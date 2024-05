Wolfsburg. Wegen einer Fahrrad-Demo kann es am Freitagabend zu Behinderungen im Straßenverkehr kommen. Diese Wolfsburger Straßen sind betroffen.

Verkehrsteilnehmer, aufgepasst! Der Deutsch-Ukrainische Verein Wolfsburg organisiert am heutigen Freitag, 17. Mai, eine Fahrrad-Demo, die in Anlehnung an Criticalmass (eine Bewegung, bei der sich nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer scheinbar zufällig und unorganisiert treffen) um 19 Uhr am Hauptbahnhof Wolfsburg startet. Es geht laut Mitteilung dabei um einen Gedenktag der ukrainischen Kultur und ukrainischer Trachten, der am 16. Mai in der Ukraine gefeiert wurde.

Fahrrad-Demo in Wolfsburger Innenstadt: Das ist die Route

Aufgrund der angemeldeten Fahrrad-Demo warnt die Stadt Wolfsburg zwischen 19 und 21 Uhr vor Einschränkungen des Straßenverkehrs im Bereich der Innenstadt. Es kann zu kurzzeitigen Staus kommen. Nach dem Start um 19 Uhr am Hauptbahnhof nimmt die Fahrrad-Demo folgende Route: Heinrich-Nordhoff-Straße – Schachtweg – Poststraße – Porschestraße – Kleiststraße – Schillerstraße – Braunschweiger Straße – Siemensstraße – Berliner Ring – Rothenfelder Straße – Kleiststraße – Lessingstraße – Goethestraße – Pestalozziallee - Friedrich-Ebert-Straße – Spielplatz Schillerteich.

Der Deutsch-Ukrainische Verein Wolfsburg möchte zeigen, dass Ukrainer zum einen ihre eigene jahrhundertelange Kultur haben und zum anderen sportversiert und fahrradaffin sind. Auch ökologische Aspekte des Umstiegs vom Auto auf ein Fahrrad spielten eine Rolle, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Mitglieder hätten Fahrrad-Demos mit bis zu 20.000 Teilnehmern in der ukrainischen Stadt Charkiw organisiert, die derzeit unter dem täglichen Beschuss von Russland leide.

