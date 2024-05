Wolfsburg. Stephanie Levy verantwortet künftig die beiden Programmierschulen in Wolfsburg und Berlin, die auch von Volkswagen unterstützt werden.

Die Programmierschule 42 Wolfsburg hat eine neue Chefin. Seit dem 15. Mai leitet Stephanie Levy als neue Direktorin die innovativen Einrichtungen in Wolfsburg und Berlin. Sie löst in dieser Funktion Ralf Brunken ab, der die Leitung der Schulen im vergangenen Sommer interimsweise übernommen hatte und sich nun neuen Aufgaben widmet.

In Wolfsburg hat der 7. Jahrgang die Ausbildung begonnen

Levy ist Expertin in den Bereichen Change Management und Bildungstechnologie. An den Programmierschulen 42 Wolfsburg und 42 Berlin übernimmt die Deutsch-Amerikanerin ab sofort die Verantwortung für alle Handlungsbereiche. Inzwischen studieren über 700 Studierende an den beiden Standorten. Die Schule in Wolfsburg konnte unter Brunkens Leitung den 100. Absolventen feiern. Inzwischen hat der 7. Jahrgang die Ausbildung aufgenommen. Damit steigt die Gesamtzahl der Studierenden und Absolventen in Wolfsburg auf 350. Levy wird in der Mitteilung so zitiert: „Ich freue mich, mit den Teams von 42 Berlin und 42 Wolfsburg Studierende zu befähigen, erfolgreiche IT-Karrieren zu beginnen, in denen sie ihre erworbenen Kompetenzen verantwortungsvoll umsetzen können.”

Die kostenfreien Einrichtungen setzen laut Mitteilung mit dieser Personalie „ihren erfolgreichen Weg fort, hochwertige IT-Ausbildung für eine breite Vielfalt an Studierenden anzubieten - ohne jegliche Studiengebühren und Zulassungsbeschränkungen“. Levy will die Vorteile des 42-Konzeptes für die Bekämpfung des IT-Fachkräftemangels noch stärker in den Fokus rücken und gemeinsam mit Förderern aus der Wirtschaft, zu denen Volkswagen gehört, die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft stellen.

red