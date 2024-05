Wolfsburg . Dürre, Schädlinge und Stürme: So steht es um den Wolfsburger Stadtwald und so will sich die Stadtforst gegen den Klimawandel rüsten.

Leuchtend grün glänzen die jungen Eichen, als die Sonne auf sie einstrahlt. Vogelgezwitscher ertönt und die Bäume rauschen im Wind. Auf einer Waldlichtung oberhalb vom Rabenberg hat die Stadtforst zig Bäume gepflanzt, um den Wolfsburger Stadtwald aufzuforsten und zu verjüngen. Fast hüfthoch sind die Eichen schon gewachsen, die von zahlreichen alten Buchen, Kiefern und Kirschen umgeben sind. Doch der Schein trügt: Die Spuren der vergangenen Jahre sind dem Wolfsburger Stadtwald an einigen Stellen noch anzusehen. Extreme Trockenheit, Schädlingsbefall und Stürme haben dem Erholungswald zugesetzt.

Der Klimawandel sorgt für jede Menge Probleme im scheinbar grünen Idyll der VW-Stadt. Wir haben uns mit Stadtförster Dirk Schäfer im Wolfsburger Stadtwald umgeschaut. So ist die Situation derzeit. Kann den Stadtwald das gleiche Schicksal ereilen wie den Nationalpark Harz?

Spuren der vergangenen Trockenjahre: Im Wolfsburger Stadtwald sind Tausende Bäume durch Trockenheit und Schädlingsbefall abgestorben. © regios24 | Michael Uhmeyer

Klimaextreme: Wolfsburger Stadtforst sieht Stadtwald gut gewappnet

Noch ist Stadtförster Dirk Schäfer einigermaßen entspannt, wenn es um den Zustand des Wolfsburger Stadtwaldes geht. Der Winter in diesem Jahr brachte ergiebige Niederschläge, wodurch die Grundwasserstände kontinuierlich gestiegen sind. Die Wasserversorgung sei derzeit optimal für das Ökosystem Wald. „Die Bäume stabilisieren sich langsam und passen sich den Wetterextremen immer mehr an“, beobachtet Schäfer. Allerdings sei die zweite Jahreshälfte für einen gesunden Wald genauso wichtig. „Die Sommermonate sind entscheidend für die Vitalität des Waldes. Die Situation kann sich wieder jederzeit ändern“, betont Schäfer.

Problematisch ist vor allem die Dürreperiode, die dem Ökosystem in der Stadt nun schon seit mehreren Jahren zusetzt. Seit 2018 konnte sich der Grundwasserpegel nicht mehr erholen. Die Folge dieser warmen und niederschlagsärmeren Jahre sind überall im rund 950 Hektar großen Wald zu erkennen: Baumstümpfe oder abgestorbene Teile wie dürre Seitenäste an noch lebenden Bäumen.

Stadtförster Dirk Schäfer steht mit seinem Hund auf einer Lichtung im Wolfsburger Stadtwald. Insgesamt wurden im Winter diesen Jahres 30.000 Bäume gepflanzt. © regios24 | Michael Uhmeyer

Fichtenbestand im Wolfsburger Stadtwald geht dramatisch zurück

Aber nicht nur Trockenperioden stressen den Wald, sondern auch Schädlinge, die sich aufgrund des Klimawandels immer weiter ausbreiten. Die Borkenkäferarten Buchdrucker und Kupferstecher haben sich durch die Trockenheit immens vermehrt. Stürme wie das Orkantief „Friederike“ hinterließen eine Spur der Verwüstung.„Durch den Schädling haben wir rund 80 Prozent der Fichte im Stadtwald verloren“, beklagt Schäfer. Dennoch sei die Borkenkäferpopulation in den vergangenen Jahren durch die Arbeit der Stadtforst zurückgegangen. Das liege unter anderem auch an der Überwachung der Schädlinge.

Sind vom Borkenkäfer befallene Fichten gefunden, werden sie möglichst rasch gefällt und abtransportiert. Auch der Eichenprozessionsspinner schwächt die Bäume im Stadtwald. Er befällt alle Eichenarten sowie Hainbuchen und schwächt die Bäume durch den Kahlfraß – abgesehen von gesundheitlichen Problemen für Mensch und Tier.

Aufforstung: Wolfsburger Stadtforst pflanzt mehr als 30.000 Bäume

Um besonders befallene Lichtungen wieder aufzuforsten, hat die Stadtforst Wolfsburg mehr als 30.000 Bäume in der Wintersaison 2023/2024 gepflanzt. Dabei setze man auf verschiedene Baumarten, um den Wald für veränderte Wachstumsbedingungen resilienter zu machen. Es soll überall dort gepflanzt werden, wo es ohnehin freie Flächen gebe. „Die Eiche gehört zu den Klimagewinnern, besser als Rotbuche und Fichte, da sie besser mit den Extremen umgehen kann“, erklärt Schäfer. 7,5 Kubikmeter pro Hektar wachsen jährlich nach. Das sorge auch für hohe Artenvielfalt in der Tierwelt.

Im rund 950 Hektar großen Stadtwald in Wolfsburg wurden durch die Stadtforst Stillgewässer angelegt. Sie sollen der Regenrückhaltung und dem Wasserabfluss dienen. © regios24 | Michael Uhmeyer

Der Stadtwald besteht zu knapp der Hälfte aus Eichen, gefolgt von Kiefern, Fichten, Buchen und anderen Baumarten. 70 bis 80 Prozent der Aufforstungen seien Eichen. „Es gibt keinen klimaresistenten Wald. Der Wald von morgen wird ein anderer sein. Wir haben es in der Hand, die Entwicklung positiv zu beeinflussen“, betont der Stadtförster. „Wir werden langfristige Herausforderungen durch den Klimawandel haben. Zustände wie im Nationalpark Harz werden wir in Wolfsburg nicht bekommen, weil wir auf die Vielfalt der Baumarten setzen“, ist sich Schäfer sicher.

Mehr als sechs Millionen Fichten wurden allein im Harz seit 2018 aufgrund von Trockenheit und Schädlingsbefall gefällt, so die Niedersächsischen Landesforsten. Allerdings sind in den vergangenen Jahren auch im Wolfsburger Stadtwald Baumfällungen im großen Stil erfolgt – insbesondere, weil der Borkenkäfer in den Fichtenbeständen zugeschlagen hatte.

Klimawandel ist in Wolfsburg angekommen

Dirk Schäfer ist mit derzeit elf Mitarbeitern für die gesamte Stadtforst zuständig, darunter sind auch drei Auszubildende. Die Aufgabenschwerpunkte des Teams haben sich über die Jahre verlagert und werden immer differenzierter. Der Fokus liege aktuell auf der Waldverjüngung und Verkehrssicherheit. Neben der Aufforstung gehören auch Maßnahmen wie die Regenwasserrückhaltung zu den Aufgaben. So wurden Stillgewässer angelegt, um den Abfluss des Wassers und des Wasserhaushalt des Waldes zu unterstützen. In den Trockenjahren waren die Gewässer nahezu ausgetrocknet. In erster Linie soll der Wolfsburger Stadtwald aber ein Erholungswald sein. „Der Wald ist eine grüne Oase und die grüne Lunge Wolfsburgs und soll der Erholung der Bürgerinnen und Bürger dienen“, bekräftigt der Stadtförster.

Die Wolfsburger Stadtforst ist im Stadtwald häufig mit Harvestern im Einsatz, wenn Baumfällungen anstehen. Und Bäume waren nach den Hitzesommern 2018 bis 2020 sehr viele zu fällen. (Archivfoto) © regios24 | Helge Landmann

„Es gibt keinen klimaresistenten Wald. Der Wald von morgen wird ein anderer sein. Wir haben es in der Hand, die Entwicklung positiv zu beeinflussen.“ Dirk Schäfer

Zwar sei der Wald auch ein Wirtschaftswald, allerdings stehe die Holzernte und Holznutzung deutlich hinter dem Erholungsaspekt. Laut aktuellen Klimaprognosen der niedersächsischen Landesregierung könnte in Wolfsburg im Jahr 2100 Mittelmeer-Klima herrschen, da Wetterextreme durch den Klimawandel weiter zunehmen könnten. Dafür soll der Stadtforst zum klimastabilen Mischwald werden. Schäfers oberstes Ziel ist es, den Wald für künftige Generationen vital und fit zu halten, damit auch diese vom Wald als Lebensraum für Tiere und Pflanzen und Erholungsraum für Menschen profitieren können.

