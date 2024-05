Wolfsburg. An den Feiertagen Brötchen und Kuchen kaufen? Wir verraten, welche Bäcker in Wolfsburg am Pfingstsonntag öffnen. Und welche am Montag.

Langes Wochenende! Ausschlafen, und danach reichlich Zeit zum Frühstücken. Pfingsten verspricht Entspannung, bringt aber die Frage mit sich: Wo gibt es am Pfingstsonntag und Pfingstmontag frische Brötchen, Croissants und Hörnchen?

Die Versorgungslage ist an diesen Feiertagen gar nicht so schwierig. Nur an einem Tag sind fast alle Bäckereien in Wolfsburg geschlossen.

Am Pfingstsonntag sind viele Bäckereien in Wolfsburg geöffnet

Heidebäckerei Meyer: In den Wolfsburger Café-Magie-Filialen sowie der Heidebäckerei-Meyer-Filiale im Rewe-Markt am Laagberg können Kunden am Pfingstsonntag zu ihren gewohnten Öffnungszeiten einkaufen. Ehmen: 7 bis 10.30 Uhr und 14 bis 17 Uhr. Vorsfelde: 8 bis 17 Uhr. Detmerode: 7 bis 10.30 Uhr. Laagberg: 8 bis 11 Uhr. „An Pfingstmontag haben wir komplett geschlossen“, erklärt das Gifhorner Unternehmen.

Bäckerei Leifert: Die zahlreichen Filialen der Bäckerei Leifert in Wolfsburg sind am Pfingstsonntag, 19. Mai, nach Unternehmensangaben wie an anderen Sonntagen geöffnet. Am Pfingstmontag bleiben sie allesamt geschlossen

Bäckerei Steinecke hat an Pfingsten zwei Filialen offen

Bäckerei Steinecke: Die Steinecke-Filialen in Wolfsburg sind an den Pfingstfeiertagen fast alle geschlossen. Es gibt aber zwei Ausnahmen. Die Bäckerei im Hauptbahnhof versorgt Kunden heute und morgen von 6 bis 18 Uhr. Und die Filiale am Klinikum Wolfsburg ist an beiden Pfingsttagen von 8 bis 16 Uhr geöffnet.

Bäckerei „Das Brot“: Die Bäckerei „Das Brot“ in der Autostadt ist an Pfingsten an beiden Feiertagen geöffnet. Wer dort Bürlis, Croissants oder andere Backwaren kaufen möchte, wird am Sonntag und Montag zwischen 7.30 und 18 Uhr fündig.

Am Pfingstmontag sind nur sehr wenige Bäcker in Wolfsburg geöffnet

Bäckerei Cadera: Bei Cadera muss man am Pfingstsonntag oder Pfingstmontag dagegen gar nicht erst auflaufen. Die Filialen in Wolfsburg sind alle geschlossen. „Wir gönnen unseren fleißigen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen diese freien Tage“, hatte Cadera-Geschäftsführer Hendrik Wolf-Doettinchem schon vor den anderen Mai-Feiertagen erklärt.

Goldbäcker Schulze: Auch wer normalerweise auf die Brötchen von Goldbäcker Schulze schwört, hat an Pfingsten Pech. Das Geschäft in Vorsfelde war nur am Pfingstsamstag bis 13 Uhr geöffnet, Sonntag und Montag ist es dagegen geschlossen.

Hinweis: Die Übersicht der Öffnungszeiten erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Haben wir Ihre Lieblingsbäckerei versehentlich vergessen? Dann schreiben Sie bitte an redaktion.wolfsburg@funkemedien.de.

Mehr wichtige Nachrichten aus Wolfsburg lesen:

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert: