Das ist einmalig in Deutschland: Dass Jung und Alt in Sachen politischer Bildung an einem Strang ziehen, sprich, dass Vertreter des Stadtschülerrates, alle zwischen 17 und 20 Jahren alt, und Wolfsburgs Ehrenbürger sich am Samstag gemeinsam unter das Glasdach auf dem Hugo-Bork-Platz stellten und Passanten zum Thema Europawahl befragten. „In ganz Deutschland gibt es – laut unseren Recherchen – kein vergleichbares Projekt“, sagt deshalb Udo-Willi Kögler nicht ohne Stolz und fügt hinzu: „Ich könnte mir eine weitere Zusammenarbeit mit den jungen Menschen sehr gut vorstellen.“

Wolfsburger Schüler und Ehrenbürger trommeln für die Europawahl

Der langjährige ehemalige Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion Kögler sowie Rocco Artale, der ebenfalls viele Jahre für die SPD im Rat saß, Hans-Joachim Throl, der in dem Rund 40 Jahre die FDP vertrat, und der Christdemokrat Rolf Schnellecke, von 2001 bis 2011 Oberbürgermeister von Wolfsburg, breiten Fähnchen mit dem Kreis aus zwölf goldenen Sternen auf blauem Hintergrund aus. Derweil schwärmen Jill Hofmann (20), Vorsitzende des Stadtschülerrates, Vorstandsmitglied Curtis Krehl, der auf die Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule geht, sowie Neela Kohrs aus, um Passanten anzusprechen. „Sie müssen nur ein paar kurze Fragen beantworten, das geht ganz schnell“, versichert die 17-jährige Neela, die die Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule besucht.

Wolfsburgs Ehrenbürger Rolf Schnellecke (von links), Hans-Joachim Throl, Rocco Artale und Udo-Willi Kögler haben die Aktion zur Europawahl initiiert. © regios24 | Lars Landmann

Und tatsächlich: Hans-Gerhard Seeba willigt ein. Zuerst muss er die Datenschutz- und Einwilligungserklärung unterschreiben, dann wird dem 71-Jährigen ein Mikrofon ans Revers geheftet und schon geht’s los. Jill will wissen, was der Neuhäuser mit Europa verbindet, ob und warum er wählen geht, Curtis filmt mit dem Handy. Die Aufnahmen werden später zusammengeschnitten, die Videos sollen eine Woche vor der Europawahl am Sonntag, 9. Juni, auf YouTube hochgeladen werden, eventuell auch auf TikTok zu sehen sein. Schon jetzt gibt es auf Instagram unter https://www.instagram.com/ssr.wolfsburg/ die ersten Posts.

Wolfsburger über die Europawahl: Wahlrecht oder doch besser Wahlpflicht?

„Ich würde mich über eine hohe Wahlbeteiligung freuen. Das Wahlrecht sollte meiner Meinung nach mit einer Wahlverpflichtung einhergehen. Wenn keiner hingeht, keiner sein Recht wahrnimmt, bringt das ja auch nichts“, erzählt Hans-Gerhard Seeba. Zudem würde dem Europäischen Parlament mit offiziellem Sitz in Straßburg durch eine hohe Wahlbeteiligung eine entsprechende Wertschätzung entgegengebracht, meint er: „Demokratie ist ein anspruchsvolles Projekt – aber es lohnt sich, sich hierfür anzustrengen.“

Ähnlich sieht das auch das Ehepaar Diana und Richard Baumann aus Königslutter. „Ich stehe hier und gebe Rede und Antwort, damit die AfD nicht die Mehrheit bekommt“, betont die 39-Jährige, die an ihre Mitmenschen appelliert: „Wählt demokratische Parteien.“ Und ihr 55-jähriger Mann fügt hinzu: „Es geht nicht mehr ohne ein einheitliches Europa. Die Freiheiten, die Freizügigkeiten, die wir genießen, können nur in einer großen Gemeinschaft gewährt werden.“

Gemeinsam wollen Jung und Alt in Wolfsburg zum Wählen motivieren

„Wir müssen Europa verteidigen“, findet auch Claudia Maletzki. Wohlstand und Meinungsfreiheit gebe es nur durch die EU, sagt sie. Und fordert gerade die sogenannte „Generation Z“, die zum ersten Mal ab 16 Jahren wählen darf, dazu auf, „wählen zu gehen und sich einzumischen“. „Mich persönlich freut es am meisten, dass ich grenzenlos reisen kann und kein Geld mehr umtauschen muss“, gibt Claudia Maletzki unumwunden zu.

Auch Niclas Bruske und Jonas Scholz (mit Jill Hofmann) wurden bei der Werbeaktion für die Europawahl in der Porschestraße aktiv. © regios24 | Lars Landmann

Warum er bei der Aktion mitmacht, kann Hans-Joachim Throl sagen: „Es gibt Sorgen, aber auch Chancen in Europa. Wir müssen Migration, vor allem die illegale, begrenzen und zugleich den weltoffenen Charakter unserer Gesellschaft stärken.“ Für ihn sei es deshalb ein Anliegen, gerade die Erstwähler zu motivieren, ein Teil dieses großartigen Vorhabens zu sein. Und Udo-Willi Kögler ergänzt: „Freiheit ist nicht alles, aber ohne Freiheit ist alles nichts.“ Der Ehrenbürger spricht sich dafür aus, dass in den Schulen noch mehr die politische Bildung gefördert wird.

„Mir ist es vor allem sehr wichtig, dass jeder in einer Gesellschaft ein Mitentscheidungsrecht hat, deshalb erhebe ich meine Stimme für die Demokratie“, erläutert der 18-jährige Curtis, warum er sich nicht nur in seiner Schule, sondern auch für dieses Projekt engagiert.

