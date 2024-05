Wolfsburg . Beim intensiven Balletttraining in Wolfsburg zeigen Tänzerinnen ihr Können und ihre Leidenschaft. So anstrengend ist das Training.

Trikot, Röckchen, Strumpfhosen und Schläppchen: Die Ballettschülerinnen der Ballettschule am Burgwall in Wolfsburg sind bereit für ihre heutige Trainingsstunde. Die spiegelnde Wand reflektiert die konzentrierten Gesichter der Tänzerinnen, die an der Ballettstange ihre Muskeln dehnen. Der Raum ist erfüllt von leisen Schritten und dem sanften Rascheln von Tutu-Röcken, während Trainerin Tatiana Borissenko mit strenger Miene durch die Reihen schreitet. Zarte und spitze Ballettschuhe gleiten über den polierten Holzboden. Jeder Muskel, jeder Atemzug ist im Einklang, und für einen Moment scheint die Welt außerhalb dieses Studios zu verschwinden.

Wir haben Schülerinnen der Wolfsburger Ballettschule bei ihrem Training begleitet. Diese Rolle spielt Disziplin und Fleiß in der eleganten und schimmernden Ballett-Welt. Eine Reportage über Leistungsdruck, Leidenschaft und eine innige Gemeinschaft.

Wolfsburger Balletttänzer eint die Leidenschaft zum Tanz

Jessica Otto, Elisabeth Schmidt, Aileen Prasse und Guilia Henke ziehen ihre rosa Spitzentanzschuhe an. Ein weißes Ballettkleid, ein Haarreif mit Blumenmuster und ein Schal für die Choreographie dürfen nicht fehlen. Klassische Musik ertönt aus den Lautsprechern. „Konzentration, Körperspannung, Fokus“, ruft Balletttrainerin Tatiana Borissenko in den Raum. Die Ballettschülerinnen proben fleißig für ihren großen Auftritt. Anfang Juni wird die Ballettschule in der Kongresshalle Gifhorn eine Kür mit ausgefallenen Kostümen aufführen. Bis zum Auftritt kommen sie bis zu vier Mal in der Woche zum Training.

Ruhig und bestimmt gibt Borissenko ihren Schülerinnen Anweisungen und korrigiert hier und da die Arm- oder Fußhaltung. Grazil, elegant und freudestrahlend bewegen sich die Tänzerinnen mit Spitzentanzschuhen durch den Raum und nehmen ihre Figuren ein. Jessica Otto ist seit zwei Jahren in der Ballettschule aktiv. Im Alter von vier Jahren hat die 22-Jährige mit dem Balletttanzen angefangen, pausierte dann länger und wagte 2022 den Schritt zurück in die Tanzwelt. „Ballett ist für mich Leidenschaft. Es ist eine Kunst, sich zur Musik zu bewegen und gleichzeitig Höchstleistung zu bringen“, erklärt Otto.

Voller Körperspannung und Konzentration: Aileen Prasse (von links), Guilia Henke, Elisabeth Schmidt und Jessica Otto proben in der Ballettschule am Burgwall in Wolfsburg für ihren großen Auftritt. © regios24 | Helge Landmann

Hartes Regelwerk: Ballett-Training in Wolfsburg erfordert Fleiß, Disziplin und Belastbarkeit

Schwebend und weich tanzen die Tänzerinnen, während sie im Takt zu klassischer Musik von Johann Strauß und Antonio Vivaldi ihre Arme und Beine fließend strecken. Mit den Spitzenschuhen sind sie allesamt zehn Zentimeter größer. Was für den Laien einfach aussehen mag, ist für die Tänzerinnen harte Arbeit. „Der Spitzentanz ist die Königsdisziplin. Die dauerhafte Körperspannung und Koordination des eigenen Körpers sind sehr herausfordernd“, berichtet Ballettlehrerin Tatiana Borissenko. Das Training erfordere zudem Fleiß, Disziplin und einen eisernen Willen. Nach drei Jahren hartem Training beherrschen viele Tänzerinnen den Spitzentanz.

Nach einigen Minuten kommen die Tänzerinnen auch ordentlich ins Schwitzen. „Das Training ist körperlich anstrengend, weil man viele Muskelpartien beansprucht. Die Tänzerinnen verziehen das Gesicht bei schwierigen Bewegungen, besonders wenn sie auf Spitze tanzen. „Man muss an die Choreographie, eigene Posen, Mimik und Gestik achten“, erklärt Elisabeth Schmidt. Die 29-Jährige tanzt seit 25 Jahren Ballett, und das Hobby hat sich zur Leidenschaft entwickelt. „Ballett ist elegant und für mich der perfekte Ausgleich zum Alltag. Man verschmilzt mit den Tanz und der Musik“, sagt sie lächelnd.

„Das Training ist körperlich anstrengend, weil man viele Muskelpartien beansprucht. Man muss an die Choreographie, eigene Posen, Mimik und Gestik achten.“ Elisabeth Schmidt

Die Wolfsburgerin Elisabeth Schmidt (links) tanzt seit 25 Jahren Ballett. Für Jessica Otto ist der Spitzentanz eine pure Leidenschaft. © regios24 | Helge Landmann

Mit der Wolfsburger Ballettschule haben sich die Inhaber einen Traum erfüllt

Im Nebenraum lernen gerade Anfänger bei Trainer Bogdan Khvoynitskiy, was es heißt, Ballett zu tanzen. Mit buntem Halstuch auf dem Kopf schaut er konzentriert auf die Bewegungen der Tänzerinnen. Die Füße stehen im 90-Grad-Winkel zueinander. Rücken und Nacken sind gerade durchgedrückt, Köpfe und Kinn stolz erhoben. „Wir lehren nach alter, russischer Schule. Die russische Ballettschule hat eine lange und bedeutende Tradition“, sagt Khvoynitskiy. Im Jahr 2011 übernahmen Bogdan Khvoynitskiy und Tatiana Borissenko die Tanzschule, und ein neuer Abschnitt begann in ihrem Leben. Vor über 40 Jahren wurde die Ballettschule am Burgwall von dem Tänzerehepaar Ursula und Herbert Brand gegründet, damals noch unter dem Namen „Ballettschule Brand“.

Tatiana Borissenko ist seit 15 Jahren Ballett-Trainerin. Sie wurde an der russischen Waganowa Akademie in St. Petersburg ausgebildet und arbeite mehrere Jahre als professionelle Solistin in Weißrussland und Israel, bis sie über Trier und Gelsenkirchen den Weg in die VW-Stadt fand. „Ballett fühle ich im Herzen. Die Bewegungen, die Musik und die Atmosphäre sind immer atemberaubend“, erklärt sie. Bodgan Khvoynitskiy ging denselben Weg und wurde für neun Jahre Solist in St. Petersburg und unternahm mit diesem weltweit Gastspiele. „Ballett ist mein Leben. Es ist eine innige Gemeinschaft, die sich über die Jahre gebildet hat. Ballett bringt so viele Emotionen zum Vorschein“, erklärt der 53-Jährige.

Bogdan Khvoynitskiy (links) und Tatiana Borissenko leiten seit 2011 die Ballettschule am Burgwall. Disziplin und Fleiß gehören zu den typischen Eigenschaften eines Balletttänzers. © regios24 | Helge Landmann

Nicht nur Kunst für den Trainingsraum: Regelmäßige Auftritte in Wolfsburg

Rund 170 Mitglieder tanzen in verschiedenen Sparten und Erfahrungslevels in der Ballettschule am Burgwall. Neben Balletttanz wird Contemporary, Musical-Tanz und Hip-Hop im Keller am Burgwall 17 angeboten. Besonders bei Kindern und jungen Erwachsenen sei das Angebot der Tanzschule beliebt. „Kinder brauchen Bewegung, und das Training macht vielen Spaß“, betont Inhaber Khvoynitskiy. Regelmäßig werden öffentliche Auftritte im Stadtgebiet und darüber hinaus organisiert, um die Fortschritte der Tänzerinnen und Tänzer zu zeigen. „Wir Menschen brauchen Anerkennung und wollen unsere Kunst auch den Wolfsburgern zeigen“, erklärt der gebürtige Russe weiter.

Und dann geht es wieder los: Geschmeidig und kraftvoll zugleich sind die Bewegungen, die verdeutlichen, wie Muskulatur, Balance und Anmut untermalt von der Musik zu einer Einheit verschmelzen – für die Ballettänzerinnen Ausdruck einer puren Leidenschaft.

An der Ballettstange in der Wolfsburger Ballettschuhe werden die verschiedenen Posen geübt. © regios24 | Helge Landmann

