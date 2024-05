Wolfsburg. Das Ehepaar Dreyer aus Ostfriesland bekommt am Tag der Markteinführung in der Autostadt das erste Fahrzeug des neuen Golf überreicht.

Pünktlich zum 50-jährigen Jubiläum des Golf bringt Volkswagen die Weiterentwicklung seines Bestsellers auf den Markt, das Facelift der achten Generation. Am Tag der Markteinführung wurde am Freitag im Kundencenter der Autostadt in Wolfsburg das erste neue Modell ausgeliefert.

Mit strahlenden Augen nahmen Sören und Jeniffer Dreyer aus Ostfriesland die Schlüssel für ihren delfingrauen 1,5 l Golf Life eTSI mit 116 PS und 7-Gang-DSG entgegen: „Das ist schon ein besonderer Moment, wenn das Tuch gelüftet wird. Und dann noch so passend zum 50-jährigen Jubiläum des Golf, wir freuen uns sehr“, sagte Sören Dreyer.

Und schnell wird klar: Das Ehepaar (33 und 32 Jahre alt) ist seit jeher VW- und vor allem Golf-Fan: „Mein erstes Auto war ein Golf IV, dann hatten wir auch einen Golf VI, jetzt aktuell fahren wir einen Golf VII Variant. Und als wir dann den Golf 8 bestellen wollten, war der gerade nicht bestellbar. Aber unser Händler hatte einen guten Tipp für uns: ,Wartet mal kurz, da kommt was.‘ Also haben wir auf ihn gehört und sind jetzt die stolzen ersten Besitzer des neuen Modells“, freut sich der gelernte Hubschraubertechniker. Und da er auch Familienvater ist (die Kinder sind neun und zwei Jahre alt), wurde auch gleich noch ein Tiguan als Familienwagen mitbestellt, der auch bald geliefert wird.

Sören und Jeniffer Dreyer aus Moormerland bei Leer begutachten in der Autostadt Wolfsburg das Cockpit ihres neuen VW Golf. © Autostadt | Lennard Kugeler

Mehr als 37 Millionen VW Golf wurden bisher verkauft

Die Freude der Kunden ist ansteckend, wie Michael Fröhlich, Leiter der Fahrzeugabholung in der Autostadt, zugibt: „Das erste Fahrzeug eines neuen Modells ist auch für uns immer wieder etwas Besonderes. Obwohl ich schon seit 47 Jahren bei VW arbeite – als gebürtiger Wolfsburger arbeite ich jetzt schon in der dritten Generation bei VW“, erzählt er am Rande der Fahrzeugübergabe.

Dieses erste Modell übergaben Frank Barwasser, Leiter Vertrieb Volkswagen Deutschland, und Edith Gerhardt, Geschäftsführerin der Autostadt Wolfsburg, persönlich an die Familie Dreyer. Die Autostadt-Geschäftsführerin betonte: „Wir freuen uns sehr, dass wir bereits am Markteinführungstag des neuen Golf auch bei uns in der Autostadt die Übergabe des ersten Fahrzeugs an seinen zukünftigen Besitzer feiern können. Dies markiert ein weiteres Kapitel in der Erfolgsgeschichte dieses legendären Modells.“ Frank Barwasser ergänzte: „Mit mehr als 37 Millionen verkauften Exemplaren ist der Golf eines der erfolgreichsten Automobile der Welt. Ich freue mich, dass wir diese Erfolgsgeschichte mit dem heutigen Tag fortschreiben können und nun das erste Modell der neuen Generation in Kundenhand ist.“

Produktion des neuen Golf im Wolfsburger VW-Werk startete am 12. April

Erst am 12. April war die Produktion des neuen Golf im VW-Werk Wolfsburg gestartet – fast auf den Tag genau 50 Jahre, nachdem im Stammwerk der erste Serien-Golf überhaupt gebaut wurde. Von den mehr als 37 Millionen verkauften Exemplaren des Kompaktklasse-Königs wurde hier in den vergangenen fünf Jahrzehnten mehr als die Hälfte gefertigt, durchschnittlich also 400.000 Fahrzeuge pro Jahr. Das größte Werk im Volkswagen-Konzern hatte kurz zuvor noch einen weiteren Grund zu feiern: Im Werk Wolfsburg lief das 48-millionste Fahrzeug vom Band. In keinem anderen Automobilwerk weltweit wurden bisher so viele Autos gefertigt wie in Wolfsburg.

Sören und Jeniffer Dreyer aus Moormerland bei Leer nahmen ihren neuen VW Golf in der Wolfsburger Autostadt in Empfang. © Autostadt | Lennard Kugeler

Das sind die meistgebauten Modelle in Wolfsburg

Der Golf ist dabei mit rund 20 Millionen Fahrzeugen das meistgebaute Modell am Standort. Platz 2 belegt mit nahezu 12 Millionen Fahrzeugen der Käfer, der von 1945 bis 1975 in Wolfsburg produziert wurde. Platz 3 nimmt mittlerweile der Tiguan ein, der seit Fertigungsbeginn im Jahr 2007 bereits knapp 3,5 Millionen Mal die Produktionshallen verließ. Er hat damit den Polo überholt, der erstmals 1975 am Mittellandkanal vom Band rollte und auf etwas mehr als drei Millionen Stück kam.

Der Erfolg des Golf bleibt ungebrochen: Auch im April war der VW Golf mit 11.689 Einheiten laut Kraftfahrt-Bundesamt erneut das mit Abstand zulassungsstärkste Pkw-Modell in Deutschland.

