Wolfsburg. Vor 40 Jahren war das legendäre Treffen eine fast familiäre Veranstaltung. Beim Treffen in Wolfsburg wird es ein Comeback geben.

Volkswagen-Arena Wolfsburg statt Wörthersee und Reifnitz. Vom 26. bis 28. Juli steigt erstmals das große Golf GTI-Fantreffen vor den Toren des Stammwerkes von VW. Statt der zuletzt anarchischen Treffen in Österreich wird man in Wolfsburg zu den Ursprüngen des Treffens zurückkehren. Und da hilft hilft ein Blick zurück in das Jahr 1984.

Das fünftägige GTI war „eine Veranstaltung der Superlative“

Volkswagen History erinnert an das dritte Treffen, das vom 30. Mai bis 3. Juni 1984 stattfand. Da hatte die Veranstaltung noch längst nicht die Dimensionen, die es später annahm. „Volkswagen und das Verkehrsamt Maria Wörth in Österreich starten heute bereits das 3. Internationale Golf GTI-Treffen. Insgesamt 1.027 Golf GTI-Fahrer und Fahrerinnen aus neun Nationen treffen sich mit etwa 2.800 Teilnehmenden bei sonnigem Wetter am Wörthersee. Die Fahrer und Fahrerinnen, mit ihren überwiegend veredelten Fahrzeugen, die 2.800 Teilnehmenden und hunderte interessierte Zuschauer machen das fünftägige GTI-Fest zu einer Veranstaltung der Superlative“, schreibt History.

Gebtoen wurde ein abwechslungsreiches Programm. Während der gesamten Zeit konnten Teilnehmer und Gäste technische Vorträge rund ums Auto besuchen. Im Messezelt zeigten 23 Tuning- und Zubehörfirmen, wie man sein Fahrzeug modifizieren kann, um Leistung, Aussehen und Funktionalität zu optimieren und zu gestalten. Neben einer Rallye durch Kärnten und einem Autoslalom, fanden Fußballturniere, Wiesenkegeln und ein Tretbootrennen statt. Das Highlight war die GTI-Tombola, bei der Urlaubsreisen und Sachpreise im Gesamtwert von 30.000 DM zu gewinnen waren.

„GTI fahren ist vernünftig und chic zugleich“

„Der Golf GTI ist ein klassenloses Auto, mit dem sich jede Käufergruppe identifizieren kann. GTI fahren ist vernünftig und chic zugleich. So hat der GTI seinen eigenen Status geprägt. Sein Erfolgstrend ist ungebrochen. Neue Erkenntnisse und neue Technologien machten entscheidende Verbesserungen möglich. Verbesserungen in der Aerodynamik, in der Sparsamkeit, in Raum- und Sitzkomfort und in den Fahreigenschaften. Viele Fortschritte machen aus dem neuen Golf den besseren Golf. Das ist das Konzept, mit dem wir den Golf-Erfolg fortsetzen werden. Mancher mag sich fragen, warum wir aus dem neuen Golf nicht ein vollkommen anderes Auto gemacht haben. Mit einer von Grund auf neuen Konzeption. Diese Frage ist berechtigt. Die Antwort darauf ist logisch: Das Konzept des Golf ist noch so aktuell wie eh und je: die gelungene Mischung von typischem, funktionellem Design, großer Raumökonomie, viel Fahrspaß, Sicherheit und hoher Wirtschaftlichkeit.“, heißt es in der Veranstaltungsbroschüre zum Golf GTI-Treffen 1984.

Damals ging es um den Golf II. Inzwischen wurden in Reifnitz bereits acht Generationen präsentiert. Dazu kamen die erstaunlichen Sondermodelle, die Azubiteams von Volkswagen entwickelt und gebaut hatten. Doch das Treffen uferte im Lauf der Jahre aus. Immer wieder kam es auch im Umfeld zu Verkehrsverstößen, Lärm und Undiszipliniertheiten. Die Gemeinde zog daraus schließlich die Konsequenzen und gab die Gastgeberschaft auf. Nun knüpft VW mit der Ausrichtung 2024 an die Tradition an, die das Treffen vor 40 Jahren bestimmte.

