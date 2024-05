Wolfsburg. Frischer Wind für Allerpark und Allersee: Umfangreiche Sanierungsarbeiten starten. Das sind die Pläne der Stadt Wolfsburg.

Der Allerpark wird von der Stadt Wolfsburg aufgehübscht, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Neben der Sanierung eines Teils des Holzdecks zwischen der Volkswagenarena und der Plaza werden auch Teile des Rundweges um den Allersee mit einbezogen. Mit diesen Themen befassen sich zwei Vorlagen, die im Planungs- und Bauausschuss am 23. Mai beraten und im Rat der Stadt am 5. Juni beschlossen werden sollen.

Diese Renovierungsarbeiten werden vorgenommen

Die schadhaften Stellen in den Holzbohlen wurden in den vergangenen Jahren nur notdürftig durch das Aufbringen von sogenannten Siebdruckplatten repariert. Deshalb wird ein Teil des Holzdecks inklusive der Unterkonstruktion erneuert, um die Verkehrssicherheit in dem besonders hoch frequentierten Bereich zu gewährleisten, teilt die Stadt Wolfsburg mit. Eingesetzt werden Nadelhölzer, deren Dauerhaftigkeit durch spezielle Prozesse verbessert wurde. Für die Deckschicht und Sitzpodeste wird sogenanntes Kebony, das mit Alkohol behandelt wurde, verwendet, für die Unterkonstruktion sogenanntes Accoya, welches mit Essig behandelt wurde. Insgesamt wird eine Fläche von rund 720 Quadratmetern erneuert. Die Kosten liegen bei fast einer Million Euro.

Auch die Promenade wird saniert

Hinsichtlich der Promenade werden im westlichen Bereich des Allerseerundweges Schadstellen entfernt und Bankplätze saniert. Ungenutzte Pflasterflächen sollen dabei entfernt werden. Durch diese Entsiegelung sollen für die Strandbesucher mehr Schattenplätze im Baumbestand des dortigen Eichenhains geschaffen werden. Die Kosten für die Arbeiten an der Promenade belaufen sich auf etwa 790.000 Euro. Sie waren bereits 2016 beschlossen und bisher geschoben worden.

Behindertengerechte Toilettenanlage entsteht

Außerdem wird die alte WC-Anlage im Eichenhain am nordwestlichen Ufer abgerissen. Als Ersatz entsteht eine behindertengerechte Toilettenanlage westlich des Eichenhaines. Sie wird mit rund 590.000 Euro zu Buche schlagen.

Diese Sanierungsarbeiten laufen bereits

Die Stadt Wolfsburg tauscht aktuell alte defekte Bänke gegen neue Sitzmöbel an gleicher Stelle aus. Insgesamt 13 neue Sitzgelegenheiten werden aktuell an verschiedenen Standorten montiert und sind dann sofort nutzbar, teilt die Stadt mit. Dabei handele es sich um Bänke mit und ohne Lehne. Das Projekt koste 40.000 Euro.

Eine der neuen Bänke am Allersee. © FMN | Stadt Wolfsburg

Auch am Hundefreilauf im Osten des Allersees werden Bänke erneuert

Am Hundefreilauf im Osten des Allersees werden zwei Doppelbankplätze erneuert. Sie werden mit jeweils zwei Hockerbänken als Ersatz für vier bereits abgebaute Exemplare versehen. Im Süden und Westen des Gewässers werden neun abgängige Sitzgelegenheiten gegen neue mit und ohne Lehne ausgetauscht. Die Plätze bieten ausreichend Fläche, um auch einen Kinderwagen neben die Bank zu stellen oder auch für Rollstuhlfahrende, um dort zu verweilen, so die Verwaltung.

Papierkörbe sind bereits in der Vergangenheit erneuert worden

„Mit der Landesgartenschau 2004 und der Erneuerung der Flächen am Allersee 2006 wurde für den Allerpark ein Banktyp festgelegt. Dieselben Banktypen, die jetzt neu installiert werden, sind bereits am Nordufer an der Ritz-Carlton-Allee verbaut. Die vorhandenen Papierkörbe wurden bereits in der Vergangenheit erneuert“, wird Erster Stadtrat und Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide in der Mitteilung zitiert.

Mehr wichtige Nachrichten aus Wolfsburg lesen:

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert:

red