Wolfsburg. Obwohl das Aktionärstreffen von Volkswagen nur online stattfindet, wollen verschiedene Gruppen am Mittwoch in Wolfsburg aktiv werden.

Mit vielen dezentralen Aktionen wollen verschiedene Gruppen von Klimaschützern am Mittwoch, 29. Mai, in Wolfsburg gegen die Hauptversammlung von Volkswagen protestieren. Das Aktionärstreffen findet allerdings nur virtuell statt.

Da es, anders als im Vorjahr in Berlin, keinen zentralen Ort gibt, wollen die Gruppen koordiniert, aber mit jeweils eigenen Schwerpunktsetzungen Aktionen im Stadtgebiet starten. Bekannt ist, dass zum Schichtwechsel Info-Veranstaltungen an den Werkstoren geplant sind. Die bislang in Wolfsburg stark präsente Gruppe „Amsel 44“ hatte angekündigt, vor dem endgültigen Abgang aus Wolfsburg anlässlich des Aktionärstreffens „Festwochen“ zu veranstalten. Auch Robin Wood und die „Letzte Generation“ wollen in der Konzernhauptstadt Wolfsburg am Mittwoch Akzente setzen.

Spektakuläre Aktionen in Wolfsburg

Vorab wurden am Dienstag im Foyer des Wolfsburger Gewerkschaftshauses der IG Metall von dem Kasseler VW-Mitarbeiter Thorsten Donnermeier und der Wolfsburger Aktivistin Lotta Herzberg Transparente aufgehängt. Auf denen wird unter anderem die Vergesellschaftung von Schlüsselindustrien gefordert. Die Aktivisten berufen sich auf die Satzung der IG Metall und das Grundgesetz. „Auch das feiern wir mit dem 75-jährigen Bestehen des Grundgesetzes“, schreibt Donnermeier in einer Mail.

In den Vorjahren hatten Verkehrswende-Aktivisten eine Vielzahl an Aktionen gestartet. Sie stoppten einen Zug mit VW-Neuwagen kurz nach der Ausfahrt vom Werksgelände, seilten sich von Brücken ab und drangen in die Büros der IG Metall ein. Auch in der Autostadt gab es eine spektakuläre Besetzung von Schauräumen.

