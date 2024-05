Wolfsburg. 16.000 Mal wurde die Wolfsburg-App schon heruntergeladen. 2024 soll sie noch benutzerfreundlicher werden. Das ist geplant.

Die Wolfsburg-App erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Seit dem Start im November 2021 hat eine fünfstellige User-Zahl die Smartphone-Anwendung der Stadt Wolfsburg heruntergeladen. Sascha Hemmen berichtete in der jüngsten Sitzung des Strategieausschusses von 16.000 Downloads.

Zufriedengeben will sich der Leiter des Referates Digitalisierung und Wirtschaft damit nicht. „Es ist ein guter Start“, sagte er am vergangenen Mittwoch in den neuen Räumlichkeiten der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing Gesellschaft. „Aber das reicht mir noch nicht.“

Wolfsburg-App soll neue Funktionen bekommen

Die Stadtverwaltung bittet den Rat für die Weiterentwicklung der Wolfsburg-App um Geld. Die Wolfsburger sollen künftig mit der Anwendung auch ganz einfach Sperrmülltermine beantragen oder nachschauen können, welche Apotheke gerade Notdienst hat. Der Mängelmelder soll zusätzliche Funktionen erhalten. Auch weitere Verbesserungen sind geplant. Hemmen erklärte, die Bedürfnisse der Nutzer noch stärker in den Vordergrund rücken und erfüllen zu wollen. Die Bedienung der Wolfsburg-App soll intuitiver werden. Stark genutzte Angebote sollen weiterentwickelt, andere fallengelassen werden.

Wie der Referatsleiter berichtete, haben neue Funktionen die Nutzung immer wieder wachsen lassen. Als Beispiele nannte er die Baustelleninfos sowie den Veranstaltungskalender, den sich viele Wolfsburger gewünscht hätten. Der Eventkalender spreche auch die anderweitig mit der App noch schwer zu erreichende Zielgruppe unter 20 Jahren an. Bis jetzt ist es der Verwaltung noch nicht gelungen zu ergründen, was die App für Jugendliche und ganz junge Erwachsene abgesehen davon tun könnte.

Wolfsburg-App wird benutzerfreundlicher

Zwecks Demokratieförderung hat die Wolfsburg-App pünktlich zur Europawahl eine neue Funktion erhalten. Direkt über die Startseite gibt es Informationen zur Wahl, den Wahlbezirken und Wahllokalen. Unentschlossene Wähler können auf den Wahl-O-Mat zugreifen und sich mit den Parteien auseinandersetzen. Falls die neue Funktion noch nicht auf dem Startbildschirm zu finden ist, sollte eine Aktualisierung der App dieses Problem beheben.

CDU-Ratsherr Kai Kronschnabel bat in der Ausschusssitzung darum, die Baustelleninfos in der Wolfsburg-App zu präzisieren. Er wünscht sich eine schnell sichtbare Unterscheidung zwischen Sperrungen und weniger einschneidenden Verkehrsbehinderungen.

Ein neues Feature zur Europawahl

Sabah Enversen (SPD) ist der Benzinpreis-Check nicht aktuell genug. Wenn er an einer Tankstelle ankomme, sei der Sprit häufig schon wieder teurer, als beim Losfahren angezeigt, kritisierte er. „Ich kenne den Frust“, bestätigte Hemmen. Der aktuelle Anbieter liefere Daten mit 15 bis 30 Minuten Zeitversatz. Um bessere Daten zu bekommen, müsste die Wolfsburg-App aber das gesamte Bundesgebiet darstellen. Das erscheint der Stadtverwaltung wenig sinnvoll.

Die Weiterentwicklung soll in diesem Jahr rund 800.000 Euro kosten. Die Kommune muss davon aber maximal ein Drittel zahlen. Der Rest kommt aus dem Smart-Cities-Förderprogramm.

