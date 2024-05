Wolfsburg. Das Sommerfest der Wolfsburger IG Metall lockt unter anderem mit Public Viewing des EM-Achtelfinals. Diese bekannte Sängerin ist dabei.

Mit ihren aktuell knapp unter 90.000 Mitgliedern könnte die Wolfsburger IG Metall auch das größte deutsche Fußballstadion füllen. Ganz so hoch hinaus wollen die Metaller anlässlich ihres Sommerfestes am 29. Juni aber gar nicht. Es reicht schon, dass auf dem Gelände des Reit- und Fahrvereins das größte Public Viewing Wolfsburgs stattfinden wird. Doch das ist nur einer der attraktiven Programmpunkte der Open-Air-Party, die wieder kostenlos ist.

Hoffen auf das Weiterkommen von Deutschland und Italien

Mit ein bisschen Glück werden die Besucherinnen und Besucher ab 18 Uhr die deutsche Nationalmannschaft in ihrem Achtelfinalspiel sehen. Auch das zweite Spiel wird ab 21 Uhr auf der 36 Quadratmeter großen LED-Leinwand übertragen. Hier könnte dann Italien dabei sein - was für die große italienische Gemeinde in Wolfsburg sicherlich ein weiterer Grund wäre, das Sommerfest zu besuchen. Die offizielle Lizenz für die Übertragungen haben die Wolfsburger Metaller bereits erhalten. „Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr aus Termingründen die Gelegenheit haben, den Wolfsburgerinnen und Wolfsburgern ausnahmsweise mal ein Publick Viewing bieten zu können, sagt Matthias Disterheft aus der Geschäftsführung der Wolfsburger IG Metall. Jetzt heißt es also Daumen drücken, dass sich die beiden Auswahlteams auch in ihren Gruppenspielen qualifizieren.

Die Stimmung beim Sommerfest der Wolfsburger IG Metall dürfte auch diesmal ähnlich gut sein wie im Vorjahr. (Archivfoto) © regios24 | Lars Landmann

Wolfsburger IG-Metall Sommerfest: Zwischendurch hat Zoe Wees ihren Auftritt

Zwischen den beiden Übertragungen wird die Sängerin Zoe Wees als Hauptact des Festes auftreten. Sie wurde bekannt durch ihre Debütsingle „Control“, die mit über 3 Milliarden Streams in über 20 Ländern Gold- und Platinstatus erreichte. „Mit dem Familienfest, einem tollen Live-Act und hoffentlich einem Achtelfinale der deutschen Nationalmannschaft haben wir ein tolles Programm auf die Beine gestellt. Da ist für jeden etwas dabei“, ist sich der Zweite Bevöllmächtigte Christian Matzedda sicher.

Mit der XXL-Party bedankt sich die größte Geschäftsstelle der IG Metall in der Republik bei den Mitgliedern. „Mit unserem Sommerfest wollen wir unseren Mitgliedern, Ehrenamtlichen und ihren Familien für ihre Treue und ihr Engagement danken. Wir freuen uns darauf, mit ihnen einen schönen Tag zu verbringen“, ergänzt der Erste Bevollmächtigte Flavio Benites.

Die Sängerin Zoe Wees bestreitet am Abend den Hauptact des Sommerfestes. © Wolfsburger Nachrichten | Blome&Pillardy Event GmbH

Doch Action und Betrieb herrscht nicht nur am Abend auf der Wiese des Reit- und Fahrvereins. Von 14 bis 18 Uhr dauert das Familienfest mit verschiedenen Spielständen und Attraktionen für Kinder, ihre Eltern und Großeltern. Zahlreiche Stände mit Getränke- und Essensständen. Die größte Party der VW-Stadt findet traditionell kurz vor Beginn der Werksferien bei Volkswagen statt, die diesmal vom 8. bis 26. Juli dauern.

Am Nachmittag wird es wieder ein umfangreiches Programm für Kinder geben. Foto: regios24/Lars Landmann © regios24 | Lars Landmann

Besucher sollten mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommen

Wie im Vorjahr hat die IG Metall mit dem Organisationspartner Blome & Pillardy Event GmbH vereinbart, dass das Fest als Green Event durchgeführt und zertifiziert wird. „Das bedeutet, dass in allen Bereichen auf eine nachhaltige Umsetzung geachtet wird, um den CO2-Fußabdruck der Veranstaltung so gering wie möglich zu halten“, schreibt die IG Metall. Die Zuschauerzahl ist aus Sicherheitsgründen auf 12.500 begrenzt. Da die Fluktuation aber hoch ist, werden über den Tag und Abend verteilt gewisse wieder mehr als 20.000 Gäste in den Genuss des kostenfreien Programms kommen. Aus Sicherheitsgründen ist auch die Nordstadtstraße gesperrt. Es gibt keine Parkplätze am Veranstaltungsgelände. Die IG Metall empfiehlt die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Haltestelle Schulenburgallee). Gäste, die mit dem Auto anreisen, sollten die kostenfreien Parkplätze P3 und P4 im Allerpark nutzen.

