Wolfsburg. Mehr Sicherheit für Radfahrer: Verkehrswacht und Polizei Wolfsburg starten Kampagne gegen Unfälle und für Aufmerksamkeit.

Verkehrswacht und Polizei Wolfsburg engagieren sich mit der Radverkehrs-Kampagne für mehr objektive und subjektive Sicherheit im Radverkehr. Das berichtet die Verkehrswacht Wolfsburg in einer Pressemitteilung. Ziel der Kampagne ist demnach die Verbesserung der Sicherheit für die Radfahrer und mehr gegenseitige Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmer.

Fahrradfahren gewinnt weiter an Bedeutung

Das Fahrrad gewinnt im Rahmen einer nachhaltigen Mobilität immer mehr an Bedeutung. Fahrrad, Pedelec und Lastenrad würden dabei für alle Altersgruppen gerade im urbanen Raum attraktiver und zur ernsthaften Alternative zum Auto. Niedersachsen ist ein echtes Fahrradland, so die Verkehrswacht. In keinem anderen deutschen Flächenland würden prozentual mehr Wege mit dem Fahrrad zurückgelegt. Allerdings sei die Zahl der Fahrradunfälle mit schweren Verletzungen und Todesfolge auch in Niedersachsen hoch. Etwa jede Stunde sei im vergangenen Jahr in Niedersachsen ein Radfahrer zu Schaden gekommen.

Verbesserung der Sicherheit für Fahrradfahrer

Die Kampagne solle die Sicherheit für Radfahrer erhöhen. Dazu gehöre, auf den richtigen Überholabstand hinzuweisen, Hindernisse durch Lieferverkehr auf Radwegen zu reduzieren und damit Unfälle zu vermeiden. Sie soll Radfahrer über Gefahren wie das Fahren auf der falschen Straßenseite (Geisterradler) informieren, um Abbiege- und Kreuzungsunfälle zu reduzieren. Außerdem soll sie tödliche Abbiegeunfälle durch den Toten Winkel verhindern und gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr fördern.

Diese Aktionen gibt es in Wolfsburg

Auch in Wolfsburg sind Aktionen gestartet oder in Planung: Plakate an Litfaß-Säulen, Outdoor-Promowalle sowie Fahrrad-Installationen, platziert an unfallträchtigen Straßen und an Kreuzungen im urbanen Raum. Die klaren Botschaften adressieren die Themen Überholabstand inner- und außerorts (1,5 und 2 Meter), Abbiegeunfälle (Toter Winkel) und Miteinander im Straßenverkehr (Rücksicht).

