Wolfsburg. Diese Betriebsmodelle werden für die geschlossenen Büchereien in Detmerode, Fallersleben, Vorsfelde und der Nordstadt favorisiert.

Für Wolfsburgs Leseratten könnten sich die Türen der Stadtteilbibliotheken in Detmerode, Fallersleben, Vorsfelde und in der Nordstadt bald wieder öffnen. Die Ortsräte der betroffenen Ortsteile haben sich mittlerweile entschieden, von welchem der beiden von der Stadtverwaltung vorgeschlagenen Betriebsmodelle sie Gebrauch machen möchten. Ergebnis: Dreimal setzen die Ortsratsvertreter auf Ehrenamtliche und einmal auf eine Lösung mit hauptamtlichem Personal.

Das schreibt die Verwaltung in der Beschlussvorlage, die dem Rat der Stadt Wolfsburg in seiner Sitzung am Mittwoch, 5. Juni (Beginn 16 Uhr), zur Abstimmung vorgelegt werden soll. Lediglich in Detmerode stimmte der Ortsrat gegen ein Modell, das auf ehrenamtliche Mitarbeiter setzt. Das geht zulasten der künftigen Öffnungszeiten. Das Konzept sieht nur einmal pro Woche eine vierstündige Öffnungszeit vor.

Stadt Wolfsburg errechnet Personalkosten in Höhe von 150.000 Euro

In Fallersleben, Vorsfelde und in der Nordstadt indes empfehlen die Ortsratsvertreter das Ehrenamtlichen-Modell. „Die Betreuung der Öffnungszeiten (...) wird ausschließlich von Ehrenamtlichen gewährleistet. Diese werden von einer zusätzlichen Fachkraft aus der Bibliothek betreut, qualifiziert und koordiniert“, heißt es dazu in der Beschlussvorlage. Davon versprechen sich die Politiker, mehr Öffnungszeiten anbieten zu können, als es in Detmerode der Fall ist.

Ganz ohne hauptamtliches Personal geht es aber auch hier nicht. Aufgrund des Personalmangels müsste die Stadt Neueinstellungen vornehmen. In Summe, hat die Verwaltung errechnet, ergeben sich zwei weitere Vollzeitstellen für den künftigen Betrieb der vier noch geschlossenen Stadtteilbibliotheken. Kosten dafür: 150.000 Euro, die von 2025 an eingeplant werden müssten.

Wolfsburger Verwaltung sucht neuen Standort für die Bücherei in Vorsfelde

Außerdem soll die Bücherei in Vorsfelde in barrierefreie und zentrumsnahe Räumlichkeiten umziehen. „Aktuell läuft die Suche nach entsprechenden Immobilien“, heißt es dazu. Gesucht wird „ein Ladengeschäft mit 250 bis 400 Quadratmetern“. Die Verwaltung erwartet neben den Mietkosten auch „geschätzt 200.000 Euro Umbaukosten“. Sollte zeitnah kein geeigneter Standort gefunden werden, soll der alte (Lange Straße 21) vorerst weiterbetrieben werden.

Zur Erinnerung: Seit August 2023 sind vier der fünf Wolfsburger Stadtteilbibliotheken geschlossen. Nur die Zweigstelle Westhagen, die zudem die Aufgabe eines schulischen Lernzentrums erfüllt, ist derzeit neben der in der Innenstadt beheimateten Hauptbücherei geöffnet. Vor der Schließung hätten die vier betroffenen Büchereien acht Stunden pro Woche öffnen sollen. Aufgrund des Fachkräftemangels war das aber nicht immer der Fall.

