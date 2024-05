Wolfsburg. Alle wollen eine digitalere Stadtverwaltung. Doch die Kosten der Digitalisierung in Wolfsburg stoßen auf kritische Nachfragen.

Gute Stimmung zu erzeugen, hatten sich offenbar die Zuhörer der ausnahmsweise bei der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing Gesellschaft stattfindenden Strategieausschuss-Sitzung vorgenommen. Brav beklatschten sie jede Präsentation. Aus der Politik kam nicht ganz so viel Beifall. Zumindest nicht, als es um eine sechsstellige Summe für die Digitalisierung der Stadtverwaltung ging.

Die Stadt Wolfsburg will für knapp 300.000 Euro einen neuen Server beschaffen und die Lizenz einer Sicherheitssoftware darauf ausdehnen. Schon vorhandene Geoinformationen, dazu Luftbilder, Drohnenaufnahmen, Laserscan-Daten für Wolfsburgs digitalen Zwilling, Sensordaten unter anderem für ein neues Parkleitsystem – für all das benötigt die Stadtverwaltung mehr Speicherplatz, vor allem aber Rechenkapazitäten, die ihr zurzeit fehlen. „Wir wollen es schnell haben am Rechner“, erklärte Daten-Referatsleiter Marcel Hilbig dem Ausschuss. Auf einen Testserver könnten zurzeit nur drei Mitarbeiter zugreifen.

Mehr Serverkapazitäten würden die Stadt Wolfsburg einiges kosten

Dass ein 3D-Modell von Wolfsburg entsteht, das Entscheidungen und Planungen erleichtern soll, ist eigentlich unumstritten. Auch den Vorschlag, ein neues Parkleitsystem zu planen, befürwortete der Strategieausschuss in seiner jüngsten Sitzung einstimmig. Doch die Kosten des Servers und fast 200.000 Euro für die Sicherheitssoftware – da würden sich einige Mitglieder günstigere Lösungen wünschen.

Jens Tönskötter (PUG) zog in Zweifel, dass die zusätzlichen Kapazitäten 300.000 Euro kosten müssen. Er fragte, warum keine günstige Cloud-Lösung genutzt werde. Digitalisierung-Referatsleiter Sascha Hemmen erklärte, auch unter Verweis auf Datenschutzfragen, so weit sei die Kommune noch nicht. Er will aber mit dem Smart-Cities-Programm weiterkommen, das Fördermittel bringt und im Frühjahr 2026 ausläuft. „Die Uhr tickt.“ Marcel Hilbig betonte, dass die Kommune sich ohne zusätzliche Rechenleistung von einigen Projektzielen verabschieden müsste: „Wir kommen so nicht weiter.“

Ratsmitglieder wollen mehr Rechenleistung – aber nicht zu diesem Preis

Doch auch der Ausschussvorsitzende Jens Hortmeyer (Grüne) meldete Zweifel an, fragte nach einer Open-Source-Alternative. Jens Tönskötter drohte schließlich damit, eine erste Lesung zu beantragen – was eine dreimonatige Verzögerung bedeutet hätte. Da ging Digitaldezernent Jens Hofschröer dann doch lieber auf Tönskötters Vorschlag ein, das Thema nur bis Ende Mai zurückzustellen und dem Finanzausschuss dann aufzuzeigen, was eine Cloud-Lösung kosten würde.

