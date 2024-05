Wolfsburg. Wenn Oliver Blume und Rudi Völler gemeinsam in einer Talk-Runde des DFB sitzen, dann geht es neben Fußball auch ums Geschäft.

Wenn Oliver Blume auf Rudi Völler trifft, dann geht es um Fußball. Genauer gesagt: um Fußball-Sponsoring auf sehr hohem Niveau. Am Mittwoch, 15. Mai, einen Tag vor der offiziellen Bekanntgabe des deutschen Kaders für die Europameisterschaft, ist es so weit. Der bekennende Fußball-Fan und Volkswagen-Chef sitzt im Berliner Group Forum des Autobauers neben der Ex-Stürmerlegende und aktuellem DFB-Sportdirektor. Wetten, dass es dabei nicht nur um Lust und Leid am runden Leder, sondern auch um einen Millionendeal gehen wird?

VW-Fußballsponsoring: Auch die Markenchefs Schäfer und Intra sind in Berlin dabei

Das Team Volkswagen besteht an diesem Abend nicht nur aus dem Kapitän Oliver Blume. Neben ihm sitzen dann VW-Markenchef Thomas Schäfer, sein Kollege Carsten Intra von Volkswagen Nutzfahrzeuge und Alexandra Popp, Stürmerin des VfL Wolfsburg und Nationalspielerin. Am 16. Mai wird Nationaltrainer Julian Nagelsmann seinen Kader für die Europameisterschaft bekannt geben, die vom 14. Juni bis zum 14. Juli in Deutschland stattfindet.

Volkswagen ist zwar nicht mehr Turniersponsor des Uefa-Events, dafür aber Mobilitätspartner des Deutschen Fußball-Bundes. Ob die Wolfsburger das auch bleiben, ist bislang noch die große Frage. Denn der Vertrag läuft in diesem Jahr aus. Neben den VW-Hochkarätern und Völler sind auch Holger Blask, Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG, und Andreas Rettig, Geschäftsführer Sport der DFB GmbH & Co. KG, beim Media Talk im Group Forum in der Friedrichstraße dabei. Die personelle Besetzung des Treffens spricht dafür, dass nicht nur über Spieler, Tore und EM-Träume gesprochen wird, sondern möglicherweise die Verlängerung des Sponsoringdeals den beiden deutschen Traditionsunternehmen im Mittelpunkt steht.

Oliver Blume ist nicht nur ein Top-Manager, sondern auch ein großer Fußball-Fan. Den Etat des VfL Wolfsburg hat er gerade erst erhöht. © regios24 | Darius Simka

Vor einigen Wochen hatte sich Blume in einem Interview mit unserer Zeitung so zum Stand der Verhandlungen geäußert: „Wir haben eine gute Zusammenarbeit mit dem DFB und befinden uns in guten Gesprächen, die Zusammenarbeit fortzuführen. Jetzt konzentrieren wir uns erst einmal gemeinsam auf die Europameisterschaft.“ Das Sponsoring-Paket umfasst bisher auch den DFB-Pokal und den Amateurfußball. Volkswagen ist schon lange Partner des DFB im Breitensport. Über die Volkswagen Group Services ist der Autobauer Besitzer und Hauptsponsor der Profiteams der VfL Wolfsburg Fußball GmbH. Porsche ist zudem Anteilseigner der VfB Stuttgart 1893 AG. Beide Marken unterstützen in Deutschland und weltweit Nationalteams, Mannschaften und den Nachwuchsbereich.

Mit viel Geld löste VW Mercedes als Sponsor der Nationalmannschaft ab

Im ersten Bieterwettstreit überhaupt um die Trikotbrust der Nationalmannschaft hatte sich Volkswagen Mitte 2017 gegen den langjährigen DFB-Generalsponsor Mercedes (seit 1990) durchgesetzt. Dafür mussten die Wolfsburger die Schatulle aber weit öffnen, schließlich war das deutsche Team seinerzeit amtierender Weltmeister. Zwischen 25 und 30 Millionen Euro jährlich sollen sie dem Verband geboten und seitdem gezahlt haben. Circa doppelt so viel wie Vorgänger Mercedes, der aber auch deutlich weniger werthaltige Rechte hatte. Zum Beispiel hatte dieser auf den DFB-Pokal verzichtet.

Seit dem 1. Januar 2019 ist Volkswagen Hauptsponsor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Anlässlich der Europameisterschaft in Deutschland bekommt der Autobauer im Sommer eine tolle Bühne, sich zu präsentieren und sein Image weiter zu polieren – gerade in herausfordernden Zeiten der Transformation hin zur E-Mobilität. Im Hintergrund jedoch laufen bereits seit längerem nicht ganz einfache Verhandlungen über eine Verlängerung des Sponsorings. Volkswagen kann sich eine Fortsetzung vorstellen, aber nicht um jeden Preis.

Bundestrainer Julian Nagelsmann (links) und DFB-Sportdirektor Rudi Völler haben vor der EM für einen Stimmungswandel im Lande gesorgt. © dpa | Federico Gambarini

Beim Fußball denkt VW-Chef Blume nicht ans Sparen

Oliver Blume, der seit seinem Antritt als Konzernchef einen strikten Sparkurs fährt und bereits einige milliardenschwere Bauprojekte in Wolfsburg gestoppt hat und Personal abbaut, scheint beim Fußball-Engagement hingegen keine Abstriche machen zu wollen. Gerade erst hat Volkswagen den Etat für die Männer-Bundesligamannschaft des VfL trotz einer schwachen Saison erhöht. Der Grundlagenvertrag zwischen Volkswagen und VfL soll bis Sommer 2027 verlängert worden sein. Laut „Sport Bild“ sind darin pro Saison 10 Millionen Euro mehr vorgesehen als zuletzt. Lag die Summe der VW-Unterstützung nach unseren Informationen zuvor bei etwa 70 Millionen Euro, sollen es nun 80 Millionen Euro sein. DFB und auch VW setzen auf einen deutlich verbesserten Auftritt der deutschen Nationalmannschaft, die zuletzt bei großen Turnieren stark enttäuscht hatte.

VW hatte dem Engagement vor allem im Hinblick auf die paneuropäisch ausgetragene EM 2020 einen hohen Stellenwert beigemessen. Ex-Vorstandschef Herbert Diess wollte vor allem die neue Elektrobaureihe ID. prominent und in vielen Ländern bewerben. Das gelang nur bedingt. Wegen Corona fand das Turnier unter vielen Einschränkungen erst 2021 statt. Nun scheinen die Voraussetzungen für ein rauschendes Fußballfest ungleich höher zu sein. Für DFB und VW könnte die EM 2024 zum sommerlichen Stimmungsaufheller werden. Gut möglich also, dass Blume, Völler und Co bereits am Mittwoch die frohe Botschaft einer Einigung verkünden können.

