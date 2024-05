Gifhorn. Kunden bekommen dubiose Anrufe im Namen der LSW. Worauf auch Wolfsburger Kunden nun achten sollten.

Aus aktuellem Anlass informiert die LSW Energie GmbH & Co. KG (LSW) in einer Pressemitteilung: „Im gesamten Grundversorgungsgebiet werben derzeit wieder unseriöse Anrufer für den Abschluss neuer oder auch angeblich günstigerer Stromverträge.“ Im Gespräch würden die Unbekannten persönliche Daten, Zählernummern sowie den Namen des derzeitigen Energieversorgers erfragen. Die Werber geben dabei immer wieder an, im Auftrag der LSW anzurufen, heißt es.

Die LSW weist ausdrücklich darauf hin, dass sie grundsätzlich keine Verträge per Telefon oder an der Haustür abschließen, betont Christian Klose, Leiter des Kundeservices. Wer bereits einen Vertrag am Telefon oder an der Haustür abgeschlossen hat, könne diesen nach den Regeln des Fernabsatzrechts schriftlich widerrufen.

