Wolfsburg. Rafael Kisiala hat den Laden neben seinem Wolfsburger Café dazugemietet. Was er dort plant und was vorher noch passieren muss.

Die Tinte ist fast noch nicht trocken: Vergangene Woche, genauer gesagt am 14. Mai, hat Rafael Kisiala den Mietvertrag für die Räumlichkeiten des Ex-Warehouse-Jeans-Geschäftes in der Porschestraße 47a – gleich neben der Bar Superleggera – unterschrieben. Auf 100 Quadratmetern zusätzlicher Gastro-Fläche will der Barchef und Inhaber das Café Superleggera erweitern.

Das ehemalige Jeans-Geschäft in dem denkmalgeschützten Gebäude stand jetzt fast eineinhalb Jahre leer: Ende 2022 hatte Manfred Gammersbach das „Warehouse“ nach 37 Jahren geschlossen.

Wolfsburger Café Superleggera wird größer

Doch bevor Rafael Kisiala die Schlüssel erhält, muss die Stadt Wolfsburg als Vermieterin erst noch ihre Hausaufgaben machen. Sprich: Eine Feuerschutzdecke muss eingezogen, kleine Sanierungs- und Verschönerungsarbeiten sollen durchgeführt werden. „Uns wurde versprochen, dass die Arbeiten Ende Mai beendet sind“, sagt der Gastronom.

Sobald Rafael Kisiala den Raum, in dem sich jetzt noch Farbeimer, Leitern, Kabeltrommeln, Holz-Paletten und Rigipsplatten im Staub stapeln, betreten kann, wird zunächst die Decke verkleidet, ein Holzfußboden verlegt und es werden die Wände vertäfelt. Die Holzarbeiten übernimmt, in bewährter Art und Weise, die Tischlerei, die auch schon die heutige Bar ausgestattet hat.

Superleggera-Chef mietet ehemaligen Jeansladen dazu

„Wir wollen wieder eine Wohnzimmer-Atmosphäre herstellen mit viel Teak-Holz, bequemen Sofas, Kissen, chilligen Muschel-Sesseln und tollen Teppichen“, verrät Rafael Kisiala. Das Einrichtungskonzept wird in Zusammenarbeit mit einem Wolfsburger Architekturbüro erarbeitet. Es wird wieder viel Holz geben, die vorherrschenden Farben werden wieder Braun und Beige sein. Drei neu Kronleuchter – passend zu den jetzt schon vorhandenen Hinguckern des Superleggera – sollen künftig nicht nur für „eine Linie“, sondern vor allem für heimelige Beleuchtung sorgen.

Und vor allem wird es einen Durchbruch geben, der die beiden Räume zu einer Einheit verbindet. Draußen soll ebenfalls die bis dato etwa 500 Quadratmeter große Terrasse um weitere 100 Quadratmeter Richtung Osten erweitert werden. Innen werden die bis an die Decke reichenden massiven Holzsäulen durchtrennt – hier soll die Bar übers Eck erweitert werden. Das verschafft mehr Sitzgelegenheiten direkt an der Theke, und das Personal bekommt einen freien Blick auf die neue Fläche.

Auch der neue Teil des Wolfsburger Superleggera soll den Gästen Wohnzimmeratmosphäre bieten. © regios24 | Lars Landmann

Mehr Platz für Wohnzimmeratmosphäre und eine Bühne für das Klavier

In den bestehenden Räumlichkeiten kommen der alte Teppich und ein paar Möbel wie die lederbezogenen Hocker, die sich doch sehr schwer reinigen lassen, raus. Es gibt neue und vor allem mehr Theken-Hocker, und einige Sessel werden durch muschelförmige platzsparende Sitzmöbel ersetzt, wie es in Braunschweig im dortigen Superleggera in den Schloss-Arkaden schon der Fall ist.

Auch das Klavier erhält ein neues Zuhause: In der angrenzenden Location wird eigens eine kleine Bühne etabliert, auf der das Piano künftig seine Heimat hat. „Wir planen die Eröffnung der neuen Räume für den Spät-Sommer. Dann, wenn es die Gäste vom Außenbereich wieder nach innen zieht“, erklärt Rafael Kisiala. Weiterhin laut des Barchefs ein „Riesen-Erfolg“ ist die „240-Minuten-Party“, die jeden ersten Dienstag im Monat veranstaltet wird. Kisiala: „Da drängen sich hier auch schon mal 500 Gäste.“ Bis spät in die Nacht legen DJs aus ganz Deutschland draußen heiße Sommer-Beats auf.

Auch die Superleggera-Terrasse wird geräumiger

Ebenso gut angenommen wird der „Frühschoppen“ am Vormittag des Heiligen Abends und am 31. Dezember. „Bei uns treffen sich alle Altersgruppen – hier sitzen die 18- und die 80-Jährigen Tisch an Tisch und fühlen sich wohl“, betont der Selfmademan.

Das Geheimnis des Superleggera? Kisiala kennt es: Sehen und gesehen werden. „Man kann hier die vorbeirasenden Ferraris genauso beobachten wie kürzlich einen Banküberfall. Und wenn die Mädels im Glaskasten bei den immer beliebter werdenden Scheidungspartys auf den Tischen tanzen, gucken die Männer auch gerne mal hin.“

