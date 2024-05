Wolfsburg. 160.000-Euro-Poller wegen 128 Falschfahrern am Tag: So ein Plan der Stadt Wolfsburg. Die angedachte Alternative ist auch nicht billig.

Im Baugebiet Wildzähnecke wollte die Stadt Wolfsburg rigoros gegen Verkehrssünder vorgehen: Versenkbare Poller sollten Autofahrern in der Wilhelm-Behrens-Straße den für sie verbotenen Weg durch die Straße „Zum Rottenföhr“ zum Fillerkamp und Bergmannskamp abschneiden. Doch nun überdenkt die Verwaltung den Vorschlag noch einmal.

Grund ist ein kleiner Schönheitsfehler des vorgeschlagenen Modellversuchs: Er soll 160.000 Euro kosten. Das ist selbst dem Ortsrat Wendschott zu viel. Obwohl er das Vorhaben eigentlich gutheißt und ihm zugestimmt hat, bat er die Verwaltung, möglichst sparsam vorzugehen. Der Bauausschuss stellt ebenfalls die Kostenfrage.

160.000 Euro für Poller sind einigen Wolfsburgern etwas teuer

Der Leiter des Geschäftsbereichs Straßenbau, Oliver Iversen, stellte dem Bauausschuss jetzt Überlegungen zu Alternativen vor. Eine feste Überwachungssäule wie am St.-Annen-Knoten könnte in Wendschott jeden Pkw blitzen, der am Durchfahrt-Verboten-Schild vorbeifährt. Die neueste Säule hat 135.000 Euro gekostet. Ein Pendant in Wendschott, so eine Überlegung der Stadtverwaltung, müsste aber nicht dauerhaft scharf gestellt sein, um ihre abschreckende Wirkung zu entfalten. Es steht ebenso im Raum wie eine Aufstellfläche für „Herbert“ und „Hildegard“. So heißen die mobilen Blitzer-Anhänger der Kommune.

Die Verwaltung bat den Bauausschuss noch um etwas Zeit für die Kostenkalkulation. Aus dem Rund wurden Zweifel laut, ob der angedachte Aufwand überhaupt gerechtfertigt ist. Ralf Krüger (SPD) wies darauf hin, dass es vermutlich Dutzende Wohngebiete gebe, in denen sich Anwohner von Autofahrern gestört fühlten. Er befürchtet, in der Wildzähnecke einen teuren Präzedenzfall zu schaffen.

Auch eine Blitzersäule könnte in Wendschott aufgestellt werden

Laut Stadtverwaltung nehmen im Durchschnitt 128 Autofahrer täglich die verbotene Strecke, auf der eigentlich nur Busse verkehren dürfen. Handlungsbedarf wird aber auch deshalb gesehen, weil Anwohnern des Bergmannskamps einst versprochen wurde, Durchgangsverkehr aus ihrer Straße herauszuhalten.

Darauf wies auch Hans-Georg Bachmann (SPD) im Bauausschuss hin: Er erklärte, dass heute ein Teil des Busverkehrs durch das Baugebiet geleitet wird, weil sich vorher Anwohner der Alten Schulstraße über die dortige Belastung durch die Busse aufgeregt hatten. Im Gegenzug sei den Anwohnern der neuen Linie versprochen worden, dafür den Autoverkehr herauszuhalten.

Mehr wichtige Nachrichten aus Wolfsburg lesen:

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert: