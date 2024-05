Wolfsburg. Die 6a der Neuen Schule aus Wolfsburg tritt beim Superfinale an. Zu sehen ist die Sendung am Samstag bei „Check Eins“ in der ARD.

Im Superfinale der 19. Staffel von „Die beste Klasse Deutschlands“ (KiKA/ARD) stehen sich nach einer aufregenden Punktejagd in den Schulbattles und Wochenshows nun die besten vier Schulklassen gegenüber – und die Neue Schule aus Wolfsburg ist dabei. Moderiert von Clarissa Corrêa da Silva und Tobias Krell dürfen die Zuschauer am Samstag, 18. Mai, ab 8 Uhr bei „Check Eins“ im Ersten mitfiebern, wer zum Staffel-Abschluss den Titel holt. Als Hauptpreis winkt neben der Siegertrophäe eine Klassenfahrt nach Barcelona, teilt Jana Brocke von der PR-Agentur Foolproofed in einer Pressemitteilung mit.

6. Klasse der Neuen Schule aus Wolfsburg will Klassenfahrt nach Barcelona gewinnen

„Wenn wir uns etwas vornehmen, ganz gleich was, dann schaffen wir das auch!“ So laute das Motto der 6A der Neuen Schule aus Wolfsburg. An der multikulturellen und internationalen Schule, an der Theater unterrichtet werde und es keine Hausaufgaben gebe, seien Hilfsbereitschaft, Motivation und Spaß ganz wichtig. Das gelte auch für die Sendung „Die beste Klasse Deutschlands“: Mit Sportlichkeit, Geschicklichkeit, Intelligenz und natürlich viel Spaß will die Klasse nun am besten von allen quizzen.

Im entscheidenden Finale tritt die 6A der Neuen Schule aus Wolfsburg gegen die 7D der Grund- und Stadtteilschule Eppendorf aus Hamburg, die 7B des Peutinger-Gymnasiums aus Ellwangen und die Klasse 6 des Diesterweg-Gymnasiums aus Tangermünde-Havelberg an.

Beste Klasse Deutschlands: Das sind die Konkurrenten der Neuen Schule aus Wolfsburg

Prominente Gäste haben für die Schülerinnen und Schüler im Superfinale besondere Challenges mitgebracht: So holt sich Youtuber Fabian Baggeler für die Finalklassen ziemlich nasse Füße, mit Comedienne Maria Ziffy wird es laut und lustig und Singer-Songwriter Gregor Hägele performt seinen Song „Fühlst du das auch“.

Clarissa Corrêa da Silva und Tobias Krell moderieren die Sendung „Die beste Klasse Deutschlands“ mit der Neuen Schule aus Wolfsburg. © KiKA | Steffen Becker

In der Kika-Quiz-App könnten die Zuschauer während des Superfinales wieder live mitraten und die außergewöhnliche Quiz-Atmosphäre von „Die beste Klasse Deutschlands“ auf dem Handy oder Tablet miterleben. Wiederholt wird das Superfinale am Freitag, 24. Mai, um 19.30 Uhr bei Kika, auf kika.de und im Kika-Player.

red/mk