Wolfsburg sind morsch

In Reislingen Süd-West geht es um fünf Brücken zu Privatgrundstücken im Lasker-Schüler-Ring und Von-Ebner-Eschenbach-Ring. Sie überspannen seit 1995 einen Graben. Inzwischen hat sich Pilz ausgebreitet. Holzträger und Geländer sind morsch.

Weil neue Holzbrücken voraussichtlich nach 25 Jahren wieder ersetzt werden müssten, während Betondurchlässe etwa 90 Jahre halten sollen, folgte der Bauausschuss dem Vorschlag der Verwaltung und entschied sich für Betonbrücken mit Stahlgeländern. Diese Variante kostet gut 700.000 Euro. Die klamme Kommune soll damit gegenüber Holzbauten langfristig 1,2 Millionen Euro sparen.

