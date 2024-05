Wolfsburg. Die Verödung der Wolfsburger Innenstadt alarmiert Politiker. Jetzt wurden neue Vorschläge gemacht, um das Ruder herumzureißen.

Um der Wolfsburger Innenstadt wieder mehr Leben einzuhauchen, ziehen Politik und Stadtverwaltung nun auch direkte Subventionen in Betracht. Im Strategieausschuss wurde am Mittwoch öffentlich, dass Mietkostenzuschüsse an Unternehmen im Gespräch sind. Die Idee ist offenbar schon ziemlich konkret.

Zuerst wurde sie in den neuen Räumen der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing Gesellschaft in der nördlichen Porschestraße von Josephine Stein erwähnt. Die Bereichsleiterin für Handel und Zentren stellte in der Ausschusssitzung acht Sofortmaßnahmen für die Innenstadt vor, die nach Meinung der WMG in den kommenden zwei Jahren realisiert werden sollten. Einer dieser acht Vorschläge sind Mietzuschüsse als Gründungsförderung für Start-Ups, neue Geschäfte oder andere Betriebe, die sich in den Ladeneinheiten in der City ansiedeln möchten.

Neuer Vorschlag: Mietzuschüsse gegen Leerstände in der Wolfsburger Innenstadt

Auch Oberbürgermeister Dennis Weilmann warb für den Mietzuschuss. „Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt“, sagte er. In der Innenstadt seien einige Branchen übermäßig vertreten, während andere fehlten, die ihr gut tun würden. Dass sich in der Einkaufsmeile immer mehr Nagelstudios und Friseure, Imbisse und Billigläden ausgebreitet haben, ist kaum zu übersehen.

Auch Weilmanns CDU-Parteikollege Kai Kronschnabel sprach sich für die Subventionierung von Mieten aus. Diese müssten „gesponsert“ werden, weil sich einige Unternehmen andernfalls nur in größeren Städten ansiedeln würden. Zudem sei es eine Maßnahme, mit der sich kurzfristig Verbesserungen erreichen ließen. „Ein Sponsoring ist schnell aufgelegt“, so Kronschnabel.

WMG stellt Fahrplan zur Aufwertung der Porschestraße vor

Politik und Verwaltung ringen nach wie vor um einen Masterplan zur Stärkung der Innenstadt. Dort sind zwar große Neubauprojekte wie die Brawo-Arkaden und die Brawo-City angekündigt, doch aktuell finden die Wolfsburger in ihrer Fußgängerzone wie auch der City-Galerie immer weniger ansprechende Geschäfte und immer mehr Leerstand oder Ramsch. Verschärft wird die optische Misere dadurch, dass die Volksbank Braunschweig-Wolfsburg diverse Ladeneinheiten leergezogen hat, um den Abriss für die neuen Brawo-Arkaden vorzubereiten.

„Ein Sponsoring ist schnell aufgelegt.“ CDU-Ratsherr Kai Kronschnabel

Ralf Krüger (SPD) bat in der Sitzung angesichts des Bildes zwischen City-Galerie und Schiller-Galerie inständig darum, „dass diese Ödnis aufgehoben wird“. Er möchte, dass die leerstehenden Flächen bis zum Abriss, den er frühestens im Herbst erwartet, übergangsweise bespielt werden, von Vereinen und Kultureinrichtungen etwa. Doch Krüger sieht nicht nur am Übergang zur Pestalozziallee Probleme, sondern in der ganzen Fußgängerzone „Baustellen ohne Ende“: „Es macht einen mehr als schlechten Eindruck, was man auf der gesamten Porschestraße erlebt“, kritisierte er.

Ruf nach Sofortmaßnahmen für die Wolfsburger Porschestraße

Die WMG schlägt für die kommenden zwei Jahre neben der Einführung von Mietzuschüssen für Unternehmen die Weiterplanung des neuen Nordkopfes vor. Das sei ein Riesenprojekt, das enorme Kapazitäten binde, sagte Stein. Außerdem sollen Förderprojekte mit Mitteln aus dem Programm „Resiliente Innenstädte“ umgesetzt, eine Strategie für den künftigen Umgang mit Erbbaugrundstücken in der Porschestraße entwickelt und ein Konzept zur Weiterentwicklung der Wohnungsbestände in der City aufgestellt werden.

Zwei weitere Maßnahmen kennt man schon: Ein neues Verkehrskonzept für die Innenstadt hat der Rat bereits in Auftrag gegeben. Ein digitales Parkleitsystem möchte die Stadt Wolfsburg bis 2026 auf die Straßen und Endgeräte bringen. Nach Meinung der WMG wäre es außerdem wichtig, ein Handbuch aufzulegen, das sämtliche Nutzungen in der Porschestraße von der Leitung bis zu potenziellen Gastro-Flächen auflistet und regelt.

Leerstehende Läden in der Fußgängerzone warten auf Abriss

Für die kommenden zehn Jahre entwickelt die WMG nach dem „Kompass Innenstadt“ gerade ein „Regiebuch“ mit sechs Handlungsfeldern für die Innenstadt. Sie empfiehlt erstens, in dieser Zeit die Rahmenbedingungen zu verändern, zum Beispiel durch Klimaanpassungen. Zweitens schlägt sie vor, den öffentlichen Raum mehr in Szene zu setzen und lebendiger zu gestalten. Fördermittel und Gelegenheiten wie sich ohnehin auftuende Baustellen sollen – drittens – für Verbesserungen genutzt werden.

Viertens rät sie, auch weiterhin neue Nutzungen zu erproben. Etwa mit mobilen Bauten wie am Nordkopf, versetzbaren Möbeln wie auf dem Hollerplatz und Experimenten in leerstehenden Ladeneinheiten. Fünftens sollen Vereine und die Kulturszene aktiviert werden, um mehr Leben in die City zu bringen. Und sechstens erachtet es die WMG auch mittelfristig als wichtig, die Zusammenarbeit der Porschestraße-Anrainer zu organisieren. Sie treffen sich regelmäßig zum Innenstadt-Dialog. In dieser Woche gab es eine Veranstaltung zu Gastronomie und Smart City.

