Fallersleben. Bis zu 2,40 Meter groß und 60 Kilo schwer: Der VfB Fallersleben hat das Rhönrad-Turnen in Wolfsburg etabliert. Ein Besuch beim Training.

Die Welt steht am Sportzentrum Fallersleben wortwörtlich Kopf: Denn für die Turnerinnen und Turner der Kinder-Breitensportgruppe des VfB Fallersleben sind die riesigen, weißen Rhönräder ein absoluter Spaß. Dabei befinden sie sich in einem beweglichen Gerät aus zwei Stahlreifen, dem Rhönrad, und benutzen es, um typische Turnelemente darin, darauf oder daneben auszuführen.

Die elfjährige Johanna rollt mit dem bis zu 60 Kilogramm schweren Rad durch die Neue Halle am Sportzentrum in Fallersleben. Grazil und selbstbewusst springt sie vom Reifen auf eine Matte, dreht sich mit dem Rad um ihre eigene Achse oder macht eine Kür aus unterschiedlichen Bewegungen. Ihre kleinen Füße steckt sie dabei in Lederschlaufen – und dann kann es richtig losgehen: Kopfüber hängt das blonde, zierliche Mädchen im Rad und macht einen Spagat nach dem anderen. Wir haben uns beim Rhönrad-Training umgeschaut. Ein schneller, athletischer Sport mit einigen Herausforderungen und viel präziser Übung.

Präzision und Ästhetik: So läuft das Rhönrad-Training in Wolfsburg ab

Ein Spagat, eine Rolle und in der nächsten Umdrehung eine Brücke – beim VfB Fallersleben wird auf eine ganz besondere Art geturnt. Rhönradturnen, das seinen Ursprung im frühen 20. Jahrhundert in Deutschland hat, kombiniert Elemente aus Gymnastik, Akrobatik und Kunstturnen. Die Turnerinnen und Turner zeigen dabei nicht nur ihre körperliche Stärke und Beweglichkeit, sondern auch Präzision und Ästhetik. Ein Rhönrad besteht aus zwei parallelen Stahlreifen, die durch sechs Sprossen miteinander verbunden sind. Davon sind zwei mit Brettern besetzt, an denen Lederschlaufen befestigt werden.

Körperspannung, eine Portion Mut und Koordination: Die Wolfsburgerin Liana Reis verfügt über alle Voraussetzungen. © regios24 | Sebastian Priebe

Das Training beginnt mit einem Aufwärmprogramm, bei dem die jungen Turnerinnen und Turner ihre Muskeln lockern und dehnen. Unter der Anleitung von Trainerin Stephanie Mossdorf, die selbst seit 16 Jahren im Rhönrad turnt, lernen die Kinder die Grundtechniken des Rhönradturnens. „Am Anfang steht die Balance,“ erklärt Mossdorf. „Es geht darum, sich im Rad sicher zu fühlen und einfache Bewegungen zu meistern, bevor man sich an die schwierigeren Übungen wagt.“

Beim Training schaut VfB-Trainerin Stephanie Mossdorf (links) genau hin. Sie selbst turnt seit 16 Jahren im Rhönrad. © regios24 | Sebastian Priebe

Rhönradturnen in Wolfsburg kommt Hochleistungssport gleich

Seit 1988 bietet der Verein die Sportart in Fallersleben an. An die 70 Rhönradsportler in zwei Leistungs- und zwei Breitensportgruppen turnen regelmäßig im Sportzentrum. Ab sechs Jahren können Kinder beim Training teilnehmen. Bevor es aber an das große, weiße Rad geht, reibt sich die elfjährige Johanna zur Griffigkeit Magnesium in die Hände. Die junge Fallersleberin turnt seit vier Jahren im Rhönrad. „Im Rad fühle ich mich einfach wohl und ich kann mich immer wieder herausfordern. Jede Übung ist aufregend und ich kann über meine Grenzen gehen“, sagt sie freudestrahlend.

Auch interessant

Ratssitzung So soll Wolfsburger Sportanlagen-Hotspot weiter wachsen Von Claudia Caris

Was für den Laien einfach aussieht, ist für die jungen Turnerinnen das Ergebnis vieler harter Trainingsstunden. „Man braucht eine Portion Mut, Körperspannung und Koordination“, betont Trainerin Stephanie Mossdorf. Auch die Verletzungsgefahr sei nicht zu unterschätzen. „Man kann sich leicht den Kopf stoßen oder auch aus dem Rad fallen. Das passiert aber selten, weil wir rundum betreuen und helfen“, ergänzt die 46-Jährige. Die Rhönräder sind je nach Körpergröße 1,55 Meter bis 2,40 Meter groß. Die einzelnen Sprossen sind in fünf Zentimeter Abständen angebracht. Der Fallersleber Sportverein hat insgesamt 38 Rhönräder im Bestand. Ein Rad kostet um die 2500 Euro, so der Verein.

„Im Rad fühle ich mich einfach wohl und ich kann mich immer wieder herausfordern. Jede Übung ist aufregend und ich kann über meine Grenzen gehen.“ Johanna

Die elfjährige Johanna aus Fallersleben sitzt auf dem Rhönrad. Trainerin Stephanie Mossdorf zeigt ihr die richtigen Handgriffe. © regios24 | Sebastian Priebe

Diese Disziplinen bietet der VfB Fallersleben beim Rhönrad-Turnen an

Beim Rhönradturnen gibt es drei Disziplinen: das Geradeturnen, das Spiraleturnen und den Sprung. Im Geradeturnen rollt das Rhönrad immer auf beiden Reifen hin und her. Es werden Elemente aus dem Reck- und Barrenturnen verwendet. Beim Spiraleturnen bewegt sich das Rhönrad auf nur einem Reifen, es „tellert“. Die dritte und letzte Disziplin, der Sprung, beinhaltet die meisten turnerischen Elemente, denn die Turnerin ist dabei nicht im Rad, sondern gibt ihm von außen Schwung, zieht sich dann auf das Gerät und zeigt aus der Grätsch-, Stand oder Hockposition einen Sprung auf den Boden. „Das Rhönrad ist sehr vielseitig und es gibt verschiedene Schwierigkeitslevel“, erklärt Mossdorf.

Neben den anderen zwölf Mädchen, die am Training teilnehmen und durch die Halle rollen, trainiert Junia Köchy etwas abseits in der zweiten Hallenhälfte. Ihre Haare sind zu einem Dutt geknotet. Mit Shorts und T-Shirt steigt sie in das Rhönrad. Die 15-Jährige bereitet sich derzeit auf die Rhönrad-Weltmeisterschaft im August in den Niederlanden vor. „Beim ersten Mal im Rhönrad dachte ich, dass ich umkippe. Im Rad fühle ich mich frei und die Bewegung macht unheimlich viel Spaß“, betont Köchy. Bei der deutschen Meisterschaft im vergangenen Jahr in Berlin belegte sie den siebten Platz. Einarmig hält sie sich am Griff fest, springt vom Fußboden wieder zurück ins Rad oder formt ihren Körper zu einer Brücke. „Ich möchte immer etwas Neues ausprobieren und herausfinden, was ich alles kann“, erklärt sie.

Die Wolfsburgerin Junia Köchy trainiert seit eineinhalb Jahren im Rhönrad beim VfB Fallersleben. © regios24 | Sebastian Priebe

Unbekannte Sportart: Turner kommen aus der ganzen Region rund um Wolfsburg

Auch die elfjährige Johanna packt der Ehrgeiz. In diesem Jahr wird sie beim Landesbestenwettbewerb teilnehmen. Im vergangenen Jahr konnte sie unter 28 Teilnehmern mit einem tollen 2. Platz glänzen. Auf den nationalen und internationalen Wettbewerben bewerten Kampfrichter die Leistung der Teilnehmenden.

Die Rhönrad-Turnerinnen und Turner kommen überwiegend aus dem Wolfsburger Stadtgebiet sowie aus Gifhorn, Peine und Braunschweig. „Die Menschen nehmen weite Wege in Kauf, weil die Sportart noch nicht weit verbreitet ist. In unserer Region haben wir ein Alleinstellungsmerkmal“, ist sich Trainerin Stephanie Mossdorf sicher.

Bei der Disziplin „Sprung“ springt der Turner vom Reifen auf eine Matte. Johanna präsentiert die Übung extra für den Fotografen. © regios24 | Sebastian Priebe

Mehr wichtige Nachrichten aus Wolfsburg lesen:

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert: