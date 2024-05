Wolfsburg. Nach dem Freibad in Fallersleben hat auch das VW-Bad in Wolfsburg die Pforten geöffnet – und es gibt ein paar Neuerungen.

Der allmorgendliche Sprung ins Sportbecken des VW-Bades ist für Marc Broschei ein „Frische-Kick“. „Besser als Kaffee“, findet der Nordstädter, der in der Frühe um 6 Uhr zu den ersten Gästen des Freibades zählte. Am Mittwoch startete das im Juli 1951 von den Wolfsburgern in Besitz genommene Bad bei herrlich blauem Himmel und 14 Grad Lufttemperatur in die Saison 2024.

„Wir freuen uns, dass die Freibadsaison endlich losgeht und nach dem Freibad Fallersleben nun auch das VW-Bad seine Pforten öffnet. Allen Badegästen wünschen wir viel Spaß und einen schönen Sommer in unseren Freibädern“, sagt Jan-Niklas Schildwächter von der städtischen Kommunikationsabteilung.

Wer früh ins Wolfsburger VW-Bad kommt, hat mehr Platz zum Schwimmen

Wie gut Schwimmen ihm tut, weiß Marc Broschei seit vergangenem Juli. „Ich war irgendwie eingerostet, und seit ich mich wieder bewege, schwimme und laufe, geht es meiner Physis besser.“ Das Bad liegt für ihn auf dem Weg zur Arbeit, hier absolviert er seine „20 Runden“: „Es tut einfach gut, so in den Tag zu starten, danach kann man erfrischt ans Werk gehen.“

Bewegung tut gut – das weiß seit vergangenem Sommer auch Marc Broschei, der in der Frühe um 6 Uhr zu den ersten Gästen des Freibades zählte. „Besser als Kaffee“, findet der Nordstädter. © FMN | Stephanie Boy

Ambitioniert ist auch Marion Schneider aus Weyhausen unterwegs – sie krault drei bis vier Mal in der Woche in 25 bis 26 Minuten ihre 1000 Meter. „Ich walke und wandere auch noch, um mich fit zu halten“, verrät die 66-Jährige, die sich seit ihren Teenagertagen im Wasser tummelt. Die frühe Uhrzeit bevorzugt sie, weil dann „nur Schwimmer unterwegs sind“ und es allgemein nicht „so voll ist“. Damit’s morgens (noch) schneller geht, trägt die Sportbegeisterte aus Weyhausen den Badeanzug schon drunter, wenn sie das Bad betritt, kurz noch die Schwimmbrille aufgesetzt, auf der Smart-Watch auf Start gedrückt, und los geht’s.

Für die Frühschwimmer im VW-Bad ist es die erste Sporteinheit

„Draußen schwimmen ist am schönsten“, meint auch Ivonne Schuckert-Thiele, die in den vergangen zwei Wochen sogar in Fallersleben zum Früh-Schwimmen war, jetzt aber im VW-Bad ihre Runden drehen wird. Warum? „Weil es hier einfach herrlich ist, dieses historische Ambiente, eingesäumt von den hohen Bäumen des Waldes – das ist unvergleichlich“, schwärmt die Schwimmerin aus Weyhausen, die seit zehn Jahren zu den Stammgästen zählt.

Mit seinen 91 Jahren ist Erhard Buhl der lebende Beweis dafür, dass Schwimmen fit hält: Seit 1991, als er in den Ruhestand ging, zieht der Vorsfelder seine Bahnen im VW-Bad. „Früher waren wir auch oft mit der Familie hier“, erzählt der rüstige Senior. © FMN | Stephanie Boy

Egal, wie das Wetter ist, auch Andreas Paschke aus Nordsteimke zählt seit Jahren zu den „frühen Vögeln“: „Ich bin gerne an der frischen Luft.“ 1500 bis 1800 Meter absolviert er, dann geht’s weiter zur Arbeit. „So habe ich morgens meine erste sportliche Einheit schon hinter mir“, sagt Andreas Paschke.

Im VW-Bad in Wolfsburg gibt‘s neue Liegen, Blumen und Bäume

Dass Schwimmen gesund hält, dafür ist Erhard Buhl der lebende Beweis: Der 91-Jährige zieht seine Bahnen, seit er 1991 in den Ruhestand ging. „Früher waren wir auch oft mit der Familie hier“, erzählt der rüstige Senior, der nicht nur schwimmt, sondern auch noch Volleyball spielt und bei der Gymnastikgruppe mitmacht. Als er noch jünger war, ist er sogar noch gejoggt. „Der Sport hat mir geholfen, gut ins Alter zu kommen“, ist sich der Vorsfelder sicher, der bis vor kurzem noch jeden Morgen seine 1000 Meter abgeleistet hat: „Jetzt schwimme ich 30 Minuten lang, das reicht mir mittlerweile.“

„Der Vorteil der Bänke ist es, dass sie nicht gestrichen werden müssen.“ Domenique Hentrich, stellvertretender Badleiter,

Damit das Bad zur Eröffnung „in neuem Glanz erstrahlt“, haben der stellvertretende Badleiter Domenique Hentrich und seine Mitarbeitenden seit Wochen Hand angelegt. Es wurde literweise weiße Farbe auf die Holzbretter der Unterdecke im Eingangsbereich gestrichen und zwölf Blumenkästen aus Holz aufgestellt und bepflanzt. Die Mitglieder des Fördervereins VW-Bad haben Spendengelder akquiriert und vier neue, klimaresistente Bäume gepflanzt.

Der Sprungturm im Wolfsburger VW-Bad ist sanierungsbedürftig

Rund ums große Becken wurden zudem vier braune Jumbo-Relax-Liegen aus recyceltem Plastik aufgestellt. „Der Vorteil der Bänke ist es, dass sie nicht gestrichen werden müssen“, sagt der 32-jährige gelernte Fachangestellte für Bäder. Allein eine Woche lang hat es gedauert, bis die 2,5 Millionen Liter Wasser in das Sportbecken geflossen waren.

Axel Piepers (links), Leiter Geschäftsbereich Sport, und der stellvertretende Badleiter Domenique Hentrich freuen sich, dass seit Mittwoch die Pforten des VW-Bades wieder geöffnet sind und die Schwimmer in die Saison starten können. © FMN | Stephanie Boy

„Die Wärmehalle ist wieder die ganze Saison über nutzbar“, freut sich Axel Piepers, Leiter Geschäftsbereich Sport. In Kürze wird wohl auch der Widderbrunnen instandgesetzt. Außerdem sollen noch in diesem Jahr die Holzrahmen der kleinen Fenster, die eine umlaufende Reihe an den historischen Gebäuden bilden, gestrichen werden.

Sanierungsbedürftig ist der große 10-Meter-Turm. Er braucht neue Geländer, neue Farbe und vor allen Dingen müsse der Beton erneuert werden, hieß es. Hierfür müssen allerdings erst die Kosten ermittelt und dem Ratsrund vorgestellt werden. Alle Informationen zu Eintrittspreisen und Öffnungszeiten gibt es auf www.wolfsburg.de/baeder.

