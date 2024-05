Vorsfelde. Von Chemnitz nach Wolfsburg: Hanna Wetzel blickt auf ein langes Leben voller Geschichten zurück. Wie ein Jahrhundert sie geprägt hat.

Als Frank Wetzel seiner Mutter erzählte, dass sie am Sonntag 100 Jahre alt wird, konnte Hanna Wetzel das kaum glauben. „Wirklich?“, rief sie aus, „so alt wird doch kein Mensch.“ Was nicht ganz stimmt: Zum Ende des Jahres 2022 gab es in Deutschland 24.848 Menschen im Alter von 100 Jahren und älter – der höchste bisher erfasste Wert. Darunter waren viermal so viele Frauen wie Männer.

So feiert Hanna Wetzel aus Wolfsburg ihren 100. Geburtstag

Und darum feiert Hanna Wetzel am 19. Mai im DRK-Seniorenzentrum Vorsfelde in der Fritz-Weiberg-Straße ihren außergewöhnlichen Jubeltag im Kreise ihrer Familie. Ihr 80-jähriger Patensohn reist als Überraschungsgast eigens aus Süddeutschland an.

Die Wolfsburgerin blickt auf ein langes Leben zurück

Am 19. Mai 1924 in Chemnitz im Südwesten des Freistaates Sachsen geboren, verbringt das Geburtstagskind hier den Großteil seines ersten Lebensdrittels. Mit einer Schwester wächst sie als älteste Tochter von Paul und Louise Endefelder auf, die Mutter betreibt in der Stadt mit dem namengebenden Fluss einen Friseursalon. Hanna Wetzel absolviert eine Hauswirtschaftslehre und lernt in Chemnitz ihren am 30. Dezember 1921 geborenen Mann Johannes kennen. 1947 wird geheiratet. Ein Jahr später kommt Sohn Frank in Chemnitz zur Welt.

Seit 1955 leben die Wetzels in Wolfsburg – der gelernte Kfz-Schlosser hatte hier eine Anstellung im Volkswagenwerk erhalten, wo er zuletzt als Kundendienst-Lehrer gearbeitet hat. Zunächst „hausen“ sie in der damaligen „Barackenstadt“ zu dritt auf zwölf Quadratmetern zur Untermiete im Scheffelhof. Aber schon bald wird eine Wohnung an der Braunschweiger Straße frei.

Seit 1963 lebt die Familie auf dem Rabenberg – aus dieser Wohnung zieht das Ehepaar erst aus, als „nichts mehr geht“. Das war vor acht Jahren, zunächst lebte das hochbetagte Paar noch im DRK-Pflegeheim Schulzen Hof in Fallersleben. Nach dessen Schließung und nach dem Tod von Johannes Wetzel 2019, da war er 98 Jahre alt, wechselte Hanna Wetzel vor drei Jahren in die Einrichtung in der Werderstadt.

Frisör-Tradition wird fortgesetzt

1959 erblickte Tochter Uta das Licht der Welt, die die Frisör-Tradition in der Familie aufrechterhält und einen eigenen Salon „Wetzel für Haare“ in der Helmstedter Straße betreibt. Frank zieht es nach dem Abitur zur Bundeswehr, in dessen Rahmen er auch sein Studium in Paderborn absolviert. „Meine Mutter war Hausfrau mit Leib und Seele. Sonntags stand immer gutes Essen auf dem Tisch, mal gab es Gulasch, mal Rinder-Rouladen. Und die Familie hat sich versammelt“, erzählt Sohn Frank, während seine Mutter im Sessel nebenan sitzt und vor sich hin lächelt. Frank Wetzel: „Der Mama geht es gesundheitlich eigentlich gut. Aber sie hat nur manchmal noch helle Momente.“

Urlaube waren für die Jubilarin besonders bedeutungsvoll

Dabei hat die Jubilarin wirklich viel erlebt, kann auf ein erfülltes und entspanntes Leben zurückblicken – viele Jahre davon mit Ehemann Johannes an ihrer Seite. In den 70er- und 80er-Jahren haben die beiden auf ihrer Scholle im Kleingartenverein Am Schäferbusch gewerkelt, sind nach Österreich, nach Mayrhofen im Zillertal, später nach Südtirol zum Wandern in den Urlaub gefahren. Auch Langlauf hat das Duo betrieben – vor allem im nahegelegenen Harz. „Mein Vater war die Ruhe und Geduld in Person und hat das oft hitzige Temperament meiner Mutter ausgeglichen – ihr dabei immer sanft über den Handrücken gestreichelt“, erinnert sich der Sohn.

Fünfmal waren Johannes und „seine Hanna“ sogar in Amerika. Dort hatten sie aus Chemnitzer Zeiten noch Freunde, die in die USA ausgewandert waren und die sie auf sechswöchige Road-Trips an der Ostküste entlang, durch den mittleren Westen und durch Kalifornien mitgenommen haben. Wetzel: „Die Eltern mussten nur die Flüge bezahlen.“

Heute hat die Jubilarin mit Franks Kindern Tanja und Marc zwei Enkel. Und ist schon zweifache Ur-Oma. Das dritte Urenkel-Kind ist unterwegs und soll im Juli das Licht der Welt erblicken. „Meine Mutter hat ihr Leben in vollen Zügen genossen“, ist sich der Sohn sicher.

