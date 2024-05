Wolfsburg/Hannover. Dem T1 war keine Vielseitigkeitsprüfung zu anspruchsvoll. Ob auf der Skipiste oder den Gleisen – der Bulli war immer dabei.

Wohl bei keinem anderen Volkswagen ist der Mix von Kult und vielseitiger Alltagstauglichkeit so ausgeprägt wie beim Transporter, besser bekannt als Bulli. Da gibt es nichts, was es nicht gibt.

Die Spezialisten von Volkswagen Nutzfahrzeuge Oldtimer (VWNO) haben nach dem Raupenfuchs, einem geländegängigen Bulli mit vier Achsen und Halbkettenantrieb, erneut einen automobilen Schatz gehoben. Ein Solitär ist der Draisinen-Bulli von 1955 ganz bestimmt. Dieser VW-Bus fährt auf Schienen. Sehen können ihn die Fans auf dem „Bulli&Coffee“-Event am 2. Juni im Rahmen des „Internationalen VW Bus Day“ in Hannover-Stöcken auf dem Parkplatz am Kundencenter des Nutzfahrzeuge-Werkes. Beginn ist um 9 Uhr.

Die Deutsche Bahn suchte neue Dienstfahrzeuge fürs Gleis – VW lieferte den Bulli

Die Geburtsstunde des Schienen-Busses ist das Jahr 1954. Die Deutsche Bundesbahn (DB) suchte neue kompakte Dienstfahrzeuge fürs Gleis. Dafür kombinierten sie den vielseitig verwendbaren Volkswagen-Transporter mit einem Eisenbahnfahrgestell. Dazu wurden zwei Firmen mit dem Bau der „Kleinwagen mit Verbrennungsmotor“ kurz Klv-20 beauftragt. Die Firmen Martin Beilhack (Rosenheim) und Waggon- und Maschinenbau GmbH Donauwörth bauten jeweils 15 Stück für den Schienenverkehr um. Der Haupteinsatzzweck dieser „Schienen-Bullis“ waren Inspektions- und Reparaturfahrten der Bahn- und Signalmeistereien.

red

