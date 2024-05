Mörse. Udo Scharf gibt dritten Deumeland-Band heraus. Ein Schwerpunkt sind die Ereignisse im Revolutionsjahr 1848.

„Mangel an Verstand, Bildung und Armut sind große Faktoren und der Ungebildete ist das Opfer seiner Verhältnisse“, schrieb Heinrich Deumeland. Nein, nein: nicht aktuell, sondern in revolutionärer Zeit, als die erste deutsche Volksversammlung 1848 in der Frankfurter Paulskirche tagte und die Kirchen aufforderte, „über Freiheit und Gleichheit, Volksrechte und Menschenwürde“ zu predigen. Mit Humor fügt Udo Scharf hinzu, „Hallo, ich bin der Kater von der Kanzel“. So erinnert Scharf an Band 2 seiner Deumeland-Schriften im dritten unter dem schlichten Titel „Erzählungen“.

Viel mehr als nur Humoresken: Der dritte Deumeland-Band

Das ist untertrieben. Denn der „Dritte“ hat es in sich, erzählt nicht nur weitere Humoresken Deumelands, sondern sehr viele politische Satiren. „Obgleich nur ein schlichter Landwirt, so zeugen doch seine vorzugsweise humoristischen plattdeutschen Schriften von einem bedeutenden Talent, welches bei völliger Ausbildung den ersten Dialektdichtern ebenbürtig gewesen wäre“, heißt es im Lexikon der Niedersächsischen Schriftsteller in der Herzog-August-Bibliothek in Wolfenbüttel. Heinrich Deumeland (1822 bis 1889) war Bauer und Dichter. Revolutionär, Aufrührer, Spötter und Journalist.

Im Revolutionsjahr 1848 forderte er als Wortführer vom Gutsherrn die Freigabe der Jagd – mit persönlichen Konsequenzen. Ansonsten spottete er über die Pickelhaube, „denn was ist der Mensch, sogar ein ganzes Volk, ohne die Pickelshaubens“, dem Helm der preußischen Gardes du Corps; die Duell-Lust oberer Gesellschaftskreise; die preußische Verwaltung Schleswig-Holsteins, indem er Theodor Storm zitierte: „Jeder preußische Beamte kommt hierher mit der Miene eines kleinen persönlichen Eroberers!“

Durchaus auch humorvolle Kapitel sind der „Paulskirche“ gewidmet, handeln von den „Frauen auf der Damengalerie (ohne Wahlrecht!)“, der Erschießung des Abgeordneten Robert Blum trotz parlamentarischer Immunität, dem Versuch von Henriette Zobel, aus der „häuslichen Rolle“ auszubrechen, der blutigen Niederschlagung der demokratischen Revolution. Aufrührer Carl Schurz wurde später Innenminister der USA.

Historische Persönlichkeiten: Hoffmann von Fallersleben und Hauptmann von der Wense

Klar, auch Hoffmann von Fallersleben spielt da eine wichtige Rolle, der „nicht wenig erstaunt über die völlig verwandelten ehrsamen Spießbürger“ Fallerslebens am 11. Juli 1848 war. Und über Hauptmann von der Wense, der auf „dem Ehmer oder Fallersleber Weg“ einer Revolutionsbande aus Isenbüttel bewaffnet entgegentreten wollte, Pläne für etwaige Braunschweiger Aufrührer oder solche aus Vorsfelde machte.

Aufgrund einer Artikelfolge (1988) in unserer Zeitung kam es zur Benennung einer Straße in Mörse: die Heinrich-Deumeland-Straße. Und der damalige Immen-Verlag Eva Honig gab als Reprint dessen Erzählungen neu heraus.

Satirische Einblicke und historische Kommentare im dritten Deumeland-Band

Deumeland schrieb spöttisch sogar im amerikanischen Westfalenblatt über prunksüchtige Frauen, Genuss- und Spielsucht oder Aberglauben, Tanz und Musik. Geschichten aus der Zeit des Aufbruchs zur Demokratie in Deutschland stehen nun im Mittelpunkt des dritten Bandes. Sehr akkurat durch Fotos und Zeichnungen von Udo Scharf kommentiert. Insgesamt von Andre Göhmann (Grunddesign) sehr ansprechend und aufgelockert gestaltet.

