Wolfsburg. Nach nur einem Jahr schließt der Inhaber das Falco‘s in der Wolfsburger Innenstadt wieder. Alles über die Gründe und neuen Pläne.

Überraschung in Wolfsburgs Gastronomie-Szene: Das Falco’s am Südkopf hat geschlossen. Erst vor knapp einem Jahr hatte das als Café, Bar und Restaurant konzipierte gehobene Lokal seine Pforten geöffnet. Droht nun ein langer Leerstand der Räume der ehemaligen Paulaner-Botschaft in den Museums-Arcaden (vormals Südkopf-Center)?

Nein, sagt Christian Haertle. Der ist Inhaber des Falco’s und nennt die Gründe für die „nur vorübergehende Schließung“ seines Ladens. „Wir hatten keinen guten Start vor einem Jahr“, erinnert er an die Öffnung im Juni 2023. Nach nur etwa einem Monat hatte er sich von seinem damaligen Restaurant-Manager und Chefkoch getrennt. „Es lief in die völlig falsche Richtung. Von dem Start haben wir uns nicht mehr erholt“, erzählt er.

Internet-Kritiken der Gäste lesen sich zumeist positiv für das Wolfsburger Falco‘s

Essen und Service seien aber bis zur Schließung in der vergangenen Woche gut gewesen. Das unterstreichen zumindest auch die 133 Bewertungen bei Google, wo das Falco’s im Schnitt sehr gute 4,6 von 5,0 Punkten erhalten hatte.

Trotzdem will und muss Haertle etwas verändern, denn: „Wir haben Ärger wegen des Namens bekommen, sind abgemahnt worden.“ Die Nachlassverwalter der 1998 bei einem Autounfall in der Dominikanischen Republik ums Leben gekommenen österreichischen Rock- und Pop-Ikone Falco haben „juristische Schritte“ eingeleitet. „Bevor das richtig teuer für uns wird, haben wir erst einmal die Reißleine gezogen. Zumal man auch ehrlich sagen muss: Zum Schluss lief es nicht gut.“

Künftig sollen die Wolfsburger hier neapolitanische Pizza bekommen

Das soll sich bald unter neuem Namen ändern. „Wir werden ein bisschen rustikaler“, sagt Haertle. Holz werde künftig die Einrichtung dominieren. Die vormals österreichisch-böhmische Küche wird ersetzt durch „Pizza, Pasta und Burger“. Kein Alleinstellungsmerkmal in der Stadt, aber Haertle will sich mit seinem Angebot von anderen Gastronomien abheben. „Wir wollen neapolitanische Pizza anbieten.“ Die ist bekannt für ihren dünnen Boden und ihren luftig-weichen, aber doch knusprigen Rand. Auch die Preise sollen fallen. „Wir werden das Preisniveau senken, das war eh nicht in meinem Sinne. Künftig bieten wir für jeden Geldbeutel etwas an.“

In direkter Nachbarschaft zum Kunstmuseum lädt die Terrasse des im Moment geschlossenen Falco‘s normalerweise zum Verweilen ein. © regios24 | Darius Simka

Haertle befindet sich bei der Neuausrichtung in engem Kontakt mit dem Management der Museums-Arcaden und hat sich Rat bei Manager Michael Spillecke geholt, der einst auch Projektentwickler der aktuellen Museums-Arcaden war. Spillecke habe die Idee gehabt, aus dem Falco’s eine Art Künstlertreff zu machen.

Hier sollen in Wolfsburg gastierende Künstler künftig nach ihren Auftritten einkehren

Für in Wolfsburg auftretende Künstler sind laut Center-Manager die Appartements einer Hotelkette, die sich in den Museums-Arcaden befinden, ideale Übernachtungsmöglichkeiten. Schließlich befänden sich Theater und Congress-Park ganz in der Nähe. „Wir haben mit verschiedenen Agenturen Vereinbarungen getroffen, dass ihre Künstler bei Auftritten bei uns im Haus absteigen.“ Dabei sei die Idee des Künstlertreffs entstanden, in dem die Künstler nach ihren Auftritten noch etwas essen und trinken könnten.

Auch interessant

Gastronomie Süße Leidenschaft: Spezielles Eiscafé in Wolfsburg eröffnet Von Claudia Caris

Spillecke kann sich zudem gut vorstellen, dass im Falco’s-Nachfolger künftig auf einer kleinen Bühne ein Piano und zwei, drei Mikrofone stehen, um vielleicht auch mal mit den Künstlern spontan eine kleine Session machen zu können. „Es gibt in Wolfsburg und Umgebung zudem eine Menge privater Künstler, die nach Auftrittsmöglichkeiten suchen. Das sollte miteinander verbunden werden.“ Auch monatliche Karaoke-Abende zum Beispiel seien denkbar. „Herrn Haertle gefällt die Idee des Künstlertreffs“, sagt der Museums-Arcaden-Manager.

Plan: Neueröffnung nach dem Wolfsburger Werksurlaub

Für Spillecke besitzt eine gut gehende Gastronomie an dieser Stelle mit ihren Außenplätzen zur Porschestraße hin eine große Bedeutung für das gesamte Center. „Besonders für das Geschäft am späten Nachmittag und Abend ist sie sehr wichtig.“ Nach dem schwierigen ersten Jahr wollen die Verantwortlichen nun durchstarten. Die Neueröffnung soll nach dem Werksurlaub erfolgen. Der endet in diesem Jahr am 26. Juli. Bis dahin ist auch noch genug Zeit, einen passenden Namen zu finden.

Mehr wichtige Nachrichten aus Wolfsburg lesen:

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert: