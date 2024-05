Wolfsburg . Haarausfall ist enorm belastend. Mit seinen Perücken möchte Martin Heuchert aus Wolfsburg Betroffenen neues Selbstwertgefühl schenken.

Der Frisierstuhl steht abseits und ist von der Straße nicht einsehbar. Martin Heuchert lässt die Jalousien herunter, denn Diskretion steht im Haarhaus Wolfsburg an oberster Stelle. Konzentriert schneidet Martin Heuchert die Perücke auf den Kopfumfang der Kundin zu und setzt die blonde Echthaar-Perücke auf den kahlen Kopf. Kein Wunsch bleibt bei dem Friseurmeister offen. Sein Terminkalender ist gut gefüllt, das Telefon klingelt mehrmals, als wir den 53-Jährigen im Salon besuchen.

Hier im Geschäft in der Kleiststraße 11 kämpft der Wolfsburger täglich gegen ein oft verschwiegenes und tabuisiertes Leiden: Haarausfall. Mit jeder Perücke, die er sorgfältig anfertigt, schenkt er Menschen nicht nur Haare, sondern auch ein neues Lebensgefühl und Selbstbewusstsein. Mehrere Hundert Kisten mit Perücken und Echthaar in allen erdenklichen Farben lagern in einem kleinen Nebenraum des Salons. Warum Haare ein Symbol der Hoffnung sein können.

Haarausfall ist in Wolfsburg mit hohem Leidensdruck verbunden

Der 53-Jährige mit kurzem braunen Haar ist Friseurmeister und Fachkraft für Zweithaar, früher auch Perückenmacher genannt. Martin Heuchert hat das traditionsreiche Geschäft in der Wolfsburger Innenstadt vor drei Jahren von Bernd Keller übernommen. Das Ehepaar Heuchert beschäftigt zwei Mitarbeiterinnen, die ebenfalls Friseurinnen sind: Sabine Sulfrian und Hildegard Wohlgemuth. Der Vorgänger Bernd Keller hatte seit 1969 Haarersatzteile und Perücken in der VW-Stadt angeboten.

Dabei ist das Haarhaus kein gewöhnlicher Friseursalon. Hierhin kommen Menschen, die keinen neuen Haarschnitt, sondern neue Haare brauchen. Der erste Kontakt mit neuen Kunden beginnt oft mit einem intensiven Beratungsgespräch. „Wir nehmen uns viel Zeit, um die individuellen Bedürfnisse und Wünsche zu verstehen“, sagt Mitarbeiterin Sabine Sulfrian. „Es ist uns wichtig, dass sich die Menschen hier wohl und verstanden fühlen.“

Haarausfall ist für viele Betroffene ein sensibles Thema, das oft mit Scham und Unsicherheit verbunden ist. Martin und Claudia Heuchert wissen das aus Erfahrung mit ihren Kunden. „Viele Menschen kommen zu uns, weil sie sich in ihrer Haut nicht mehr wohlfühlen,“ erklärt Heuchert. „Unser Ziel ist es, ihnen ein Stück Normalität zurückzugeben.“ Bei einer Chemotherapie ist teilweiser oder vollständiger Haarausfall eine unliebsame Begleiterscheinung. Aber nicht nur durch Krebs kann die Haarpracht verloren gehen, sondern auch bei kreisrundem Haarausfall, durch kahle Stellen auf der Kopfhaut oder durch Haarlosigkeit. Um den Leidensdruck zu minimieren und sind auch optisch wohlzufühlen, greifen viele Kunden zu Haarersatzteilen wie Haarverlängerungen, Toupets oder Perücken des Wolfsburger Salons.

Martin Heuchert (links) und Mitarbeiterin Sabine Sulfrian stehen im Salon des Haarhauses Wolfsburg an der Kleiststraße. © regios24 | Darius Simka

Perückenmacher: Wolfsburger Friseurmeister benutzt überwiegend asiatisches Haar

Die meisten Kunden kommen aber mit einem Rezept vom Arzt in die Räumlichkeiten an der Kleiststraße, woraufhin die Heucherts die Abrechnung mit den Krankenkassen übernehmen. Das Echthaar wird aus dem asiatischen Raum geliefert. Asiatisches Haar ist im Vergleich zu europäischem Haar deutlich dicker und besser für die Anfertigung von Perücken geeignet. Im Wolfsburger Salon angekommen, wird die Perücke anprobiert und individuell für den Kopf der Kunden zugeschnitten. Auch Sonderanfertigungen mit europäischem Haar sind nach Absprache möglich. Kunsthaar kann ebenfalls für den Haarersatz verwendet werden.

Die Echthaarperücken sind auf eine Montur aus sehr dünner Gaze geknüpft – mit einer speziellen Technik, die sogar die kleinen Knoten unsichtbar werden lässt. Aufgrund des hohen Arbeitsaufwandes kann eine Echthaarperücke bis zu 2000 Euro kosten. Jedes Haar wird einzeln geknüpft und eingeflochten – und eine Perücke benötigt mindestens drei Haarspender. „Die Perücke kann mit abnehmbaren Haarteilen mit einem Clip befestigt werden oder vollflächig verklebt werden“, erklärt der Inhaber weiter. Jede Verkrümmung der Kopfhaut wird mit einer speziellen Folie abgeklebt und festgehalten. Dieser Abdruck wird dann an eine Produktionsfirma geschickt. Einfühlungsvermögen und Mitgefühl sind für den gelernten Friseur also unabdingbar.

Inhaber Martin Heuchert schneidet an einer Puppe, die eine Echthaarperücke trägt. © regios24 | Darius Simka

Wolfsburger möchte Kunden mit Haaren glücklich machen

Das Schönste an seiner Arbeit ist es, wenn die Kunden ein Lächeln im Gesicht haben. „Wenn sie mit den Fingern durch die Strähnen fahren und sich wohlfühlen, sind das absolute Glücksmomente für mich“, betont Inhaber Martin Heuchert. Menschen glücklich zu machen – das sei es, was ihn täglich im Beruf antreibe, sagt er. „Die Kunden kommen mit den unterschiedlichsten Leidensgeschichten und gehen mit gestärktem Selbstvertrauen wieder aus dem Salon“, sagt der 53-Jährige sichtlich stolz.

Fachkräfte für Zweithaar wie Martin Heuchert sehen sich bei ihrer Arbeit täglich mit einem sensiblen Thema konfrontiert. Diskretion ist das Zauberwort. Hier Kunde zu sein, wird nicht an die große Glocke gehängt. Denn wer gibt schon gerne zu, ein Haarteil oder gar eine Perücke tragen zu müssen? Deswegen können in drei Kabinen mit akustischer und visueller Diskretion diese Glücksgefühle erlebbar gemacht werden. „Diskretion ist immens wichtig und wir respektieren die Privatsphäre der Menschen“, betont Mitarbeiterin Sabine Sulfrian, die seit sieben Jahren im Salon arbeitet. In Wolfsburg ist der Salon einzigartig.

Für Echt- und Kunsthaarperücken gibt es im Wolfsburger Salon eine breite Auswahl an Farben und Haarmustern. © regios24 | Darius Simka

Wolfsburger Perückenmacher: „Haare sind Teil der Identität“

Im Laufe der Jahre hat der Friseurmeister tief verinnerlicht, wie essenziell Haare für viele Menschen sind. Alter oder Herkunft spielen dabei keine Rolle. „Haare sind ein wesentlicher Bestandteil unserer Identität und haben in unserem Leben eine große Bedeutung“, erklärt er. An Perücken oder Haarersatzteile müsse man sich erstmal gewöhnen und sorgsam damit umgehen. „Haare sind ein Ausdruck von Individualität, Stil und Kultur, und die Arbeit macht mir Freude“, so Heuchert abschließend.

