Wolfsburg. Erica Kunze ist eine von 28 in Wolfsburg gemeldeten Personen, die 100 und älter sind. Warum sie in der Stadt so bekannt ist.

Als Erica Kunze das Licht der Welt erblickte, wurde in Genf der Völkerbund gegründet, in den USA der Alkohol verboten, und in Konstanz erschien die erste Ausgabe der Sportzeitschrift „Der Kicker“. Die gebürtige Velpkerin, die sich als Turn-Urgestein in der Wolfsburger Sportgeschichte einen Namen gemacht hat, feiert am Mittwoch im Awo-Heim an der Goethestraße ihren 104. Geburtstag.

Laut städtischem Melderegister lebten jüngst in Wolfsburg 28 Personen, die 100 Jahre und älter waren. Eine davon ist Erica Kunze, die als eine der letzten Zeitzeugen die Entwicklung ihrer Heimatstadt von der Ansammlung einzelner Dörfer bis zum Aufbau der Volkswagen-Stadt leibhaftig erlebt hat. Als ältestes Kind wuchs Kunze mit neun Geschwistern im Sandkamp auf. Als die Stadt entstanden war, zog sie mit ihrem Ehemann in den neu erbauten Stormhof. Dort lebte sie 80 Jahre, bis die Folgen eines Sturzes bei der Hausarbeit den Umzug der beinahe Hundertjährigen ins Seniorenheim unumgänglich machten.

Fotos und Dokumente hat die Seniorin aufbewahrt

„Bei der Wohnungsauflösung sind wir auf Fotos und Dokumente wie Lebensmittelkarten gestoßen, die sie sorgsam aufbewahrt hatte“, berichtet Enkelin Martina Höfner, die die Großmutter regelmäßig im Pflegeheim besucht und bei ihren Spaziergängen rund um die Porschestraße begleitet. Die Erinnerung an die Wohnung, in der sie den Großteil ihres Lebens verbracht hat, halten nicht nur die Fotobücher wach, die die Enkelin vor dem Auszug fertigen ließ und in denen Kunze Besucher gerne blättern lässt.

Auch Kunzes Erinnerungen an ihre Zeit als Turnlehrerin sind präsent, als wenn es gestern gewesen wäre. Das Ehrenmitglied des TV Jahn Wolfsburg war ab den 1960er-Jahren auf den Turnböden der Stadt omnipräsent. Jedes Kind kannte „Tante Kunze“. „Wenn ich in der Stadt unterwegs war, haben die Kinder überall gewinkt und gerufen“, sagt die Seniorin. Über das Kinder- und Familienturnen gab sie mit zunehmendem Alter beim Seniorenturnen den Takt an. Bis zu ihrem 95. Geburtstag war sie als Übungsleiterin aktiv und hielt Senioren in den Stadtteilen unermüdlich in Bewegung. Für ihre Verdienste erhielt sie die Sportmedaille des Deutschen Turnerbundes. Zudem wurde sie von unseren Lesern 2009 zur Wolfsburgerin des Jahres gewählt.

Kürzlich hat Erica Krause erstmals Sushi und Bubble-Brause probiert

Auch heute nimmt die hochbetagte Wolfsburgerin resolut, dynamisch und voller Neugier am Leben ihrer Familie teil. Dabei ist sie stets offen für Neues. „Kürzlich hat sie erstmals Bubble-Brause und Sushi probiert und fand beides sehr lecker“, berichtete Höfner beim Plausch im Garten des Heimes, in dem die Geburtstagsparty steigen soll.

Seit die geplante große Sause zum 100. Geburtstag wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, feiert Kunze ihre Geburtstage nur noch im kleinen Kreis. Neben dem Sohn, zwei Enkelinnen, fünf Urenkeln und zwei Ur-Ur-Enkeln haben sich der Oberbürgermeister sowie der Ortsbürgermeister zum Gratulieren angesagt. Die kleine Festgesellschaft darf sich auf Torte in drei Geschmacksrichtungen freuen, die die Seniorin selbst ausgesucht hat.

