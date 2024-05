Wolfsburg. Die südliche Porschestraße gehört Pfingstmontag den Trödlern und Schnäppchenjägern. Eine Sache ist auf dem City-Flohmarkt sehr gefragt.

10.30 Uhr auf dem Wolfsburger City-Flohmarkt. Vor der Sparkasse drängen sich die Kunden am Stand von Soni Beilke. Marken-Handtaschen, Schmuck und weitere Accessoires liegen auf dem Tisch, darunter reihen sich Sneaker und Schuhe, die aussehen wie neu.

Eine potenzielle Kundin führt ihrem Begleiter einen rosa Fischerhut vor. Ein Mann hängt ein Lakers-Basketball-Shirt wieder weg („Schweineteuer“). Eine junge Frau hält sich eine Bluse mit Schlangenmuster an. „Sieht sehr gut aus!“, lobt Beilke. Um 5.30 Uhr haben ihre Töchter und sie angefangen, den Stand aufzubauen. Die Gifhornerin strotzt immer noch vor Energie.

Großes Gedränge auf dem Wolfsburger City-Flohmarkt

Soni Beilkes Tochter führt den Rummel am Stand auf die Freundlichkeit ihrer Mutter zurück. „Sie weiß, wie man mit Kunden umgeht.“ Außerdem verkaufe sie nichts, was älter sei als ein Jahr.

Süheda Yildiz (rechts) macht Shoppen Spaß. Bevor der Schrank überquillt, stößt sie mit Unterstützung ihrer Schwester Sümeyye in Wolfsburg einige Dinge wieder ab. © regios24 | Lars Landmann

Die Gifhornerin hat eine Schwäche für schöne Dinge. Genauso wie Süheda Yildiz, die vor dem Wolfsburger Rathaus ein kleines Kleidersortiment, Make-up, Holzperlen und einige Deko-Gegenstände anbietet. „Ich gehe zu gerne shoppen“, gesteht die 30-Jährige aus Wolfenbüttel und deutet auf ein Oberteil, an dem noch das Etikett hängt. Bevor Neues in den Schrank kommt, muss regelmäßig Altes raus. Und wie läuft‘s mit dem Verkauf? „Gut!“

Blusen, Schuhe, Handtaschen: Soni Beilke bringt alles an die Frau

Ganz begeistert vom City-Flohmarkt ist Maria Pitterling, die zusammen mit Sabine Müller und deren Mutter Birgit Lindecke einen langen Tisch voller Kindersachen, Spielzeug, T-Shirts und DVDs betreut. Ihre Freundin, erzählt die 34-Jährige, habe sie nach Wolfsburg gelockt. „Hier soll der Euro lockerer sitzen als in Velpke.“

Von links: Maria Pitterling, Sabine Müller und Birgit Lindecke werden vor dem Wolfsburger Rathaus unter anderem viele Kindersachen los. © regios24 | Lars Landmann

Dort verkauft sie sonst ganz gerne. Doch der versprochene Unterschied hat sich für Pitterling bestätigt. In Velpke gebe es auch mal eine Stunde ohne Kunden. „Hier ist es richtig toll.“ Besonders gefragt: „Klamotten. Meine drei Babyschlafsäcke waren innerhalb von fünf Minuten weg.“ Aber auch für Windeln, die ihr Sohn irgendwann nicht mehr brauchte, fanden sich schnell Abnehmer.

Kindersachen und Kleidung sind auf dem City-Flohmarkt heiß begehrt

Kleidung ist offenbar momentan der große Flohmarkt-Renner. Doch an den Standreihen gibt es noch viel mehr zu entdecken. Auf den Tischen buhlen Dinosaurier und Schleich-Ponys, Etageren, Windlichter und Strandtaschen, Vasen, Porzellan und alten Münzen um die Aufmerksamkeit der Besucher. An einem Stand gibt es fast nur Gesellschaftsspiele. Kennt noch jemand das „Superhirn“?

Alte Reisekarten aus Spanien und Portugal, Schallplatten und Blechspielzeug, Krimis, Comics, Arztromane und Herzschmerzgeschichten bietet eine Wolfsburgerin an diesem Pfingstmontag an. Und wie gehen die Geschäfte? „Bisher noch nicht so.“

Drei Babyschlafsäcke gehen in fünf Minuten weg

Ganz zufrieden ist dagegen Monika Reinstein, die eine alte Kleiderbürste zum Einsatz bringt, um mit Schnäppchenjägern in Kontakt zu treten. Mit Mann, Tochter und Schwiegersohn ist sie frühmorgens wie so oft auf gut Glück zur Porschestraße gefahren. „Um Leute zu sehen und Luft im Haushalt zu bekommen“, erzählt die Mörserin. Ihre Erfahrung von diversen City-Flohmärkten: „Kindersachen sind immer gut gegangen.“ Hat sie dieses Mal nicht. „Nächstes Mal wieder.“

Ein Flohmarkt ganz anderer Art findet am kommenden Wochenende in Neindorf statt. Dort öffnen beim Dorfflohmarkt der Jungen Landfrauen am Sonntag, 26. Mai, 80 Haushalte von 10 bis 16 Uhr ihre Türen.

