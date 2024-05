Wolfsburg. Besuch von ganz weit her kündigt sich im Planetarium Wolfsburg an. Am Weltkindertag kommt der niedliche Außerirdische E.T.

Zu einer besonderen Doppelvorführung laden das Planetarium Wolfsburg und das Braunschweig International Film Festival (BIFF) anlässlich des Weltkindertages am 1. Juni ein. E.T., das wohl bekannteste Alien der Filmgeschichte, kommt auf die große Leinwand. Vorher dürfen sich Kinder auf ein kostenloses Rahmenprogramm im Planetarium freuen.

Im Planetarium Wolfsburg läuft zum Weltkindertag „E.T.“

„Für jeden, der als Kind den bewegenden Film ,E.T. – Der Außerirdische‘ erlebt hat, sind die emotionalen Momente, die die Geschichte des kleinen Außerirdischen und seines Gefährten Elliot hervorgerufen hat, unvergesslich“, erklärt BIFF-Co-Festivalleiterin Karina Gauerhof. „Deshalb freuen wir uns außerordentlich, diesen Film sowohl den Kindern näherzubringen als auch ein vollkommen neues Filmerlebnis im einzigartigen Ambiente des Kuppelsaals des Planetariums zu kreieren.“

Ab 14.30 Uhr dürfen sich Kinder am Samstag, 1. Juni, auf ein kostenloses Programm freuen: Sie können Bilder ausmalen, am Glücksrad drehen und in die galaktische Welt des Planetariums eintauchen. Um 16 Uhr beginnt die erste Vorführung von „E.T.“ in deutscher Synchronfassung. Der Film ist für Kinder ab sechs Jahren geeignet. Um 19 Uhr folgt eine weitere Vorstellung in der Originalversion mit deutschen Untertiteln.

Karten für „E.T.“ im Planetarium Wolfsburg gibt es online

„Während Außerirdische für gewöhnlich eher als unangenehme Zeitgenossen präsentiert worden sind, hat Steven Spielberg mit E.T. erstmalig einen liebenswürdigen, nahbaren Außerirdischen gezeigt“, so Mareike Böttcher vom Planetarium. „Dass E.T. fast 42 Jahre nach seiner Entstehung nichts von seiner Liebenswürdigkeit eingebüßt hat, davon dürfen sich Kinder in der besonderen Atmosphäre unseres schönen Wolfsburger Planetariums überzeugen lassen.“

Steven Spielbergs „E.T.“ feierte 1982 Premiere und ist einer der erfolgreichsten Spielfilme aller Zeiten. Er wurde mit vier Oscars ausgezeichnet und zählt heute zu den absoluten Science-Fiction-Klassikern. Die herzerwärmende Geschichte von Elliot, der zusammen mit seinen Geschwistern Michael und Gertie alles daransetzt, seinen außerirdischen Freund vor den Erwachsenen zu verbergen, damit dieser „nach Hause telefonieren“ kann, hat eine ganze Generation bewegt und das Science-Fiction-Genre nachhaltig geprägt. Im Planetarium Wolfsburg haben Gäste nun die Möglichkeit, diesen zeitlosen Klassiker auf ganz neue Weise zu erleben.

Tickets für beide Vorstellungen gibt es unter www.filmfest-braunschweig.de/programm/weltkindertag.

