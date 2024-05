Wolfsburg. Im Sommer 2023 flog Hans Bertram noch in hohem Alter über Frankreich. Nun ist der Wolfsburger Hobbypilot mit 91 Jahren gestorben.

„Deine Abenteuer am Himmel enden hier, aber die Erinnerung an dich lebt in unserem Herzen weiter.“ Mit diesen Worten erinnern Hinterbliebene in einer Traueranzeige an Hans Bertram. Der Träger des Bundesverdienstkreuzes, der beim Stadtgeburtstag 2023 zudem mit der Stadtplakette ausgezeichnet wurde, ist am 13. Mai gestorben. Am 4. Juni wäre er 92 Jahre alt geworden.

Die Stadt Wolfsburg nimmt in einer eigenen Anzeige von Hans Bertram Abschied, der sich sowohl im Ortsrat Neuhaus/Reislingen als auch als Ortsvertrauensmann beim Landvolk engagierte. Den meisten Wolfsburgern dürfte er als nimmermüder Hobbypilot bekannt gewesen sein, der Wolfsburg auf seinen Flügen von oben fotografierte und seine Aufnahmen öffentlich ausstellte. Viele Luftbilder von Bertram erschienen auch in den Wolfsburger Nachrichten.

Wolfsburger Hobbypilot und Buchautor Hans Bertram ist tot

Hans Bertram wurde 1932 auf einem Bauernhof in Ostingersleben geboren, nur wenige Kilometer von Helmstedt entfernt im heutigen Sachsen-Anhalt. Als junger Mann passierte er ab 1949 täglich die Demarkationslinie zwischen britischer und sowjetischer Besatzungszone, beziehungsweise schon bald die Grenze zwischen der DDR und der BRD, um die Agrarfachschule in Helmstedt zu besuchen. In seinem Buch „Der ewige Grenzgänger“ erinnert sich der Sohn eines Großbauern daran, wie ihm in Haldensleben aufgrund seiner Herkunft der Schulbesuch verweigert wurde und wie er immer wieder festgenommen, verhört und schikaniert wurde. 1953 floh Bertram über Berlin in den Westen. Nur 40 Kilometer von seinem Heimatdorf entfernt, fand er in Wolfsburg ein neues Zuhause.

Später, nach der Wiedervereinigung, sollten die Erdbeerplantagen des Reislingers DDR-Schüler von den Socken hauen. Er ließ sie gratis selber pflücken, ein großer Hit! Vor einigen Jahren machte sich Bertram für ein „Karls Erlebnisdorf“ in Wolfsburg stark. Die Stadt sollte Anbauflächen für den Erdbeerbetrieb zur Verfügung stellen, fand er.

Mit 91 Jahren flog Hans Bertram noch im Doppeldecker über Frankreich

Hans Bertrams großes Hobby neben dem Schreiben – er verfasste auch Bücher über die Aller, die Landschaft zwischen Braunschweig und Magdeburg und über Wolfsburg – war das Fliegen. Er überquerte die Alpen, flog mit 75 Jahren über Marokko und immer wieder im historischen Doppeldecker über Frankreich. In Wolfsburg richteten seine Fliegerfreunde und er Flugtage am Gewerbegebiet Vogelsang aus. Bis die Stadt Wolfsburg 2013 den Pachtvertrag für die Ökolandebahn kündigte, um das Gelände für das Grünflächenamt, die WEB und den städtischen Fuhrpark zu nutzen. Ein Kürbisfest gehörte zu den letzten Veranstaltungen.

Immer wieder musste sich Bertram auch mit Fluglärmbeschwerden aus Neuhaus und Reislingen auseinandersetzen. Er beteuerte, stets einen großen Bogen um die Dörfer gemacht zu haben, und verwies auf andere Piloten, die am Wochenende über Wolfsburg flögen. Damit könnte er recht gehabt haben. Fluglärmbeschwerden aus dem Südosten gibt es zehn Jahre nach der Schließung des Flugplatzes immer noch.

In „Der ewige Grenzgänger“ blickte Hans Bertram auf sein Leben zurück

Der Sportflieger Hans Bertram hielt sich im hohen Alter mit Wassergymnastik und Anwendungen in Italien fit. Im Sommer 2023 unternahm er immer noch Sieben-Stunden-Flüge über Frankreich. „Ein Gewaltakt“, berichtete er anschließend. Doch Konzentration und Reaktionsfähigkeit des 91-Jährigen reichten noch aus, um nebenbei Luftaufnahmen aus dem offenen Cockpit zu schießen. Abends picknickte er mit Flugfreunden am Lagerfeuer und übernachtete im Zelt.

Nun hat Hans Bertram seine letzte Reise angetreten. Am 22. Mai wollen Freunde und Familie von ihm Abschied nehmen.

