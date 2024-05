Wolfsburg. Die Stadt überrascht damit, dass das Gebiet in Ehmen trotz Lärmschutz-Problemen wegen Gewerbebetrieben direkt nebenan möglich sein soll.

Kommt bald das nächste Wolfsburger Baugebiet? Schon 2013 gab es erste Pläne, das Gebiet „An der Gärtnerei“ in Ehmen zu realisieren. Teilweise ist das auch längst passiert. Aber ein Teil des Geländes liegt brach, weil die Planung dafür abgekoppelt und wegen Lärmschutz-Problemen auf Eis gelegt wurde. Jetzt ploppte das Bauprojekt wieder auf. Doch die anfängliche Begeisterung eines benachbarten Unternehmers über die angeblich gelöste Schallschutz-Problematik ist blankem Entsetzen gewichen.

Im Februar lud die Stadt Wolfsburg zur Bürgerbeteiligung ein. Stadtplaner Marc Heinisch präsentierte die überarbeitete Planung. Sie sieht allerdings keine geringere Bebauung vor, mit der größere Abstände zu den Gewerbebetrieben möglich wären – sondern sogar eine noch dichtere Anordnung. Waren im zweiten Teil früher etwa 30 Wohneinheiten vorgesehen, sollen es nun 40 werden, dafür kleinteiliger. Allerdings ließen Aussagen zum Lärmschutz Hoffnung aufkeimen, dass es diesmal klappen könnte. So versicherte der Stadtplaner vor drei Monaten, dass das Schallschutz-Problem nun gelöst sei. „Ich habe ein sehr gutes Gefühl, dass wir das hinkriegen.“

Neues Schallschutzkonzept für Wolfsburger Baugebiet

Das Schallschutzkonzept sieht vor, dass hinter Reihenhäusern auf der Ostseite des Gebiets für aktiven Lärmschutz als Abschirmung zum Gewerbegebiet Carports entstehen, ähnlich wie im ersten Bauabschnitt an der Mörser Straße hinter der einst heftig umkämpften Lärmschutzwand. Zudem sei eine mindestens zwei Meter hohe Schallschutzwand zur Abschottung vom benachbarten Holzbau-Unternehmen geplant. Auch über Abstände zu den Gewerbebetrieben solle der Schallschutz gewährleistet werden, erklärte der Planer. Ebenso ist passiver Lärmschutz für Fenster und mehr geplant.

Unternehmer Rüdiger Steib mit Unterlagen zum Baugebiet „An der Gärtnerei“, durch dessen weitere Realisierung er Einschränkungen für seinen Betrieb befürchtet. © regios24 | Michael Uhmeyer

Das alles verleitete den Holzbauunternehmer Rüdiger Steib in der Veranstaltung zu einer zufriedenen Äußerung – die er inzwischen schriftlich gegenüber der Stadt revidierte: „Kompliment ans Stadtplanungsamt“, sagte er im Februar. Die Wand zu seinem Betriebsgelände könne statt zwei Meter auch gerne 2,50 Meter hoch werden, „die kann gar nicht hoch genug sein“.

Neuer Anlauf für Baugebiet in Ehmen mit veränderter Planung

Rückblick: Im Februar 2022 hatte die Ankündigung der Stadt, dass der zweite Bauabschnitt endlich weitergeplant werden soll, im Ortsrat Ehmen/Mörse keine Begeisterungsstürme ausgelöst. Mit großer Skepsis reagierten die Politiker auf die Präsentation der Stadt, die coronabedingt damals digital erfolgte. Warum sollte es plötzlich möglich sein, den nordöstlichen Teil des Geländes als Wohngebiet auszuweisen, obwohl die Lärm-Probleme insbesondere in den Nachtstunden aufgrund der Gewerbebetriebe – bis hin zum Logistik-Unternehmen Imperial, der einstigen Spedition Hansmann – unverändert bestehen?

Die Ausführungen gipfelten vor zwei Jahren in der Darstellung einer Stadtplanerin, dass bei den angrenzenden Firmen eine „Optimierung der Betriebsabläufe erforderlich“ sei. Nicht nur dem betroffenen Unternehmer Steib sträubten sich damals wieder die Nackenhaare. Auch aus dem Ortsrat kamen deutliche Worte: Den Gewerbebetrieben dürften durch das Baugebiet keine Nachteile entstehen.

Nach zwei Jahren jetzt also ein neuer Anlauf. Doch schon nach kurzer Zeit ruderte Unternehmer Steib zurück, wie sich bei Recherchen unserer Zeitung herausstellte. Auf Anfrage berichtete er, dass er seine Bedenken der Stadt bereits schriftlich mitgeteilt hat. Aus umfangreichen Unterlagen, die unserer Redaktion vorliegen, geht hervor, dass sich der Chef des alteingesessenen Familienbetriebs durch den geplanten zweiten Bauabschnitt massiv in der Betriebsausübung bedroht sieht.

In der Bürgerbeteiligung im Februar war auf den Plänen zu erkennen, wie dicht die Wohnhäuser (links im grünen Bereich) an die Gewerbebetriebe (rechts, grau) gebaut werden sollen. (Archiv) © regios24 | Darius Simka

Wolfsburg Holzbauunternehmer fürchtet Einschränkungen für Betrieb

Zwar sei für seinen Betrieb im geplanten B-Plan nun kein Mischgebiet mehr vorgesehen, sondern ein reines Gewerbegebiet. Nach der TA Lärm (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm) würden damit auf seinem Grundstück die maximal möglichen Immissionen von 50 Dezibel nachts und 65 Dezibel tags als zulässig festgeschrieben, schrieb Steib Anfang März an die Stadt. Es werde aber erneut versäumt, die anderen Betriebe im Gebiet Bockhorst/Kohlland in den B-Plan aufzunehmen, darunter der Logistiker Imperial und das Busunternehmen Habener.

In der Bürgerbeteiligung habe ihn die Ankündigung beruhigt, „dass genügend aktive Schallschutzmaßnahmen eingeplant sind, die ein friedliches Nebeneinander von Wohnen und Gewerbe ermöglichen“. Aber: „Nachdem ich mir die Unterlagen durchgesehen habe, bedauere ich es, Ihnen mitteilen zu müssen, dass meine Erleichterung blankem Entsetzen gewichen ist.“

In der Zwischenzeit ließ sich Steib rechtlich beraten, berichtete er kürzlich beim Besuch unserer Zeitung. Er führte zunächst über das große Betriebsgelände, um den geringen Abstand zur geplanten Wohnbebauung deutlich zu machen, ebenso wie die Geräuschkulisse: An der Nordseite stehen Container zum Abladen von Baumaterialien, nur schätzungsweise 50 Meter vom geplanten ersten Wohnhaus entfernt. Gabelstapler und andere Fahrzeuge sind unterwegs, es wird verladen und transportiert. Der Unternehmer weist auf das Firmengrundstück nördlich davon, mit einer Grünfläche mit ein paar Bäumchen. „Das ist im Planentwurf als Grünfläche vorgesehen. So sollen hunderte Quadratmeter teure Gewerbefläche in Grünland umgewandelt werden“, ist Steib irritiert. „Grünpflanzungen sollten auf der Fläche des Investors entstehen, nicht auf dem Privatgrund des Nachbarn.“

Bauingenieur hat Lärmschutz-Gutachten für Ehmer Baugebiet gecheckt

Weitere Kritikpunkte hat Rüdiger Steib zuhauf. Als Bauingenieur, der nach eigenen Angaben bei Bauprojekten seiner Firma regelmäßig selbst mit der Schallschutz-Thematik zu tun hat, hat er sich das neue Schallgutachten der AMT Ingenieurgesellschaft mbH vom 20. März zukommen lassen und darin im Abgleich mit dem alten Gutachten diverse wunde Punkte gefunden. So bemängelt er, dass die Immissionsflächen auf seinem Gelände zu klein berechnet seien. Fälschlich werde sein Betrieb als Holzhandel bezeichnet, nicht als Holzbauunternehmen.

In einem gemeinsamen Schreiben mit dem benachbarten Busunternehmen legte er dar, dass frühmorgendlicher Winterräumdienst auf den Betriebsgrundstücken ab 4 beziehungsweise 5.30 Uhr kein Sonderfall sei. Auch biete eine Holzwand an der Grenze zum Baugebiet keinen Schallschutz, sondern habe allenfalls einen Placebo-Effekt. Seiner Meinung nach wäre eine durchgehende und massive Lärmschutzmauer mit einheitlicher Höhe nötig.

„Ich frage mich, warum man überhaupt ein neues Schallgutachten braucht. Bei mir hat sich nichts geändert“, versichert Steib. Er äußert den Verdacht, dass damit die hohen Lärmpegel „schöngerechnet“ werden sollten. Sein Fazit in einem weiteren Schreiben an die Stadt im April, das unserer Zeitung vorliegt: „Wäre das Wohngebiet ,An der Gärtnerei II‘ als erstes vorhanden gewesen – nie hätte sich unser Gewerbegebiet diesem Wohngebiet so annähern dürfen. Warum ist das umgekehrt möglich?“ Der Ehmer versichert, dass er das Baugebiet nicht verhindern wolle und ist im Gespräch mit der Stadt; auch den Ortsrat hat er informiert. „Aber ich will meine berechtigten Interessen wahren.“ Es gehe um die Zukunftsfähigkeit seines Unternehmens.

„Wäre das Wohngebiet ,An der Gärtnerei II‘ als erstes vorhanden gewesen – nie hätte sich unser Gewerbegebiet diesem Wohngebiet so annähern dürfen.“ Rüdiger Steib, Holzbauunternehmer in Ehmen

Bauunternehmen möchte sich zu Wolfsburger Bauprojekt nicht äußern

Bei Steib schrillen auch deshalb alle Alarmglocken, weil der 1919 gegründete Familienbetrieb schon einmal wegen heranrückender Wohnbebauung weichen musste: Ursprünglich befand sich die Firma im Ehmer Altdorf, Brunsroder Straße/An der Mühlenriede, und ist seit 1979 am Bockhorst ansässig. Für ein wenig Entspannung sorgte bei ihm 2014 eine Aussage der damaligen Stadtbaurätin Monika Thomas: „Herr Steib, Sie haben Bestandssicherung, wenn wir einen Bebauungsplan aufstellen.“

Thorsten Schmidt, der das Projekt mit seinem Bauunternehmen Schmidt endlich zum Abschluss bringen möchte, wollte sich derzeit nicht zum Sachstand und zu Fragen in Bezug auf die Lärmschutz-Problematik äußern. Er verwies an die Stadt. Klar ist jedoch, dass er das schon vor rund zwölf Jahren erworbene und immer noch brach liegende Areal endlich entwickeln und vermarkten will.

Stadt Wolfsburg bestätigt weitere Lärmwertüberschreitungen

Zu einer Anfrage unserer Zeitung nahm die Stadt am Donnerstag zusammenfassend Stellung, nicht auf alle Fragen. „Im alten und aktuellen Lärmgutachten sind die Ausgangsannahmen zu den Betriebsabläufen aller umgebenden Gewerbebetriebe gleich geblieben“, teilte Jan-Niklas Schildwächter von der Stadt-Pressestelle mit. Das neue Gutachten beziehe sich jedoch nicht nur auf die freie Schallausbreitung, „sondern betrachtet die Stellung der Gebäude im zweiten Bauabschnitt und hier insbesondere die beiden Reihenhauszeilen mit deren abschirmender Wirkung“. Der Entwurf sei so verändert worden, „dass im Baugebiet Reihenhauszeilen so angeordnet werden, dass sie selbst eine schallabschirmende Wirkung erzeugen“.

Und: „Weiter ist beim Betriebsablauf der Tischlerei nicht mehr ein Winterräumdienst vor 6 Uhr eingerechnet worden. Konform zur TA Lärm wurde dieser als seltenes Ereignis eingestuft, was eine Verbesserung der Nachtwerte ergibt“, erklärte der Pressereferent. Genau das bestreitet Steib.

„Dennoch gibt es weiterhin, wie im ersten Gutachten, Richtwertüberschreitungen“, bestätigte der Pressereferent. „Um die Richtwertüberschreitungen zu reduzieren, werden entlang der Grundstücksgrenze Carportanlagen in Verbindung mit Schallschutzmauern platziert. Die dann angrenzenden Wohngebäude reagieren in der Art, dass auf der dem Gewerbe zugewandten Seite immissionsunempfindliche Räume (Eingang, Treppenhaus, Bäder, Küchen, etc.) angeordnet werden oder entsprechende Fenster und Raumlüftungen eingebaut werden.“

