Wolfsburg. Der Verkehrsversuch am VW-Parkplatz Nord in Kästorf wird von Autofahrern reihenweise ignoriert. Das soll Konsequenzen haben.

Stell Dir vor, es ist Verkehrsversuch – und keiner interessiert sich dafür! Wie ein Stück aus dem Tollhaus mutete am Freitagmittag zum Schichtwechsel in Wolfsburg die Verkehrssituation zwischen dem VW-Parkplatz Nord und Kästorf an. Unzählige Autofahrer ignorierten das neue Durchfahrtverbot. Für den Ortsbürgermeister hat das eindeutig mit der verwirrenden Beschilderung der neuen Verkehrsführung zu tun. Er fordert Konsequenzen.

Vorige Woche Freitag hatte die Stadt Wolfsburg in einer kurzen Meldung den Verkehrsversuch angekündigt, der bereits am Montag gestartet ist. Alle Kraftfahrzeuge mit einer Höhe unter 2,50 Meter dürfen vom Parkplatz VW-Parkplatz Tor Nord kommend nicht mehr direkt in Richtung Kästorf fahren und dort auf die Straße Breiter Föhrd abbiegen, hieß es in der Mitteilung. Ein Abbiegen vom Parkplatz kommend ist ausschließlich in Richtung Bundesstraße 188 möglich. Das gilt auch für Anlieger aus Kästorf. Davon ausgenommen sind nur LKW und Busse, die für den Tunnel zu hoch sind. Sie müssen an der Einmündung Breiter Föhrd aber nach rechts auf die B 188 abbiegen. So weit die Theorie.

Verwirrend findet Ortsbürgermeister Francescantonio Garippo diesen ersten Wegweiser zur neuen Verkehrsregelung nahe der B 188. © regios24 | Darius Simka

Verkehrsversuch am Wolfsburger VW-Parkplatz Nord

Die Praxis sieht am Freitag ganz anders aus. Um 14 Uhr ist der Kästorfer Ortsbürgermeister Francescantonio Garippo zum vereinbarten Treffpunkt am Parkplatz der Volkswagen Academy gekommen, zusammen mit dem Fotografen geht‘s zu Fuß zu den Straßeneinmündungen, an denen der neue Verkehrsversuch ausgeschildert ist, der auf ein Jahr angelegt ist. Damit will die Verwaltung klären, ob das die vom Ortsrat Kästorf/Sandkamp schon 2020 beantragte Verkehrsberuhigung bringt, indem der Durchgangsverkehr in Fahrtrichtung Westen auf der Kästorfer Ortsdurchfahrt gekappt wird.

Autofahrer, die vom VW-Parkplatz Nord kommen, dürfen dort nun nicht mehr auf der langgezogenen Linkskurve entlang der VW Academy nach Kästorf fahren, um auf die Straße Breiter Föhrd abzubiegen. Erlaubt ist nur noch, eine der beiden Rechtsabbiegespuren zur Bundesstraße 188 zu nehmen – je nachdem, ob man nach Osten Richtung Innenstadt oder nach Westen Richtung Autobahn will, durch den Tunnel unter der B 188.

Überholt ist dieses alte Schild, weil die langgezogene Linkskurve nach Kästorf hinter der Einmündung nun nicht mehr befahren werden darf. © regios24 | Darius Simka

Autofahrer missachten neue Verkehrsführung bei Kästorf

Es ist verstörend, zu sehen, wie Autofahrer das Verkehrsschild „Verbot für Kraftfahrzeuge“ reihenweise missachten. Die meisten reduzieren schon beim Passieren des ersten, bereits ein Stück vor der Tunnel-Einmündung aufgestellten Hinweisschilds nicht einmal die Geschwindigkeit, sondern rauschen einfach durch. Als der Ortsbürgermeister versucht, auf das Verbotsschild hinzuweisen, wird er von einigen angehupt oder mit nicht verständlichen Sprüchen angepöbelt.

Garippo bleibt einigermaßen gelassen – und hat sogar ein wenig Verständnis für die ignoranten Verkehrsteilnehmer: „Das ist kein Wunder, dass die Leute die neuen Schilder gar nicht bemerken. Viele fahren hier seit 40 Jahren lang.“ Er macht aber vor allem die Stadt dafür verantwortlich, dass der erhoffte Effekt des Verkehrsversuchs bisher ausbleibt. Der Kästorfer kritisiert nicht nur die aus seiner Sicht verwirrende Beschilderung, sondern auch, dass es keine Hinweisschilder auf die geänderte Verkehrsführung und keine Verkehrskontrollen gibt.

In der Tat gibt es innerhalb von wenigen hundert Metern diverse Verkehrsschilder. Der neue Wegweiser hinter dem VW-Parkplatz Nord zeigt für den Geradeaus-Verkehr das Durchfahrt-verboten-Symbol. Dann folgt ein altes Schild, das zum Blinken auffordert – auch für die langgezogene Linkskurve, wo Autos nun gar nicht mehr entlangfahren dürfen. Aber erst nach der Einmündung zum und vom Tunnel unter der B 188 kommt tatsächlich das Durchfahrt-verboten-Schild.

„Das ist kein Wunder, dass die Leute die neuen Schilder gar nicht bemerken. Viele fahren hier seit 40 Jahren lang.“ Francescantonio Garippo, Ortsbürgermeister

Kästorfer Ortsbürgermeister kritisiert verwirrende Verkehrsschilder

„Das ist doch total verwirrend. Das Durchfahrt-verboten-Schild sehen die Autofahrer als letztes, dann ist es schon zu spät. Die merken das gar nicht. Das muss weiter nach vorne“, konstatiert der Ortsbürgermeister. Der erste neue Wegweiser sei ebenfalls irritierend, „das sieht so aus, als ob man gar nicht geradeaus bis zur Einmündung am Tunnel dürfte“. Und das Hinweisschild zum Blinken sei nun überholt. Garippo: „Ich habe das Ordnungsamt schon informiert, dass das geändert werden muss und dass wir hier Kontrollen brauchen, damit der Verkehrsversuch auch klappt.“

„99 Prozent der Autos, die hier durchfahren, biegen dann nach links ab und fahren nur durch Kästorf durch, weil sie meinen, so Zeit zu sparen“, ist Garippo schon seit Jahren überzeugt: „Kein Einziger will im Dorf einkaufen, die wollen nur abkürzen.“ Dafür spreche, dass es viele Autos mit Kennzeichen aus der Region seien. Daher hat der Ortsrat 2023 auch bei den Workshops zum vierspurigen Ausbau der B 188 vehement dafür plädiert, dass es über die Straße Breiter Föhrd keinen Durchgangsverkehr durch Kästorf geben darf.

Wichtig ist dem Ortsbürgermeister, dass die Autofahrer nicht den Eindruck bekommen, drangsaliert zu werden: „Sie können ganz bequem und ohne Ampel in beiden Richtungen auf die B 188 einfädeln. Ich möchte doch auch, dass die VW-Leute nach der Schicht vernünftig nach Hause kommen – aber eben nicht mitten durch Kästorf fahren.“

