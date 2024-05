Wolfsburg. Die Berührungspunkte mit den Zulieferern ergeben sich nicht mehr beim Einkauf, sondern schon bei der Technischen Entwicklung.

Die Internationale Zuliefererbörse 2024 verschiebt den inhaltlichen Akzent der Messe im Wolfsburger Allerpark. Sie soll nun auch neues Verständnis zwischen Volkswagen und seinen Zulieferern widerspiegeln, der eine tiefere Einbindung in Entwicklungsprozesse beinhaltet.

Innovationstempo erfordert eine frühere Einbindung der Partner

Signifikanter Ausdruck dieser Strategie: Die Technische Entwicklung (TE) der Volkswagen Group erweitert den Kreis der Schirmherren für die 12. Neuauflage, die vom 22. bis 24. Oktober stattfindet. Bisher wurde Volkswagen auf der Veranstaltung insbesondere durch die „Konzern Beschaffung“ repräsentiert. „Unser Anspruch als Entwickler bei Volkswagen ist, begeisternde Technologien möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen. Unter dem Leitthema ‚Empowering Partnerships: Competitiveness, Sustainability, Acceleration‘ bietet die IZB auch in diesem Jahr beste Voraussetzungen für einen erfolgreichen Innovationstransfer in einem sich rasant wandelnden Umfeld. In diesem Sinne wollen wir den Austausch an den drei Veranstaltungstagen fördern“, sagt Kai Grünitz, Mitglied des Markenvorstands Volkswagen, Geschäftsbereich „Technische Entwicklung“. „Partnerschaft und ein starkes innovatives Netzwerk sind die Schlüssel für eine erfolgreiche Zukunft. Als weltweit anerkannte Fachmesse unterstützt die Internationale Zuliefererbörse den Dialog zwischen OEMs, Lieferanten und Wissenschaft und setzt wichtige Impulse für die Mobilität von morgen“, ergänzt Dirk Große-Loheide, Mitglied der Erweiterten Konzernleitung der Volkswagen AG, Geschäftsbereich „Konzern Beschaffung“.

Das neue Leitthema der Messe lautet nun „Empowering Partnerships“. Dazu sagt Josef Schulze Sutthoff, der Verantwortliche für die IZB beim Ausrichter Wolfsburg AG: „Das Engagement betont die Innovationsgeschwindigkeit, die Volkswagen auf dem renommierten Branchentreffen stärker in den Fokus rücken will. Gleichzeitig trifft es auch den Wunsch der Aussteller nach einer stärkeren Präsenz der Technischen Entwicklung auf der Messe.“

