Wolfsburg . Zahlreiche Hebel, enge Kurven: Der Wolfsburger Joel Kenzel macht eine Ausbildung zum Busfahrer. Darum ist er vom Busfahren fasziniert.

Rücksichtslose Autofahrer, pöbelnde Fahrgäste und Zeitstress: Für Busfahrer sind das einige von vielen Herausforderungen im Alltag. Joel Kenzel macht derzeit eine Ausbildung zur Fachkraft im Fahrbetrieb. Tag für Tag steuert er seinen 18 Meter langen Bus durch das Stadtgebiet von Wolfsburg. Dabei gleicht kein Tag dem anderen: Baustellen, enge Straßen oder Radfahrer, die sich nicht überholen lassen. Schwierige Umstände, denen Joel Kenzel dennoch trotzt und mit voller Leidenschaft seinen 17 Tonnen schweren Bus durch die VW-Stadt fährt. Ein Portrait über die Passion für den Linienbus.

Wolfsburger Busfahrer erfüllt sich mit Ausbildung einen Kindheitstraum

Um 2.30 Uhr morgens erklingt der schrille Ton des Weckers. Manchmal ist es noch dunkel, wenn Joel Kenzel seine Wohnung im Dienste der Mobilität für die Wolfsburger verlässt. Seine Frühschicht beginnt um 3.45 Uhr. Seit September 2022 macht Kenzel eine Ausbildung zur Fachkraft im Fahrbetrieb bei der Wolfsburger Verkehrs-GmbH. Die dreijährige Ausbildung umfasst neben dem Busfahren auch Einsätze im Kundenservice oder in der Leitstelle, um die Zusammenhänge des Mobilitätssystems zu verstehen.

Die Begeisterung für das Busfahren entwickelte sich schon im frühen Kindesalter. „Seit dem Kindergartenalter bin ich von Bussen fasziniert. Mit meinen Eltern habe ich viele Ausflüge mit dem Bus gemacht“, erinnert sich Kenzel. Dass er nun selber Verantwortung für viele Fahrgäste trägt und auf den Straßen Wolfsburgs unterwegs ist, macht ihn stolz: „Busfahrer zu werden, war mein Kindheitstraum, der jetzt in Erfüllung geht.“ Seit 2017 besitzt die Wolfsburger Verkehrsgesellschaft eine eigene Bus-Fahrschule. In theoretischen Modulen lernen die Auszubildenden alles über das lange Gefährt. In Fahrstunden mit einem Fahrlehrer stellen die Fahrschüler ihr Können unter Beweis. Nach 60 Fahrstunden konnte Kenzel alleine im Wolfsburger Linienverkehr unterwegs sein.

Der Wolfsburger Joel Kenzel macht eine dreijährige Ausbildung zur Fachkraft im Fahrbetrieb. © regios24 | Lars Landmann

Enger Fahrplan und kurze Wendezeiten: Herausforderungen eines Wolfsburger Busfahrers

Bevor Joel Kenzel von Haltestelle zu Haltestelle fährt, um die Wolfsburger durch die Stadt zu bringen, schnappt er sich seine schwarze Diensttasche. In ihr befinden sich die Dienstliste, Schichtenüberblick und Pausenbrote. Der Arbeitstag beginnt auf dem Betriebshof der WVG. Nach einer kurzen Abfahrkontrolle mit Lichtcheck oder Prüfung des Reifenzustandes, kann die Tour durch die Stadt losgehen. „Man fährt jeden Tag einen anderen Bus und die Sicherheit steht an erster Stelle“, betont der 22-Jährige.

Acht Stunden wird der motivierte junge Mann vorbei am VW-Werk, Kunstmuseum und Hauptbahnhof unterwegs sein. In dieser Zeit begegnet er einigen Herausforderungen. „Man wird von vielen Autofahrern mit dem Bus falsch eingeschätzt. Viele überholen oder verhalten sich rücksichtlos“, beklagt Kenzel. Umleitungen im Straßenverkehr, Stau, ein enger Fahrplan und kurze Wendezeiten an der Endhaltestellen sorgen für ein gewisses Stresslevel. Dabei immer im Nacken: die eng bemessene Zeit. „Für Verspätungen haben einige Fahrgäste kein Verständnis, obwohl ich als Busfahrer dafür nichts kann“, erzählt der Auszubildende. Trotzdem lässt sich der 22-Jährige von den Umständen nicht unterkriegen: „Ich finde es sehr entspannend Bus zu fahren. Man lernt viel von der Stadt kennen und trifft auf viele verschiedene Leute.“

„Ich finde es sehr entspannend Bus zu fahren. Man lernt viel von der Stadt kennen und trifft auf viele verschiedene Leute.“ Joel Kenzel

Pünktlichkeit und volle Konzentration sind für den Wolfsburger Busfahrer essenziell

Joel Kenzel ist trotz aller Widrigkeitengerne Busfahrer. Viele Fahrgäste seien nett und zuvorkommend, nur ein kleiner Teil würde die Konfrontation suchen. „Man verbringt viel Zeit im Bus und lebt im Takt des Fahrplans. Ich fühle mich im Bus wohl und habe einen angenehmen Arbeitsplatz“, berichtet Kenzel lächelnd. Gearbeitet wird im Schichtsystem. Frühschicht, Mittelschicht und Spätschicht wechseln sich wöchentlich ab. Besonders in den Morgenstunden sei das Fahrgastaufkommen mitunter durch die Schülerbeförderung sehr hoch. „Von vielen Fahrgästen erhalte ich dankbare und nette Worte und das überwiegt für mich“, erklärt Kenzel.

Fakten rund um das Busfahren in Wolfsburg Mitarbeiter: Die Wolfsburger Verkehrs-GmbH (kurz: WVG) hat zirka 270 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, davon an die 200 Busfahrer und Busfahrerinnen. Anzahl an Bussen: Aktuell sind insgesamt 107 Busse im Liniennetz der WVG inklusive der Busse der Subunternehmer unterwegs. Nutzkilometer: Die Busse legen im Jahr an die 5,3 Millionen Kilometer zurück. Haltestellen: Im Stadtgebiet von Wolfsburg gibt es 560 Haltestellen. Fachkräftemangel: Laut WVG sei der Druck an Fachkräften derzeit noch nicht so groß, wie bei anderen Verkehrsbetrieben. Einzelfahrten fallen gelegentlich aus. Neue Mitarbeiter werden jederzeit gesucht.

Bis zu 130 Fahrgäste passen stehend und sitzend in den rund 18 Meter langen Gelenkbus. Eine große Verantwortung, die der junge Auszubildene trägt. „Man muss immer ruhig, vorausschauend und vorsichtig fahren.“ Pünktlichkeit, volle Konzentration und eine sichere Fahrt sind für Joel Kenzel essentiell. Toilettengänge müssen gut auf Pausenzeiten abgestimmt sein.

In der Diensttasche des 22-jährigen Wolfsburgers sind die Kasse, Pausenbrote und Dienstplan verstaut. © regios24 | Lars Landmann

Wolfsburger Basketballtraining als Ausgleich zum Joballtag

Da Kenzel den Großteil des Tages sitzend verbringt, schafft er sich mit seinen Hobbys einen körperlichen Ausgleich. Einmal die Woche geht er zum Basketballtraining. Zudem geht der 22-jährige gerne im Freibad vor oder nach der Arbeit schwimmen. In den Sommermonaten verbringt Kenzel seine Mittagspause draußen. Gerne fotografiert er die Busse seines Arbeitgebers zu Sonnenauf- und Sonnenuntergängen. Und schon beginnt für Kenzel ein neuer Tag, den er wieder voll und ganz auf Wolfsburgs Straßen zubringen wird.

Auszubildender Joel Kenzel ist mit dem 18 Meter langen Gelenkbus der Wolfsburger Verkehrs-GmbH auf Wolfsburgs Straßen unterwegs. © regios24 | Lars Landmann

